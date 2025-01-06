Какой завтра, 7 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 7 января, Международный день программистов. Верующие празднуют собор святого Иоанна Крестителя. До Нового года осталось 358 дней.
7 января 2025 года — вторник 1049-й день войны.
Что завтра за церковный праздник
7 января в церковном календаре – собор святого Иоанна Крестителя. Этот праздник посвящен святому Иоанну Крестителю, который был Пророком и Предтечей Господа нашего Иисуса Христа. В этот день православные христиане чтят память св. Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса в реке Иордан и проповедовал покаяние. Праздник имеет большое духовное значение и есть возможность для верующих вспомнить жизнь и подвиги святого Иоанна, а также задуматься над важностью покаяния и духовного очищения.
Что нельзя делать 7 января
- Не следует принимать подарки.
- Запрещается заниматься домашними делами.
- Нельзя ругаться, злословить.
Народные приметы и традиции на 7 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: туманная погода – к большому урожаю зерновых;
- полнолуние — весной начнутся наводнения;
- ясная и холодная погода – к засушливому лету;
- пасмурно и снежно – будет богатый урожай.
Среди наших предков было поверье, если в этот день увидеть в доме мышь, то следует ожидать пополнения в семье.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 января
Какие завтра именины: Афанасий, Василий, Иван.
Талисманом человека, рожденного 7 января, является яшма. Лечебные свойства камня зависят от его цвета. Так белая яшма помогает укрепить сердце, а зеленая улучшить зрение.
В этот день родились:
- 1928 год – украинский композитор, музыковед Антон Муха;
- 1930 год – украинский кинорежиссер и сценарист Владимир Денисенко;
- 1965 год – украинская политическая деятельница Людмила Супрун.
Памятные даты 7 января
Календарь важных событий в Украине и мире за 7 января:
- 1558 год — французы занимают Кале, последнее континентальное владение Королевства Англия во Франции;
- 1610 год — через телескоп Падуанского университета Галилео Галилей впервые наблюдает четыре крупнейших спутника Юпитера;
- 1714 год — британец Генри Милль получает патент на печатную машинку (которая никогда не была принята к производству);
- 1782 год — в Филадельфии открывается первый американский коммерческий банк, Банк Северной Америки, служивший первым де-факто центральным банком США;
- 1785 год — француз Жан-Пьер Бланшар и американец Джон Джеффрис на воздушном шаре перелетают из британского Дувра в французский Кале;
- 1839 год — Франсуа Араго во время заседания Французской академии наук подробно рассказывает о первом в истории человечества оптико-химическом способе получения изображения;
- 1887 год — американец Томас Стивенс из Сан-Франциско завершает первое кругосветное путешествие на велосипеде;
- 1919 год — после перехода власти от Директории к красноармейским отрядам в Житомире и окрестных городках начинаются еврейские погромы, продолжавшиеся неделю;
- 1927 год — сделан первый трансатлантический телефонный звонок из Нью-Йорка в Лондон;
- 1929 год — в Нью-Йорке молоко впервые в мире начинают продавать в картонных пакетах;
- 1949 год — университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе объявляет о получении первой фотографии генов;
- 1953 год — президент США Гарри Трумэн объявляет о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы;
- 1979 год — вторжение вьетнамских войск свергает режим красных кхмеров в Камбодже и прекращает организованный последними геноцид;
- 1980 год — Индира Ганди снова становится премьер-министром Индии;
- 1989 год — наследный принц Японии Акихито становится новым императором;
- 1992 год — Португалия признает независимость Украины;
- 1992 год — телефонная компания AT&T выпускает первый видеотелефон;
- 1999 год — в Сенате США начинаются слушания по импичменту президента Билла Клинтона, обвиненного во лжи под присягой об отношениях с Моникой Левински;
- 2015 год — теракт в Париже: двое вооруженных исламских террористов в масках нападают на редакцию сатирического журнала "Charlie Ebdo" и убивают 12 человек.
Погода на 7 января
Сегодня, 7 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве — +6 днем и +1 ночью. Во Львове — +9 днем и +5 ночью. В Харькове — +5 днем и +2 ночью. В Одессе — +9 днем и +6 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
7 января в Украине и мире празднуют Международный день программистов. Это неофициальный праздник. Дата была выбрана неслучайно. В цифровых системах число 7 часто ассоциируется с магией или завершенностью. Оно также может символизировать гармонию, которую программисты стремятся добиться в своем коде.
Также 7 января Международный день глупой ходьбы. Это неофициальный, но очень веселый праздник. Его создание вдохновило легендарное комедийное шоу Monty Python's Flying Circus и знаменитый скетч под названием "The Ministry of Silly Walks" (Министерство глупой ходьбы). 1970 в одном из эпизодов шоу Джон Клиз, член комедийной труппы Monty Python, сыграл работника вымышленного Министерства глупой ходьбы. В скетче его персонаж демонстрировал абсурдные и забавные стили ходьбы, пытаясь получить правительственное финансирование для усовершенствования новых "глупых ходьб".
Этот скетч стал культовым и символом британского юмора. Впоследствии фанаты шоу решили отмечать день, посвященный глупой ходьбе, чтобы поднять настроение и распространить веселье. Хотя день не имеет юридического статуса, 7 января выбран как день празднования благодаря сообществу поклонников Monty Python. Международный день глупой ходьбы – это возможность для людей всего мира показать свою креативность и немного посмеяться.