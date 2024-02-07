Какой завтра, 8 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 8 февраля, Международный день шотландского виски. Верующие чтят память святого пророка Захария Серповидца. До Нового года осталось 327 дней.
8 февраля 2024 года — четверг. 715-й день войны в Украине.
Какой завтра, 8 февраля, церковный праздник
8 февраля в церковном календаре — день памяти святого пророка Захария Серповидца. Родился в семье священника, поэтому изучал с ранних лет Слово Божие. Святой получил прозвище Серповидец, потому что однажды увидел во сне свиток, своей формой напоминавший серп. Именно Захарий вместе с другим пророком Агамоном пытался убедить царя Зоровавеля в необходимости возобновления строительства храма в Иерусалиме. Хотя пророк жил задолго до Иисуса Христа, пророчествовал появление Мессии среди людей.
Что нельзя делать 8 февраля
- Не следует проводить какие-либо хирургические операции и другие вмешательства.
- Запрещено лечить зубы.
- Нельзя хвастаться, ссориться и злословить.
Народные приметы и традиции на 8 февраля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: гуси начали купаться в снегу — ждите потепления;
- домашние животные ведут себя беспокойно — будет снегопад;
- гром в этот день предвещает, что весной и летом будет ветрено;
- собака валяется в снегу — к теплу;
- неделя холодная — к теплому марту;
- морозная погода — весна придет быстро и будет теплой.
На Захарии крестьяне проверяли серпы и другие инструменты, затачивали их до нового сезона. Все острые предметы среди наших предков считались надежной защитой от нечистой силы, поэтому к ним пытались относиться с особым уважением.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 февраля
Какие завтра именины: Захар, Макар, Савва, Степан, Федор.
Талисманом человека, рожденного 8 февраля является малахит. Его издавна считали камнем здоровья. Малахит наполняет своего владельца силой и энергией, а потому служит защитой от разных недугов.
В этот день родились:
- 1970 год — офицер МВД Украины, участник войны на Донбассе, народный депутат Украины 8-го созыва Юрий Береза;
- 1971 год — украинский общественный активист, фермер, политзаключенный Балух Владимир Григорьевич;
- 1982 год — олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени.
Памятные даты 8 февраля
Календарь важных событий в Украине и мире за 8 февраля:
- 1106 год — великий князь Киевский Владимир Мономах составляет "Поучение" — первое дидактически-художественное произведение Киевской Руси;
- 1347 год — соглашением враждующих сторон заканчивается гражданская война в Византии;
- 1575 год — Вильгельм Оранский основывает Лейденский университет;
- 1587 год — после 19 лет заключения в замке Фотерингей по обвинению в заговоре против королевы Англии Елизаветы I казнят бывшую шотландскую королеву и претендентку на английский престол Марию Стюарт;
- 1600 год — суд инквизиции выносит смертный приговор Джордано Бруно;
- 1627 год — первое письменно зафиксированное применение в горничестве взрывной технологии;
- 1861 год — семь рабовладельческих южных штатов образуют Конфедеративные Штаты Америки;
- 1865 год — Грегор Мендель представляет открытые им законы обществу естествоиспытателей в Брно;
- 1879 год — шотландско-канадский инженер Сэндфорд Флеминг предлагает ввести часовые пояса, нулевой меридиан и 24-часовой всемирный формат времени;
- 1885 год — опубликован первый рассказ Бернарда Шоу;
- 1887 год — Конгресс США утверждает акт Дауэса;
- 1914 год — в Монреале создают украинское издательство "Новый Мир";
- 1915 год — в Лос-Анджелесе проходит премьера фильма Дэвида Гриффита "Рождение нации", включенного впоследствии в список 100 лучших фильмов всех времен и народов;
- 1916 год — в Цюрихе (Швейцария) группа поэтов объявляет о появлении нового художественного течения – дадаизма;
- 1963 год — в Ираке в результате военного переворота приходит к власти партия Баас;
- 1964 год — Beatles прибывают в аэропорт "Кеннеди" и Америку охватывает волна битломании;
- 1965 год — в Британии запрещают рекламу сигарет на телевидении;
- 1969 год — происходит первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747 (сейчас самый большой — Аэробус A380);
- 1971 год — основывают одну из трех основных фондовых бирж США – NASDAQ;
- 1972 год — в лондонском Альберт-холле отменяют концерт Фрэнка Заппы и Mothers of Invention, потому что некоторые их песни были признаны непристойными;
- 1981 год — в давке на стадионе "Георгиос Караискакис" в Пирее (Греция) погибает 21 человек;
- 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном;
- 1994 год — Украина присоединяется к программе НАТО "Партнерство ради мира";
- 1997 год — в Киеве создают партию Христианско-Народный Союз, которую в 2003 году переименовали в Христианско-Демократический Союз.
Погода на 8 февраля
Завтра, 8 февраля, в Киеве облачно, ночью возможен мелкий дождь, который окончится к утру. Во Львове пасмурно, ночью мелкий дождь, который сменится утренним снегом, который к середине дня закончится, но вечером начнется снова и с большей силой. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве — +3 днем и -1 ночью. Во Львове — +3 день и 0 ночью. В Харькове — +5 днем и -2 ночью. В Одессе — +11 днем и +6 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
8 февраля в Украине и мире празднуют Международный день шотландского виски. Это всемирное событие, посвященное удовольствию от шотландского виски и оценке этого напитка. Виски — национальный напиток Шотландии, который считается признанием ее мастерства и культуры. Этот праздник был создан для того, чтобы люди из разных уголков мира могли поделиться с другими своей любовью к шотландскому виски, узнать больше об истории создания этого напитка. Интересно знать, что у шотландского виски более 500-летней истории.
Также 8 февраля День оперы. Праздник посвящен чествованию оперы, которая является богатым и довольно сложным музыкальным жанром, сочетая в себе театр, музыку и рассказ. С итальянского языка термин "опера" переводится как "произведение". Этот жанр включает разные виды, бывает опера серьезная, комедийная, легкая, а еще полуопера, сочетающая разговорные диалоги разделами, похожими на маски.
А еще 8 февраля День предложения руки и сердца. Хотя это неофициальный, но очень романтичный праздник. История его возникновения неизвестна. Этот особый день посвящен акту признания своей второй половинки. Особое значение праздник имеет в Индии, где он даже стал важной частью культурного празднования любви.