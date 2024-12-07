Какой завтра, 8 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

8 декабря 2024 — воскресенье. 1019-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

8 декабря в церковном календаре – день памяти святого преподобного Патапия. Он родился в Фивах в христианской семье. Он отличался своей духовной силой и верой, и жил в христианской общине, где его признавали своим преданным служителем. Патапий был известен своей праведностью и благочестием. Он провел большую часть своей жизни в монастыре, где предавался духовному развитию и служению Богу. Его жизнь была примером для других, и он известен своими чудотворными деяниями и духовной мудростью.

Что нельзя делать 8 декабря

Нельзя начинать день с долгами.

Запрещается держать дом грязным.

Продолжается Рождественский пост, не следует есть мясные и молочные продукты.

Народные приметы и традиции на 8 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: птицы укрылись от крыши дома до метели;

тихая и морозная погода – ждите мягкую и снежную зиму;

чирикают синицы — до сильного мороза ночью;

вьюга указывает, что летом будет часто дождь.

8 декабря птицы укрылись от крыши дома до метели / Фото: Unsplash

Женщины молятся в этот день, прося сил для проживания испытаний, ожидающих их в жизни. Это очень благоприятный день, чтобы начать важное дело.

Именины: как назвать ребенка, который родился 8 декабря

Какие завтра именины: Кирилл, Анфиса.

Талисманом человека, рожденного 8 декабря является чароит. Камень с сильным успокаивающим действием. Чароит способен расслабить нервное напряжение.

В этот день родились:

1912 год – основатель и первый ректор Ужгородского университета Степан Добош;

1919 год — автор первого в мире языка программирования высокого уровня ("Адресный язык программирования"), ученая-кибернетикиня, доктор физико-математических наук, член-корреспондентка АН УССР Екатерина Ющенко;

1927 год – украинский оперный певец Николай Манойло.

Памятные даты 8 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 декабря:

1609 год — в Милане открывается Амброзианская библиотека, вторая крупнейшая в Европе публичная библиотека;

1868 год — во Львове основывают общество "Просвита";

1881 год – горит венский Рингтеатр, в котором погибает около 850 человек;

1919 год — коалиция союзников (члены Антанты) признает восточной границей Польши "линию Керзона", юридически утвердив аннексию Польшей некоторых украинских этнических земель — Холмщины, Подляшья, Лемковщины и Посяння;

1941 год — США и Великобритания объявляют войну Японии;

1963 год — в Неваде похищают сына американского певца Фрэнка Синатры;

1963 год – начинает свою работу Украинский католический университет имени святого Климента в Риме;

1980 год – несколькими выстрелами в спину 25-летний Марк Чепмен убивает Джона Леннона, который вечером возвращался с женой Йоко Оно домой;

1991 год — на внеочередном заседании правительства Чехо-Словацкой Федеративной Республики принимают решение о признании независимости Украины;

1994 год — группа исследователей под руководством Сигурда Хофманна в Центре исследования тяжелых ионов имени Гельмгольца синтезирует химический элемент 111, который в дальнейшем получает название рентгений в честь изобретателя X-лучей Вильгельма Рентгена;

2004 год — Верховная Рада Украины голосует за "большой пакет" — внесение изменений в Конституцию, внесение изменений в Конституцию в части местного самоуправления, и закон "Об особенностях применения закона Украины "О выборах Президента Украины" при переголосовании повторного голосования в декабре 2004 года" ;

2010 год – со вторым запуском SpaceX Falcon 9 и первым – SpaceX Dragon, SpaceX становится первой частной компанией, которой удалось успешно запустить, вывести на орбиту и безопасно вернуть космический аппарат;

2010 год – японский космический аппарат IKAROS с питанием от солнечного паруса – пролетает мимо планеты Венера на расстоянии 80 000 км;

2013 год — в 18:00 в Киеве во время митинга на Евромайдане валят памятник Ленину на Бессарабке.

Погода на 8 декабря

Завтра, 8 декабря, в Киеве будет облачно, весь день сильный дождь, который должен к вечеру ослабеть. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +3 днем и +2 ночью. Во Львове +4 день и 0 ночью. В Харькове +2 день и 0 ночью. В Одессе 8 днем и 8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

8 декабря в Украине празднуют День благотворительности / Фото: Фото из открытых источников

8 декабря в Украине празднуют День благотворительности. Ежегодно приходится на второе воскресенье декабря. Этот праздник был установлен Указом Президента Украины 2007 года с целью популяризации благотворительности, привлечения внимания общества к нуждам нуждающихся в помощи и развитию культуры благотворительности в стране. Благотворительность в Украине имеет глубокие исторические корни, связанные с традициями меценатства. Известные украинские благотворители, например Тарас Шевченко, Николай Терещенко и Андрей Шептицкий, внесли значительный вклад в развитие образования, культуры и помощь нуждающимся.

Также 8 декабря Всемирный день хорового пения. Выпадает на второе воскресенье декабря. Этот праздник объединяет хоровые коллективы, певцов и поклонников хоровой музыки по всему миру. Его цель – популяризация хорового искусства и содействие миру, солидарности и гармонии через музыку. Всемирный день хорового пения был основан в 1990 году по инициативе Международной федерации хоровой музыки (IFCM). Идея заключалась в том, чтобы создать глобальную платформу, подчеркивающую роль музыки как инструмента для объединения людей независимо от национальности, культуры или религии.

А еще 8 декабря День путешественника во времени. Это неофициальный праздник, посвященный одной из самых популярных идей в науке и фантастике — путешествиям во времени. Оно имеет целью вдохновить людей задуматься о концепции времени, парадоксах и возможности путешествий в прошлое или будущее. Идея Дня путешественника во времени связана с распространенной популярностью путешествий по времени в литературе, кино и науке. Конкретного "основателя" этого праздника нет, но он стал распространен среди фанатов научной фантастики и энтузиастов науки. Дата 8 декабря не имеет очевидной исторической подоплеки, но, возможно, ее выбрали как ассоциацию с зимним сезоном, который символизирует задумчивость и размышления о времени.