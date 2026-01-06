Какой праздник 7 января 2026 года / © ТСН

7 января 2026 года — среда. 1413-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

7 января верующие празднуют Собор святого Иоанна Крестителя

Завтра, 7 января, верующие празднуют Собор святого Иоанна Крестителя. Великий церковный праздник, посвященный всестороннему, соборному почитанию святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — одной из величайших фигур в христианстве. Собор святого Иоанна Крестителя подчеркивает исключительную роль Иоанна Предтечи в истории спасения. Сам Христос назвал его величайшим среди рожденных женщинами.

7 января в Украине и мире празднуют Международный день программистов

7 января в Украине и мире празднуют Международный день программистов. Профессиональный праздник людей, создающих цифровой мир: программистов, разработчиков программного обеспечения, инженеров, тестировщиков и всех работающих с кодом. Идея празднования Дня программиста появилась в конце XX века в профессиональной среде IT-специалистов. В неформальной среде программисты в шутку празднуют день мемами о багах, дедлайнах, кофе и ночных релизах.

7 января Международный день глупой походки

Также 7 января Международный день глупого шествия. Праздник возник под влиянием британского юмористического шоу Monty Python’s Flying Circus, в частности легендарного скетча The Ministry of Silly Walks (1970 года). В нем персонажи демонстрировали бессмысленные, преувеличенные и совершенно нелогичные способы ходьбы, высмеивая чрезмерную бюрократию и серьезность государственных институций.

7 января Январь День наставника

А еще 7 января День наставника. Эта дата постепенно приобретает популярность в образовательной, бизнесовой и общественной средах в разных странах. Наставник — это не только учитель или руководитель. Это человек, который поддерживает на этапе обучения или перемен, помогает увидеть сильные стороны, делится практическим опытом, а не только теорией, вдохновляет собственным примером.