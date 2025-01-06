Какой завтра, 7 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 7 января, Международный день программистов. Верующие празднуют собор святого Иоанна Крестителя. До Нового года осталось 358 дней.

7 января 2025 года — вторник 1049-й день войны.

Что завтра за церковный праздник

7 января в церковном календаре – собор святого Иоанна Крестителя. Этот праздник посвящен святому Иоанну Крестителю, который был Пророком и Предтечей Господа нашего Иисуса Христа. В этот день православные христиане чтят память св. Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса в реке Иордан и проповедовал покаяние. Праздник имеет большое духовное значение и есть возможность для верующих вспомнить жизнь и подвиги святого Иоанна, а также задуматься над важностью покаяния и духовного очищения.

Что нельзя делать 7 января

Не следует принимать подарки.

Запрещается заниматься домашними делами.

Нельзя ругаться, злословить.

Народные приметы и традиции на 7 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: туманная погода – к большому урожаю зерновых;

полнолуние — весной начнутся наводнения;

ясная и холодная погода – к засушливому лету;

пасмурно и снежно – будет богатый урожай.

7 января пасмурно и снежно — будет богатый урожай / Фото: Unsplash

Среди наших предков было поверье, если в этот день увидеть в доме мышь, то следует ожидать пополнения в семье.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 января

Какие завтра именины: Афанасий, Василий, Иван.

Талисманом человека, рожденного 7 января, является яшма. Лечебные свойства камня зависят от его цвета. Так белая яшма помогает укрепить сердце, а зеленая улучшить зрение.

В этот день родились:

1928 год – украинский композитор, музыковед Антон Муха;

1930 год – украинский кинорежиссер и сценарист Владимир Денисенко;

1965 год – украинская политическая деятельница Людмила Супрун.

Памятные даты 7 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 7 января:

1558 год — французы занимают Кале, последнее континентальное владение Королевства Англия во Франции;

1610 год — через телескоп Падуанского университета Галилео Галилей впервые наблюдает четыре крупнейших спутника Юпитера;

1714 год — британец Генри Милль получает патент на печатную машинку (которая никогда не была принята к производству);

1782 год — в Филадельфии открывается первый американский коммерческий банк, Банк Северной Америки, служивший первым де-факто центральным банком США;

1785 год — француз Жан-Пьер Бланшар и американец Джон Джеффрис на воздушном шаре перелетают из британского Дувра в французский Кале;

1839 год — Франсуа Араго во время заседания Французской академии наук подробно рассказывает о первом в истории человечества оптико-химическом способе получения изображения;

1887 год — американец Томас Стивенс из Сан-Франциско завершает первое кругосветное путешествие на велосипеде;

1919 год — после перехода власти от Директории к красноармейским отрядам в Житомире и окрестных городках начинаются еврейские погромы, продолжавшиеся неделю;

1927 год — сделан первый трансатлантический телефонный звонок из Нью-Йорка в Лондон;

1929 год — в Нью-Йорке молоко впервые в мире начинают продавать в картонных пакетах;

1949 год — университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе объявляет о получении первой фотографии генов;

1953 год — президент США Гарри Трумэн объявляет о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы;

1979 год — вторжение вьетнамских войск свергает режим красных кхмеров в Камбодже и прекращает организованный последними геноцид;

1980 год — Индира Ганди снова становится премьер-министром Индии;

1989 год — наследный принц Японии Акихито становится новым императором;

1992 год — Португалия признает независимость Украины;

1992 год — телефонная компания AT&T выпускает первый видеотелефон;

1999 год — в Сенате США начинаются слушания по импичменту президента Билла Клинтона, обвиненного во лжи под присягой об отношениях с Моникой Левински;

2015 год — теракт в Париже: двое вооруженных исламских террористов в масках нападают на редакцию сатирического журнала "Charlie Ebdo" и убивают 12 человек.

Погода на 7 января

Сегодня, 7 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +6 днем ​​и +1 ночью. Во Львове — +9 днем ​​и +5 ночью. В Харькове — +5 днем ​​и +2 ночью. В Одессе — +9 днем ​​и +6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

7 января в Украине и мире празднуют Международный день программистов / Фото: Unsplash

7 января в Украине и мире празднуют Международный день программистов. Это неофициальный праздник. Дата была выбрана неслучайно. В цифровых системах число 7 часто ассоциируется с магией или завершенностью. Оно также может символизировать гармонию, которую программисты стремятся добиться в своем коде.

Также 7 января Международный день глупой ходьбы. Это неофициальный, но очень веселый праздник. Его создание вдохновило легендарное комедийное шоу Monty Python's Flying Circus и знаменитый скетч под названием "The Ministry of Silly Walks" (Министерство глупой ходьбы). 1970 в одном из эпизодов шоу Джон Клиз, член комедийной труппы Monty Python, сыграл работника вымышленного Министерства глупой ходьбы. В скетче его персонаж демонстрировал абсурдные и забавные стили ходьбы, пытаясь получить правительственное финансирование для усовершенствования новых "глупых ходьб".

Этот скетч стал культовым и символом британского юмора. Впоследствии фанаты шоу решили отмечать день, посвященный глупой ходьбе, чтобы поднять настроение и распространить веселье. Хотя день не имеет юридического статуса, 7 января выбран как день празднования благодаря сообществу поклонников Monty Python. Международный день глупой ходьбы – это возможность для людей всего мира показать свою креативность и немного посмеяться.