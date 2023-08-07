Какой завтра, 8 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 8 августа День войск связи Вооруженных Сил Украины. Верующие чтят память мученика Ермолая и других. До Нового года осталось 145 дней.

8 августа 2023 года — вторник. 531-й день войны в Украине.

Какой завтра, 8 августа, церковный праздник

8 августа в церковном календаре – день памяти мученика Ермолая и других. Ермолай, Ермократ и Ермипп были священниками в Никодимии во времена, когда христиане подвергались жестоким гонениям со стороны языческих правителей. Прятались святые в разных местах и не забывали обращать людей в истинную веру. Однажды были схвачены язычниками, которые решили умертвить мучеников мечом после того, как они отказались поклониться идолам.

Что запрещено делать в этот день

Не занимайте никому свои рабочие инструменты – это может стоить вам здоровья.

В Яблочный Спас запрещено есть яблоки — но можно делать из них варенье или компоты на зиму.

Не рекомендуется шить – тот, кто возьмет в руки иглу, столкнется с проблемами в браке.

Народные приметы и традиции на 8 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: кошка трется об ноги хозяев и дает себя погладить — весь год обещает быть счастливым;

мухи стали кусаться, стали слишком назойливыми — ждите дождя;

лягушки прыгают у водоема по земле — к дождливой погоде;

на верхушке березы уже пожелтели листья — осень придет рано;

теплый, но пасмурный день – весь август таким будет;

у водоема летает много мошек — ждите дождя;

птицы перестали петь – осень придет рано и будет прохладной.

8 августа у водоема летает много мошек — ждите дождя / Фото: Pexels

8 августа в народе считалось лучшим днем для сбора лекарственных трав, ведь наши предки верили, что эту дату травы приобретают особую целебную силу. Жатва уже начинала подходить к концу, поэтому зерно пытались поскорее убрать в амбары, чтобы не съели мыши и не намочили дожди, которые уже в этот период часто шли. С 8 августа собирали яблоки, но их не ели в Яблочный Спас. Картофель уже созревает, поэтому если погода стоит сухая, ее можно начинать выкапывать.

Погода на 8 августа

Завтра, 8 августа, в Киеве ясно утро, но на его смену придет облачная погода во второй половине дня, без осадков. Во Львове ясное утро, но потом погода станет пасмурной, без осадков. В Харькове ясно, осадков не ожидается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +21 днем и +17 ночью. Во Львове — +19 днем и +12 ночью. В Харькове — +31 день и +23 ночью. В Одессе — +28 днем и +21 ночью.

Памятные даты 8 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 августа:

449 год — созывают второй Эфесский собор;

626 год — аваров разбивают под осажденным Константинополем, часть славян выходит из-под их власти, основав государство Само, открывается путь булгарам к завоеваниям на Балканах;

1648 год — янычары сбрасывают с престола и казнят душевнобольного османского султана Ибрагима;

1786 год — Мишель Паккар первым покоряет самую высокую вершину Европы – Монблан;

1815 год — Наполеон отправляется в ссылку на остров Святой Елены;

1899 год — американец А. Маршалл получает патент на холодильник;

1944 год — в Берлине восемь немецких офицеров, которых обвинили в подготовке покушения на Гитлера, в том числе фельдмаршала фон Вицлебена, вешают на струнах от пианино;

1949 год — в Страсбурге проходит первая сессия Совета Европы;

1965 год — в Шешорах (Ивано-Франковская область) проходит митинг по случаю открытия памятника Тарасу Шевченко;

1966 год — в Китайской Народной Республике объявляют о начале "культурной революции";

1967 год — в Бангкоке (Таиланд) основывают Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН);

1974 год — президент США Ричард Никсон объявляет, что уходит в отставку в связи с Вотергейтским скандалом;

1998 год — американец Майкл Кирни становится самым молодым магистром наук (в биохимии) – диплом он получает в возрасте 14 лет 8 месяцев;

2000 год – ученые Великобритании, США и Италии официально объявляют о начале опытов по клонированию человека;

2004 год — вводят в действие второй энергоблок Хмельницкой АЭС;

2012 год — президент Украины Виктор Янукович подписывает антиукраинский Закон о языках Колесниченко-Кивалова;

2017 год — компания Coca-Cola устанавливает первый в истории трехмерный билборд.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 августа

Какие завтра именины: Моисей, Федор, Сергей, Прасковья.

Талисманом человека, рожденного 8 августа, является аквамарин. Название камня впервые ввел в обиход Боэций де Боот в начале XVII века. Аквамарин издавна считали минералом, помогающим справляться с морской болезнью. Поэтому его в амулетах носили моряки и флотоводцы. А еще считалось, что аквамарин является камнем дружбы.

В этот день родились:

1883 год — украинский церковный и общественный деятель, участник украинизации церковной жизни на Волыни 20-30-х гг Иван Власовский;

1986 год — украинская теннисистка, заслуженная мастерица спорта Екатерина Бондаренко;

1989 год — украинский футболист, полузащитник Тарас Степаненко.

Какой завтра день в Украине и мире

8 августа празднуют Всемирный день кошек / Фото: Pexels

8 августа в Украине празднуют День войск связи Вооруженных Сил Украины. Профессиональный праздник, появившийся в 2000 году после подписания президентом Украины соответствующего указа. Дату выбрали неслучайно. Именно в этот день 1920 года на основе бывшего училища Константиновки в Киеве открылись военно-инженерные курсы (второй год обучения). Военные связисты сегодня являются частью всех видов войск. А в условиях войны очень востребованной профессией.

Также 8 августа Международный день альпинизма. Свой профессиональный праздник в этот день празднуют все, кто не боится высоты и всегда готов покорить новую вершину. Учредили праздник в честь покорения высочайшего пика Альп — Монблан (4810 метров над уровнем моря). Случилось это в 1786 году, когда врач по профессии Мишель-Габриэль Паккард и проводник Жак Бальма за 24 часа добрались до вершины горы. Современный рекорд составляет почти 5 часов и принадлежит испанцу Киллиану Джорнету.

А еще 8 августа празднуют Всемирный день кошек. Все любители этих домашних животных могут провести этот день со своими любимцами. Создали праздник с целью привлечения внимания к важности кошки в жизни человека, обострить проблему тех кошек, которые потеряли свои дома. Ввели праздник по инициативе Международного фонда благосостояния животных, а первое празднование состоялось в 2002 году. В этот день каждый может присоединиться к празднованию, даже если у вас пока нет своего домашнего животного. Впервые кошку одомашнили 4000 лет назад. Сегодня они считаются одними из самых популярных домашних животных в мире.

8 августа – Международный день бесконечности. Основал такой интересный праздник философ, поэт, писатель-фантаст и журналист Жан-Пьер Ади Феньо. Популярность Жан-Пьер Ади Феньо приобрел в 1987 году как философ, работавший на улице. Главная цель дня состоит в продвижении философии как науки и философии для обычного человека.