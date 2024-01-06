Какой завтра, 7 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 7 января, Международный день программистов. Верующие празднуют Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. До Нового года осталось 359 дней.

7 января 2024 года — воскресенье. 683-й день войны в Украине.

Какой завтра, 7 января, церковный праздник

7 января в церковном календаре – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Родился он в семье праведной Елизаветы, которая происходила из царской семьи и была родственницей Девы Марии, и священнослужителя Захария из Хеврона (недалеко от Иерусалима). Родился Иоанн полгода раньше Иисуса Христа и чудом избежал страшной смерти во время убийства младенцев Вифлеемских. Почти всю жизнь прожил в пустыне, а когда ему было 30 лет, то Господь призвал его для проповеди израильскому народу.

Когда Иоанн выполнил свое предназначение, то пришел к реке Иордан, чтобы там подготовить израильтян к приходу Мессии. В своей проповеди он рассказывал об отпущении грехов. Потом явился сам Иисус Христос и принял от Иоанна крещение. За это его и прозвали Крестителем. Умер Иоанн в мучениях, открыв миру страшную правду о царе Ироде, отрубившем ему голову.

Что нельзя делать 7 января

Не разрешается ругаться, злословить, ссориться.

Не стоит принимать подарки от чужих или даже родных людей.

Запрещено заниматься трудными домашними делами.

Народные приметы и традиции на 7 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: метель означает, что на Масленицу будут ветры и сильный снег;

полнолуние до наводнений весной;

морозы стоят – скоро придет оттепель;

туман – хорошо уродят зерновые;

холодная и ясная погода – лето будет засушливым;

снежно и пасмурно – ждите большого урожая.

7 января снежно и пасмурно — ждите большой урожай / Фото: Pexels

Наши предки верили, если в этот день увидеть в доме мышь, значит, стоит ожидать пополнения в семье. Существовало поверье, если 7 января выпить спиртного, то весь год не будете тосковать. Даже среди наших предков ходила поговорка: "Празднуй раз в месяц – будешь веселым, празднуешь каждый день – будешь голым".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 января

Какие завтра именины: Иван, Афанасий (Опанас).

Талисманом человека, рожденного 7 января является яшма. Достаточно распространен минерал, который относят к кварцам. Издавна яшме приписывали магические свойства. Например, верили, что талисман из этого камня поможет тяжелобольным вылечиться.

В этот день родились:

1928 год – украинский композитор, музыковед Антон Муха;

1945 год – украинский писатель, журналист Ефим Гусар;

1965 год – украинская политическая деятельница Супрун Людмила Павловна.

Памятные даты 7 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 января:

1558 год — французы занимают Кале, последнее континентальное владение Королевства Англия во Франции;

1610 год — через телескоп Падуанского университета Галилео Галилей впервые увидел четыре крупнейших спутника Юпитера;

1714 год — британец Генри Милль получает патент на печатную машинку (которая никогда не была принята к производству);

1782 год — в Филадельфии открывается первый американский коммерческий банк, Банк Северной Америки, служивший первым де-факто центральным банком США;

1785 год — француз Жан-Пьер Бланшар и американец Джон Джеффрис на воздушном шаре перелетают из британского Дувра в французский Кале;

1797 год — Цыспаданская республика (Реджо-Эмилия) впервые использует итальянский триколор как национальный флаг;

1839 год – день рождения фотографии;

1887 год — американец Томас Стивенс из Сан-Франциско завершает первое кругосветное путешествие на велосипеде;

1927 год – совершают первый трансатлантический телефонный звонок из Нью-Йорка в Лондон;

1929 год – в Нью-Йорке молоко впервые в мире начинают продавать в картонных пакетах;

1929 год — выходит один из первых приключенческих комиксов — "Тарзан";

1949 год — университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе объявляет о получении первой фотографии генов;

1953 год – президент США Гарри Трумэн объявляет о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы;

1979 год — вторжение вьетнамских войск свергает режим красных кхмеров в Камбодже и прекращает организованный последними геноцид;

1980 год – Индира Ганди вновь становится премьер-министром Индии;

1989 год — наследный принц Японии Акихито провозглашается новым императором;

1992 год — Португалия признает независимость Украины;

1992 год – телефонная компания AT&T выпускает первый видеотелефон;

1999 год — в Сенате США начинаются слушания по импичменту президента Билла Клинтона, обвиненного во лжи под присягой об отношениях с Моникой Левински;

2015 год — теракт в Париже: двое вооруженных исламских террористов в масках нападают на редакцию сатирического журнала "Charlie Ebdo" и убивают 12 человек.

Погода на 7 января

Завтра, 7 января, в Киеве облачно, днем и вечером ожидается снег. Во Львове пасмурно, весь день будет идти снег. В Харькове переменная облачность. В Одессе пасмурно, днем будет дождь, но к вечеру дождь должен ослабеть.

Температура воздуха в Киеве -5 днем и -7 ночью. Во Львове +1 день и -4 ночью. В Харькове -5 днем и -8 ночью. В Одессе +8 днем и +7 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

7 января в Украине и мире празднуют Международный день программистов / Фото: Pexels

7 января в Украине и мире празднуют Международный день программистов. Профессиональный праздник всех программистов и компьютерщиков, которые делают нашу современную жизнь более легкой и интересной. В наши дни эта профессия достаточно популярна. Любопытно, что первый компьютер появился в США в 1946 году. Он был создан американскими учеными, чтобы вычислять баллистические таблицы, которые очень важны для артиллерийских и авиационных войск. Кстати, первый компьютер назывался Эник. В нем была введена двоичная система и он мог производить достаточно сложные расчеты.

Также 7 января Международный день глупой ходьбы. Идея празднования была навеяна британским сериалом "Летучий цирк Монти Пайтона", в котором главный герой Джона Клиза, госслужащий, направляется глупой ходьбой в министерство.