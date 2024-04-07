Какой завтра, 8 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 8 апреля День работников военных комиссариатов в Украине. Верующие чтят память апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма. До Нового года осталось 267 дней.

8 апреля 2024 года – понедельник. 775-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

8 апреля в церковном календаре – день памяти апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма. Они принадлежат к 70 апостолам, посланным Иисусом Христом для проповедования христианства. Иродион – родственник апостола Павла. Он часто путешествовал вместе с ним, распространяя христианство на Балканском полуострове.

Апостол Агав обладал даром пророчества. Во времена императора Клавдия он предсказал сильный голод и предсказал, что апостол Павел будет страдать в Иерусалиме. Апостол Руф был епископом в греческом городе Фивы, а Асинкрит – епископом в Гиркании (Малая Азия). Апостол Ерм занимал кафедру в Филипполе, а апостол Флегонт был епископом в Марафоне.

Что нельзя делать 8 апреля

Не следует ходить на рыбалку.

Нельзя убирать в доме, ведь потревожите домового.

Запрещено набирать воду из рек и озер, поскольку нарветесь на гнев водяного.

Народные приметы и традиции на 8 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром по земле стелется туман – до мая дождей не будет;

ясный и светлый день до наступления тепла;

вокруг луны красные оттенки – ждите грозы;

дождь до большого урожая зерновых.

8 апреля утром по земле стелется туман — до мая не будет дождей. / Фото: Pexels

Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день бывает хорошая погода. Если в этот день дать обещание, то волей-неволей его непременно выполнишь.

Именины: как назвать ребенка, который родился 8 апреля

Какие завтра именины: Илларион, Иван, Родион, Иосиф, Ярема, Иаков, Лука, Юлия.

Талисманом человека, рожденного 8 апреля является авантюрин. Издавна его называли "камнем солнца" и "камнем тонкой любви", потому что верили, что он привязывает двух человек. Также верили, что авантюрин помогает улучшить настроение, обрести бодрость духа и ясность ума.

В этот день родились:

1941 год – украинская актриса, певица Мария Миколайчук;

1966 год — украинский музыкант, вокалист, автор текстов, основатель и лидер казак-рок группы "Гайдамаки" Александр Ярмола;

1979 год – украинский боксер-профессионал Вячеслав Узелков.

Памятные даты 8 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 апреля:

1093 год – монахи Королевства Англия под руководством Волкелина переезжают в новый храм – Винчестерский собор;

1271 год — султан мамелюков Бейбарс и захватывает крепость госпитальеров Крак де Шевалье в Сирии;

1513 год — мореплаватель Хуан Понсе де Леон объявляет Флориду владением Испании;

1548 год – Перу становится территорией Испании;

1766 год — в Англии впервые получают патент на способ пожарной эвакуации: плетеная корзина на шкиве и цепи;

1830 год – Мексика запрещает дальнейшую колонизацию Техаса американцами;

1853 год – открывается первый официально зарегистрированный шахматный клуб;

1904 год — Великобритания и Франция подписывают соглашение, названное "Сердечным соглашением" (Антантой), заканчивающее почти тысячелетнюю историю конфликтов между двумя нациями;

1930 год — на киевские экраны выходит кинофильм А. Довженко "Земля";

1943 год – в США замораживается рост цен и зарплаты;

1947 год — фиксируется самое большое пятно на Солнце (до 18 миллиардов квадратных километров);

1971 год – проходит первый Всемирный конгресс цыган в Лондоне, принимающий цыганский гимн и флаг;

1990 год — на американском канале ABC начинается премьерный показ сериала "Твин Пикс";

1990 год — над Ивано-Франковским городским советом впервые за советский период поднимают украинский национальный флаг

1997 год – серебряный доллар 1804 года продается в Нью-Йорке за рекордную сумму 1,815 млн долларов;

2005 год — похороны Папы Римского Иоанна Павла II, который становится самым массовым церемониальным событием в истории человечества;

2014 год – начинаются активные бои за Луганский аэропорт во время Войны на востоке Украины.

Погода на 8 апреля

Завтра, 8 апреля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно днем, утром и вечером без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +20 днем и +10 ночью. Во Львове +21 день и +9 ночью. В Харькове +21 день и +11 ночью. В Одессе +17 днем и +12 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

8 апреля Международный день конкурса красоты / Фото: Pexels

8 апреля в Украине празднуют День работников военных комиссариатов. Профессиональный праздник. Именно в этот день 1918 года на территории современной Украины были основаны военные комиссариаты. Они отвечают за организацию мобилизации, учета и подготовки к службе.

Также 8 апреля Международный день конкурса красоты. Праздник был создан в 2018 году. Оно чествует талант и стремление женщин, которые по всему миру принимают участие в конкурсах красоты. Первый конкурс красоты был проведен по инициативе Финеаса Тейлора Барнума в 1854 году. Однако респектабельный статус такое событие получило лишь в 1921 году, когда в США был проведен конкурс "Мисс Америка".

А еще 8 апреля День карликового бегемота. Впервые праздник был отмечен в 2013 году по инициативе Pygmy Hippo Foundation, которая является некоммерческой организацией, занимающейся сохранением карликовых бегемотов. Пока это событие не является глобальной инициативой, но оно достаточно важно среди других экологических мероприятий.

8 апреля празднуют Международный день буддизма. Дата празднования была выбрана в честь дня рождения Будды Шакьямуни, который был основателем этого учения. В Японии праздник называется "Фестиваль цветов". Буддизм – религиозно-философское учение, появившееся в Древней Индии около 6 века до нашей эры.

Также 8 апреля Международный день ромов. Праздник был начат в 1990 году на Всемирном конгрессе ромов, который прошел в Польше. Дата была выбрана в честь даты проведения первого конгресса. Также в этот день у цыган празднуют день лошадей (украшение лошадей венками).

8 апреля празднуют Международный день фэн-шуй. Это древняя философия, возникшая примерно 3 тысячи лет назад в Китае. Фэн-шуй довольно сложная система позиционирования построек и предметов внутри них так, чтобы согласовать их положение с духовными силами.