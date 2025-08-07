Какой праздник 8 августа 2025 года / © ТСН

8 августа 2025 года — пятница. 1262-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 8 августа, верующие празднуют день памяти святого исповедника Эмилиана. Святой Эмилиан жил в VIII веке во времена жестоких иконоборческих гонений в Византии. Он был епископом Кизика — города в Малой Азии, на территории современной Турции. В период правления императора-иконоборца Льва III Исавра и его преемника Константина V Копронима святой Эмилиан твердо отстаивал православное почитание икон.

Когда император начал преследовать тех, кто чествовал святые иконы, Эмилиан как верный пастырь выступил открыто против этого лжеучения. За это его отстранили с кафедры, подвергли унижениям, допросам и сослали на изгнание. Несмотря на страдания и давление, Эмилиан остался верен учению Церкви и не отрекся от православной веры. Такая твердость сделала его исповедником — титулом, пожалованным святым, претерпевшим гонения за веру, но не убитыми.

Святой Эмилиан завершил свою жизнь в изгнании, где и отошел к Господу, оставив после себя пример мужества, твердости в вере и непоколебимой любви ко Христу и Его Церкви.

Что нельзя делать 8 августа

Нельзя тяжело работать без нужды — день для духовного исцеления и молитвы.

Не следует начинать добрые дела со злыми намерениями — такие планы не осуществятся.

Запрещается самому ходить в лес — считается, что змеи становятся особенно активными.

Народные приметы и традиции на 8 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром морось или дождь — считалось, что вся осень будет “на слезы”;

ясная погода в этот день обещала хорошее начало осени, без холодных ветров;

гремит после обеда — ожидай ранней осенью с бурями;

ветер сменяется северным — осень будет ранняя.

8 августа утром туман или дождь — считалось, что вся осень будет “на слезы” / © unsplash.com

В народе 8 августа носило название Емеля. Это название происходит от имени святого, память которого почитается в этот день — святителя Эмилиана Исповедника, епископа Кизического. Часто наши предки говорили: “На Емелия — роса обильная, осень ясная”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 августа

Какие завтра именины: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор.

Талисманом человека, рожденного 8 августа, является аквамарин. Издавна этот камень ассоциировали с морем: ему приписывали способность успокаивать морскую болезнь, поэтому его нередко брали с собой в путешествия моряки и морские командиры — в виде амулетов или оберегов.

В этот день родились:

1986 год — Екатерина Бондаренко, украинская теннисистка, заслуженный мастер спорта;

1988 год — Алексей Родевич, украинский футболист, вратарь львовских “Карпат”;

1989 год — Тарас Степаненко, украинский футболист, полузащитник.

Памятные даты 8 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 августа:

449 год — в городе Эфес собирается Второй Эфесский собор, известный как “грабительский” из-за серьезных нарушений церковного порядка и богословских споров;

626 год — авары терпят поражение во время осады Константинополя;

1786 год — Мишель Паккар становится первым человеком, который покорил вершину Монблан;

1815 год — Наполеон Бонапарт окончательно сослан на остров Святой Елены после своего поражения;

1899 год — американец Альберт Маршалл запатентовывает бытовой холодильник;

1944 год — в Берлине казнят восьмерых офицеров Вермахта, обвиненных в заговоре против Гитлера;

1949 год — в Страсбурге проходит первая сессия вновь Совета Европы;

1965 год — в селе Шешоры (Ивано-Франковщина) проходит торжественное открытие памятника Тарасу Шевченко;

1966 год — в Китае начинается “культурная революция”;

1967 год — в Бангкоке основывают Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая объединила страны региона для экономического и политического сотрудничества;

1974 год — президент США Ричард Никсон объявляет об отставке из-за Вотергейтского скандала;

1985 год — начинается постепенный вывод советских войск из Афганистана после девяти лет войны;

1998 год — Майкл Кирни из США становится самым молодым в мире магистром наук (в биохимии), получив диплом в возрасте 14 лет и 8 месяцев;

2000 год — ученые из Британии, США и Италии объявляют о старте экспериментов по клонированию человека;

2004 год — на Хмельницкой АЭС официально запускают второй энергоблок;

2008 год — Россия нападает на Грузию под предлогом защиты “граждан РФ” в Южной Осетии;

2012 год — президент Украины Виктор Янукович подписывает скандальный закон Колесниченко-Кивалова, сужающий статус украинского языка;

2017 год — компания Coca-Cola представит первый в мире трехмерный рекламный билборд.

Какой завтра праздник в Украине и мире

8 августа Международный день кота / © unsplash.com

8 августа в Украине празднуют День войск связи ВСУ. Праздник посвящен военнослужащим, обеспечивающим надежную, бесперебойную и защищенную коммуникацию в Вооруженных Силах Украины. Оно основано согласно Указу Президента Украины № 154/2000 от 1 февраля 2000 года. Дата выбрана неслучайно — 8 августа 1920 года в Киеве было создано первое подразделение связи в армии УНР. Этот день считается символическим началом украинских войск связи.

Также 8 августа Международный день кота. Это неофициальный, но очень популярный праздник, посвященный одному из самых любимых и загадочных домашних любимцев — коту. Впервые Международный день кота был начат в 2002 году. Целью было привлечение внимания к правам и благополучию кошек, а также поощрение людей ответственно относиться к своим пушистым друзьям.

А еще 8 августа Международный день бесконечности. Это неофициальный, но глубоко символический праздник, посвященный идее безграничности, вечности, свободы мышления и потенциала человека. Дата символическая — 8.8 (напоминающая знак бесконечности ∞, перевернутую восьмерку). Символ бесконечности был введен математиком Джоном Валлисом в XVII веке. Точная дата и автор идеи не имеют официального признания, однако с начала 2000-х годов этот день стали отмечать как интеллектуально-философскую инициативу.

8 августа празднуют Международный день офтальмологии. Это профессиональный праздник, призванный привлечь внимание общества к проблемам зрения, развитию офтальмологии и важности профилактики и лечения глазных заболеваний. Праздник возник как инициатива мирового офтальмологического сообщества по популяризации здоровья глаз. Цель — повысить осведомленность о сохранении зрения, профилактике слепоты и ранней диагностике болезней глаз.

Также 8 августа Международный день альпинизма. Дата выбрана в память о трагедии 8 августа 1967 года, когда на известном альпинистском маршруте Эйгер, северная стена (Швейцария) погибли четыре выдающихся альпиниста: Валтер Бонатти, Клаудио Козио, Херберт Тиэтц и Гюнтер Каппелер.

А еще 8 августа Международный день альянсов. Альянсы — это объединения, основанные на доверии, общих целях и взаимной поддержке. День альянсов напоминает о силе объединения в достижении больших результатов.