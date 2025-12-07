Какой праздник 8 декабря 2025 года / © ТСН

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 8 декабря, верующие празднуют день памяти святого преподобного Патапия. Патапий родился в египетских Фивах примерно в VI веке в состоятельной и благочестивой семье. С детства отличался любовью к тишине, сосредоточенности и молитве. Его родители позаботились об основательном образовании, в частности, об изучении Священного Писания и произведений отцов Церкви. Очень рано Патапий почувствовал призыв к монашеству и, отрекшись от светских привилегий, избрал путь служения Богу.

Стремясь к тишине и духовной чистоте, Патапий покинул отчий дом и поселился в фивайской пустыне среди аскетов и отшельников. Там сформировались его главные черты — строгость к себе, кротость к другим и глубокая богословская проницательность.

Спустя годы подвижничества он снискал славу мудрого духовника. Люди приходили к нему за советом, исцелением душевных и телесных недугов, о чем свидетельствуют многочисленные предания его современников.

Впоследствии, стремясь избежать человеческой славы, преподобный отправился в Константинополь. Там он жил втайне в небольшой келье неподалеку от храма, продолжая суровый аскетический подвиг. В столице империи его дар прозорливости и исцеления проявился еще сильнее: согласно житию, он помог многим больным, утешал скорбящих и наставлял путь покаяния.

Что нельзя делать 8 декабря

Нельзя ругаться, конфликтовать — споры, оскорбления или ссоры в этот день могут “открыть двери” беде или неудачам.

Не следует отказывать нуждающимся в помощи — день для милосердия.

Не стоит пренебрегать чистотой в доме — по приметам это может “привлечь” неудачи и болезни.

Народные приметы и традиции на 8 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

вороны сидят высоко на деревьях — до мороза;

южный ветер указывает, что зима будет теплой, с частыми оттепелями;

8 декабря морозно и сухо — до долгой и ясной зимы;

снег падает крупными хлопьями — ждите оттепели.

В народе 8 декабря носило название Патапий Зимоуказатель. Потому что за этим днем часто “угадывали”, какой будет зима.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 декабря

Какие завтра именины: Кирилл, Анфиса.

Талисманом человека, рожденного 8 декабря является чароит. Минерал насыщенного, глубокого фиолетового оттенка с характерным шелковистым переливом. Ему приписывают способность умиротворять человека, дарить внутреннее равновесие, способствовать семейному согласию и поднимать настроение.

В этот день родились:

1907 год — Климентий Доминчен, украинский композитор, дирижер, народный артист Украины;

1912 год — Степан Добош, основатель и первый ректор Ужгородского университета;

1927 год — Николай Манойло, украинский оперный певец.

Памятные даты 8 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 декабря:

1609 год — в Милане торжественно открыла дверь Амброзианская библиотека — в то время вторая по масштабам публичная библиотека Европы после оксфордской Бодлеанской;

1868 год — во Львове появилось общество “Просвита”;

1881 год — Вена всколыхнула трагедия: в огне Рингтеатра погибли около 850 человек;

1919 год — государства Антанты определили восточную границу Польши по так называемой линии Керзона, юридически закрепив присоединение к Польше украинских этнографических земель — Холмщины, Подляшья, Лемковщины и Посяния;

1941 год — Соединенные Штаты и Великобритания официально объявили войну Японии;

1963 год — в Неваде был похищен сын легендарного певца Фрэнка Синатры;

1966 год — в Эгейском море затонул греческий паром “Ираклион”, следовавший из Крита. Грузовик-рефрижератор, который сорвался с креплений и пробил ворота, послужил причиной катастрофы, в результате которой погибли 217 человек;

1980 год — фанат Марк Чепмен убил Джона Леннона, произведя несколько выстрелов в спину, когда музыкант возвращался домой с Йоко Оно;

1987 год — в Вашингтоне Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и малой дальности;

1994 год — научная группа под руководством Сигурда Хофманна в Центре исследования тяжелых ионов имени Гельмгольца получила новый элемент с порядковым номером 111, который впоследствии назвали рентгеном;

2004 год — Верховная Рада Украины приняла так называемый “большой пакет” — масштабный комплекс изменений в Конституцию и законодательство, связанный с переголосованием второго тура президентских выборов;

2010 год — состоялся второй запуск Falcon 9 и первый запуск аппарата Dragon, благодаря чему SpaceX стала первой частной компанией, которая самостоятельно вывела корабль на орбиту и успешно вернула его на Землю;

2013 год — в 18:00 в Киеве во время митинга на Евромайдане демонстранты свергли памятник Ленину на Бессарабке;

2024 год — повстанческие силы захватили Дамаск, и президент Башар Асад бежал из Сирии.

Какой завтра праздник в Украине и мире

8 декабря в Украине празднуют Всеукраинскую неделю права. Традиционно проводится с 8 по 14 декабря с целью ознакомления людей с их правами и обязанностями, популяризации принципов верховенства права и формирования культуры законопослушания. Организатором выступает Министерство юстиции Украины, Государственная служба Украины по образования и науки, юридические учебные заведения, общественные организации. Всеукраинская неделя права не только информирует о законе, но и воспитывает ответственность: она напоминает, что знание своих прав — первый шаг к их защите и справедливому обществу.