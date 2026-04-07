8 апреля 2026 года — среда. 1504 день войны в Украине.

Завтра, 8 апреля, верующие празднуют День памяти святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта и Ерма. Иродион — родственник апостола Павла, епископ в Патрах. Проповедовал Христа, подвергся преследованиям и, по преданию, принял мученическую смерть. Агав — пророк, упомянутый в Деяниях апостолов. Предсказал голод и страдания апостола Павла, имел дар пророчества. Руфь — сын Симона Киринеянина, который нес крест Иисуса Христа. Был епископом в Фивах, служил Церкви с ревностью. Асинкрит — епископ в Горкании (по передаче), упоминается апостолом Павлом в Послании Римлянам. Проповедовал Евангелие среди язычников. Флегонт — сподвижник апостолов, также упомянутый в Послании Римлянам. Служил епископом и распространял христианство. Иерм — один из ранних христианских деятелей, отождествляемый с автором произведения «Пастырь Ерма». Проповедовал веру и наставлял в духовной жизни.

8 апреля в Украине празднуют День работников военных комиссариатов. Профессиональный праздник людей, обеспечивающих организацию военного учета и мобилизационную работу в Украине. Этот день посвящен работникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов), выполняющих важные государственные функции. Праздник установлен в Украине указом президента 1999 года. Дата связана с формированием системы военных комиссариатов как принципиального элемента оборонной структуры страны.

Также 8 апреля Международный день фэн-шуй. Фэн-шуй (в переводе «ветер и вода») — это практика, которая учит правильно организовывать жизненное пространство. Фэн-шуй базируется на понятии энергии Ци, которая должна свободно циркулировать в пространстве. Важную роль играет также баланс инь и ян и взаимодействие пяти стихий (вода, дерево, огонь, земля, металл).

А еще 8 апреля Международный день розового. Праздник возник в Канаде в 2007 году после реальной истории: двое школьников — Дэвид Шеперд и Тревис Прайс — решили поддержать одноклассника, которого травили за то, что он пришел в школу в розовой рубашке. Они организовали флешмоб — сотни учеников одели розовое в знак солидарности. Так простая идея переросла в международное движение.

8 апреля празднуют День карликового бегемота. Карликовый бегемот — меньший и гораздо более потаенный родственник обычного бегемота. Этот вид находится под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов, браконьерства, потери природной среды. Карликовых бегемотов осталось всего несколько тысяч в дикой природе.

Также 8 апреля Международный день конкурса красоты. Это неофициальный праздник, посвященный миру конкурсов красоты и их роли в культуре и обществе. Международный день конкурса красоты — это возможность переосмыслить само понятие красоты. В современном мире оно все больше связано с внутренней гармонией, уверенностью и способностью влиять на общество.

А еще 8 апреля Международный день буддизма. Международный день буддизма напоминает о важности мира, терпимости и гармонии между людьми независимо от национальности или вероисповедания. Он поощряет внутреннее развитие, осознанную жизнь и добрые поступки. День установлен для того, чтобы подчеркнуть значение буддизма как мировой религии и философии мира, сострадания и самопознания. Он объединяет буддистов разных школ и стран, напоминая о духовном наследии, насчитывающем более 2,5 тысяч лет.

8 апреля празднуют Международный день цыган. Праздник установлен в знак памяти о ромах, подвергшихся преследованиям и дискриминации, а также для популяризации их культуры. Оно было начато в 1990-х годах международными организациями, работающими с правами цыган. Международный день ромов напоминает о важности уважения к разнообразию культур и этнических групп. Он подчеркивает, что каждый народ имеет право на свою историю, язык и культурное наследие, а толерантность и взаимопонимание делают общество сильнее.