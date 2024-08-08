Какой сегодня, 8 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Сегодня, 8 августа День войск связи Вооруженных Сил Украины. Верующие чтят память святого исповедника Эмилиана. До Нового года осталось 145 дней.

8 августа 2024 года — четверг. 897-й день войны в Украине.

Что сегодня за церковный праздник

8 августа в церковном календаре – день памяти святого исповедника Эмилиана. Он был византийским святым и исповедником, жившим в первой половине IX века. Он был епископом города Кизыка во время правления императора Льва V Армянина (813-820), известного своими иконоборческими взглядами.

Эмилиан твердо выступал против императорского эдикта, запрещавшего чествование святых образов. Он считал, что вопрос об иконопочитании должен решаться только в Церкви духовными лицами, а не в царском дворце. За свою твердую позицию он был сослан из Кизика, где он и завершил свою жизнь как святой исповедник.

Что нельзя делать 8 августа

Нельзя оскорблять близких, ссориться и ругаться.

Не стоит заниматься домашними делами или брать в руки острые предметы.

Запрещено жаловаться на свою судьбу.

Народные приметы и традиции на 8 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на рябине много ягод – заморозки придут рано;

утром иней — ждите большой урожай в следующем году;

какая погода в этот день, таким будет и январь;

погожая погода — к солнечному и теплому сентябрю;

дождь — так будет продолжаться до бабьего лета.

8 августа на рябине много ягод — заморозки придут рано / Фото: pixabay.com

В древности в этот период традиционно собирали ягоды и грибы, а затем пекли пироги. В дом обязательно приглашали гостей. Существовало поверье, чем больше людей соберется в доме, тем больше будет в нем счастье.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 августа

Какие сегодня именины: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор.

Талисманом человека, рожденного 8 августа, является аквамарин. Камень был оберегом моряков. Была даже легенда, что аквамарин подарил сам бог моря Посейдон.

В этот день родились:

1949 год – украинский поэт, переводчик, литературный критик, журналист, член Национального союза писателей Украины Василий Чубур;

1986 год – украинская теннисистка, заслуженный мастер спорта Екатерина Бондаренко;

1989 год – украинский футболист, полузащитник Тарас Степаненко.

Памятные даты 8 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 августа:

449 год — созывают второй Эфесский собор;

1648 год — янычары сбрасывают с престола и казнят душевнобольного османского султана Ибрагима;

1786 год — Мишель Паккар первым поднимается на самую высокую вершину Европы – Монблан;

1815 год — Наполеон отправляется в ссылку на остров Святой Елены;

1899 год — американец А. Маршалл получает патент на холодильник;

1949 год — в Страсбурге проходит первая сессия Совета Европы;

1965 год — в Шешорах (Ивано-Франковская область) проходит митинг по случаю открытия памятника Тарасу Шевченко;

1974 год — президент США Ричард Никсон объявляет, что уходит в отставку в связи с Вотергейтским скандалом;

1998 год — американец Майкл Кирни становится самым молодым магистром наук (в биохимии) – диплом он получил в возрасте 14 лет 8 месяцев;

2000 год — ученые Великобритании, США и Италии официально объявляют о начале опытов по клонированию человека;

2004 год — вводят в действие второй энергоблок Хмельницкой АЭС;

2012 год — президент Украины Виктор Янукович подписывает антиукраинский Закон о языках Колесниченко-Кивалова;

2017 год — компания Coca-Cola устанавливает первый в истории трехмерный билборд.

Погода на 8 августа

Сегодня, 8 августа, в Киеве облачно с прояснениями, днем ожидается мелкий дождь. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове утром и вечером ясно, днем небо затянут облака после обеда мелкий дождь. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +18 ночью. Во Львове — +26 днем и +15 ночью. В Харькове — +27 днем и +17 ночью. В Одессе — +28 днем и +22 ночью.

Какой сегодня день в Украине и мире

8 августа Всемирный день кошек / Фото: Unsplash

8 августа в Украине празднуют День войск связи ВСУ. Этот праздник был основан указом президента Леонида Кучмы 1 февраля 2000 года. Этот день посвящен военным-связным, которые обеспечивают надежную связь между подразделениями Вооруженных Сил Украины, что критически важно для успешного выполнения боевых задач. Войска связи также играют немаловажную роль в кибербезопасности, защищая украинские сети от кибератак.

Также 8 августа Всемирный день кошек. Этот праздник был начат в 2002 году Международным фондом защиты животных (Animal Welfare) с целью привлечь внимание к важности кошек в жизни людей и повысить осведомленность об их защите. Праздник является прекрасной возможностью для владельцев кошек и любителей этих животных показать свою любовь и заботу.

А еще 8 августа День цифрового кочевника. Этот праздник посвящен растущему сообществу удаленных работников, избравших стиль жизни, объединяющий работу и путешествия. Цифровые кочевники работают с любого места, где есть доступ к интернету, что позволяет им путешествовать по миру и одновременно выполнять свои профессиональные обязанности. Этот образ жизни предоставляет множество преимуществ, таких как гибкость, возможность знакомиться с новыми культурами и людьми, а также избегать традиционных офисных ограничений.

8 августа празднуют Международный день альянсов. Этот праздник посвящен признанию и продвижению силы союзничества во всем мире. Оно было основано в 2023 году и имеет целью способствовать инклюзивности, строить мосты поддержки и взаимопонимания между разными сообществами.

Также 8 августа День рождения холодильника. Этот день посвящен изобретению холодильника, значительно изменившего быт людей по всему миру. Первый патент на холодильник получил американский изобретатель Альберт Маршалл 8 августа 1899 года. Его устройство работало на дровах, угле и газе, и стоило больше, чем автомобиль "Форд".

А еще 8 августа Международный день альпинизма. Этот праздник посвящен всем любящим горы, приключения и вызовы, которые они приносят. Дата праздника выбрана не случайно. Именно 8 августа 1786 года швейцарцы Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальм стали первыми людьми, покорившими самую высокую вершину Альп — Монблан, высотой 4810 метров. Этот подвиг стал символом мужества и выносливости, являющихся неотъемлемыми качествами альпинистов.

8 августа празднуют Международный день офтальмологии. Этот праздник был начат в 2004 году в честь дня рождения известного хирурга-офтальмолога Святослава Федорова. Он известен своими новаторскими достижениями в области офтальмологии, в частности, созданием искусственного хрусталика и проведением экспериментальных операций по его имплантации.

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