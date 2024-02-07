Какой завтра, 8 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

8 февраля 2024 года — четверг. 715-й день войны в Украине.

Какой завтра, 8 февраля, церковный праздник

8 февраля в церковном календаре — день памяти святого пророка Захария Серповидца. Родился в семье священника, поэтому изучал с ранних лет Слово Божие. Святой получил прозвище Серповидец, потому что однажды увидел во сне свиток, своей формой напоминавший серп. Именно Захарий вместе с другим пророком Агамоном пытался убедить царя Зоровавеля в необходимости возобновления строительства храма в Иерусалиме. Хотя пророк жил задолго до Иисуса Христа, пророчествовал появление Мессии среди людей.

Что нельзя делать 8 февраля

Не следует проводить какие-либо хирургические операции и другие вмешательства.

Запрещено лечить зубы.

Нельзя хвастаться, ссориться и злословить.

Народные приметы и традиции на 8 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: гуси начали купаться в снегу — ждите потепления;

домашние животные ведут себя беспокойно — будет снегопад;

гром в этот день предвещает, что весной и летом будет ветрено;

собака валяется в снегу — к теплу;

неделя холодная — к теплому марту;

морозная погода — весна придет быстро и будет теплой.

8 февраля собака валяется в снегу до тепла / Фото: Pexels

На Захарии крестьяне проверяли серпы и другие инструменты, затачивали их до нового сезона. Все острые предметы среди наших предков считались надежной защитой от нечистой силы, поэтому к ним пытались относиться с особым уважением.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 февраля

Какие завтра именины: Захар, Макар, Савва, Степан, Федор.

Талисманом человека, рожденного 8 февраля является малахит. Его издавна считали камнем здоровья. Малахит наполняет своего владельца силой и энергией, а потому служит защитой от разных недугов.

В этот день родились:

1970 год — офицер МВД Украины, участник войны на Донбассе, народный депутат Украины 8-го созыва Юрий Береза;

1971 год — украинский общественный активист, фермер, политзаключенный Балух Владимир Григорьевич;

1982 год — олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени.

Памятные даты 8 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 февраля:

1106 год — великий князь Киевский Владимир Мономах составляет "Поучение" — первое дидактически-художественное произведение Киевской Руси;

1347 год — соглашением враждующих сторон заканчивается гражданская война в Византии;

1575 год — Вильгельм Оранский основывает Лейденский университет;

1587 год — после 19 лет заключения в замке Фотерингей по обвинению в заговоре против королевы Англии Елизаветы I казнят бывшую шотландскую королеву и претендентку на английский престол Марию Стюарт;

1600 год — суд инквизиции выносит смертный приговор Джордано Бруно;

1627 год — первое письменно зафиксированное применение в горничестве взрывной технологии;

1861 год — семь рабовладельческих южных штатов образуют Конфедеративные Штаты Америки;

1865 год — Грегор Мендель представляет открытые им законы обществу естествоиспытателей в Брно;

1879 год — шотландско-канадский инженер Сэндфорд Флеминг предлагает ввести часовые пояса, нулевой меридиан и 24-часовой всемирный формат времени;

1885 год — опубликован первый рассказ Бернарда Шоу;

1887 год — Конгресс США утверждает акт Дауэса;

1914 год — в Монреале создают украинское издательство "Новый Мир";

1915 год — в Лос-Анджелесе проходит премьера фильма Дэвида Гриффита "Рождение нации", включенного впоследствии в список 100 лучших фильмов всех времен и народов;

1916 год — в Цюрихе (Швейцария) группа поэтов объявляет о появлении нового художественного течения – дадаизма;

1963 год — в Ираке в результате военного переворота приходит к власти партия Баас;

1964 год — Beatles прибывают в аэропорт "Кеннеди" и Америку охватывает волна битломании;

1965 год — в Британии запрещают рекламу сигарет на телевидении;

1969 год — происходит первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747 (сейчас самый большой — Аэробус A380);

1971 год — основывают одну из трех основных фондовых бирж США – NASDAQ;

1972 год — в лондонском Альберт-холле отменяют концерт Фрэнка Заппы и Mothers of Invention, потому что некоторые их песни были признаны непристойными;

1981 год — в давке на стадионе "Георгиос Караискакис" в Пирее (Греция) погибает 21 человек;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном;

1994 год — Украина присоединяется к программе НАТО "Партнерство ради мира";

1997 год — в Киеве создают партию Христианско-Народный Союз, которую в 2003 году переименовали в Христианско-Демократический Союз.

Погода на 8 февраля

Завтра, 8 февраля, в Киеве облачно, ночью возможен мелкий дождь, который окончится к утру. Во Львове пасмурно, ночью мелкий дождь, который сменится утренним снегом, который к середине дня закончится, но вечером начнется снова и с большей силой. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и -1 ночью. Во Львове — +3 день и 0 ночью. В Харькове — +5 днем и -2 ночью. В Одессе — +11 днем и +6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

8 февраля в Украине и мире празднуют Международный день шотландского виски / Фото: Pexels

8 февраля в Украине и мире празднуют Международный день шотландского виски. Это всемирное событие, посвященное удовольствию от шотландского виски и оценке этого напитка. Виски — национальный напиток Шотландии, который считается признанием ее мастерства и культуры. Этот праздник был создан для того, чтобы люди из разных уголков мира могли поделиться с другими своей любовью к шотландскому виски, узнать больше об истории создания этого напитка. Интересно знать, что у шотландского виски более 500-летней истории.

Также 8 февраля День оперы. Праздник посвящен чествованию оперы, которая является богатым и довольно сложным музыкальным жанром, сочетая в себе театр, музыку и рассказ. С итальянского языка термин "опера" переводится как "произведение". Этот жанр включает разные виды, бывает опера серьезная, комедийная, легкая, а еще полуопера, сочетающая разговорные диалоги разделами, похожими на маски.

А еще 8 февраля День предложения руки и сердца. Хотя это неофициальный, но очень романтичный праздник. История его возникновения неизвестна. Этот особый день посвящен акту признания своей второй половинки. Особое значение праздник имеет в Индии, где он даже стал важной частью культурного празднования любви.