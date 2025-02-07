Какой завтра, 8 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

8 февраля 2025 года — суббота. 1081-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

8 февраля в церковном календаре – день памяти святого великомученика Теодора Стратилата. Он был выдающимся военным командиром и христианским святым. Он жил в IV веке и служил в римском войске, где получил уважение и известность благодаря мужеству и военной доблести. Несмотря на свою военную карьеру, он принял христианство и стал верным последователем веры.

Во времена правления императора Лицинии, когда проводились жестокие преследования христиан, Теодор открыто выразил свою веру, что привело к его аресту. Он отказался отречься от христианства и был подвергнут пыткам. В конце концов, он был казнен из-за обезглавления, но перед этим он молился и обратился к своим мучителям с просьбой поверить в Иисуса Христа. Его почитание началось сразу после смерти, и он быстро стал одним из самых почитаемых святых в раннем христианстве. Теодор Стратилат считается защитником военных и известен своей непоколебимой верой и мужеством перед лицом смерти.

Что нельзя делать 8 февраля

Не следует лечить зубы.

Запрещается проводить какие-либо хирургические вмешательства.

Нельзя ссориться, лениться и хвастаться.

Народные приметы и традиции на 8 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: гуси купаются в снегу – придет потепление;

беспокойные домашние животные до снегопада;

холодный день до теплого марта;

услышать гром – весной и летом будет ветреная погода.

8 февраля беспокойные домашние животные до снегопада / Фото: Unsplash

Крестьяне в этот день уже начинали затачивать разнообразные инструменты для уборки на огороде и в поле, готовясь к новому сезону. Наши предки с особым уважением относились ко всем острым предметам, считая их надежной защитой от нечистой силы.

Именины: как назвать ребенка, который родился 8 февраля

Какие завтра именины: Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор.

Талисманом человека, рожденного 8 февраля является малахит. Камень, способный лишить своего владельца различных болезней. Малахит также лечит от ночных ужасов, улучшает сон.

В этот день родились:

1971 год – украинский общественный активист, фермер, политзаключенный Владимир Балух;

1981 год — офицер Воздушных сил Вооруженных сил Украины, отличился в ходе российского вторжения в Украину, Герой Украины (2023) Алексей Коваленко;

1982 год — олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени.

Памятные даты 8 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 февраля:

1106 год — великий князь Киевский Владимир Мономах составляет "Поучение" — первое дидактически-художественное произведение Киевской Руси;

1347 год – соглашением враждующих сторон заканчивается гражданская война в Византии;

1575 год — Вильгельмом Оранским основывает Лейденский университет;

1600 год — суд инквизиции выносит смертный приговор Джордано Бруно;

1627 год – первое письменно зафиксированное применение в горничестве взрывной технологии;

1861 год – семь южных штатов образуют Конфедеративные Штаты Америки;

1865 год — Грегор Мендель представляет открытые им законы обществу естествоиспытателей в Брно;

1879 год — шотландско-канадский инженер Сэндфорд Флеминг предлагает ввести часовые пояса, нулевой меридиан и 24-часовой всемирный формат времени;

1885 год — публикуют первый рассказ Бернарда Шоу;

1914 год — в Монреале создают украинское издательство "Новый Мир";

1915 год — в Лос-Анджелесе проходит премьера фильма Дэвида Гриффита "Рождение нации", включенного впоследствии в список 100 лучших фильмов всех времен и народов;

1916 год — в Цюрихе (Швейцария) группа поэтов объявляет о появлении нового художественного течения — дадаизма;

1928 год – первая передача телесигнала через океан – из Лондона в Нью-Йорк;

1963 год – в Ираке в результате военного переворота приходит к власти партия Баас;

1964 год — Beatles прибывают в аэропорт "Кеннеди" и Америку охватывает волна битломании;

1965 год – в Британии запрещают рекламу сигарет на телевидении;

1969 год – происходит первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747 (сейчас самый большой – Аэробус A380);

1971 год – основывают одну из трех основных фондовых бирж США – NASDAQ;

1972 год — в лондонском Альберт-Голе отменяют концерт Фрэнка Заппы и Mothers of Invention, потому что некоторые их песни были признаны непристойными;

1981 год — в давке на стадионе "Георгиос Караискакис" в Пирее (Греция) погибает 21 человек;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном;

1994 год — Украина присоединяется к программе НАТО "Партнерство ради мира";

1997 год — в Киеве создают партию Христианско-Народный Союз, которая в 2003 году была переименована в Христианско-Демократический Союз.

Погода на 8 февраля

Завтра, 8 февраля, в Киеве солнечно, без осадков. Во Львове пасмурно до конца дня, вечером небо очистится от облаков, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве -1 днем и -4 ночью. Во Львове +1 день и -4 ночью. В Харькове -2 днем и -7 ночью. В Одессе -1 день и -3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

8 февраля Всемирный день кино / Фото: Unsplash

8 февраля в Украине и мире празднуют Международный день шотландского виски. Шотландский виски имеет многовековую историю, ведь его производство в Шотландии документально подтверждено с 1494 года. Виски стал не только частью культуры этой страны, но и ее гордостью, поскольку Шотландия является мировым лидером в производстве и экспорте этого напитка. Праздник начат энтузиастами виски, чтобы популяризировать культуру его потребления, рассказывать о разнообразии вкусов и методах производства.

Также 8 февраля День предложения руки и сердца. Это особая дата, являющаяся частью так называемой недели любви перед Днем святого Валентина. Это неофициальный, но популярный праздник, особенно в романтических культурах. День предложения 8 февраля – это идеальная возможность признаться своему любимому человеку перед Днем влюбленных. Он символизирует начало нового этапа в отношениях и позволяет сделать предложение в праздничной атмосфере.

А еще 8 февраля Всемирный день кино. Выпадает на вторую субботу февраля. Праздник был начат Американской академией кинематографических искусств и наук 2020 года, накануне 92-й церемонии вручения премии "Оскар". Целью было отметить способность кино объединять, вдохновлять и развлекать людей по всему миру. Всемирный день кино — отличная возможность отдать честь искусству кинематографа и насладиться магией фильмов вместе с другими поклонниками по всему миру. Первый Всемирный день кино собрал более 10 миллионов органических просмотров и более 500 000 взаимодействий в социальных сетях, что свидетельствует о глобальной любви к кино.