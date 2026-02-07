Какой праздник 8 февраля 2026 года / © ТСН

8 февраля 2026 года — воскресенье. 1445-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

8 февраля верующие празднуют День памяти святого великомученика Теодора Стратилата / © pexels.com

Завтра, 8 февраля, верующие празднуют День памяти святого великомученика Теодора Стратилата. Христианский святой IV века, полководец (стратилат) в городе Гераклея. Он был известен мужеством, справедливостью и глубокой верой во Христа. При правлении императора Ликиния святой открыто исповедовал христианство, за что подвергся жестоким пыткам. Несмотря на страдания, не отрекся от веры и принял мученическую смерть. В православной традиции его чтят как покровителя воинов и защитника от зла.

8 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день брака / © pexels.com

8 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день брака. Выпадает на второе воскресенье февраля. Этот день начал движение Worldwide Marriage Encounter, чтобы напомнить: брак — это не только юридический союз, но прежде всего ежедневный труд, взаимное уважение, любовь и ответственность. Во многих странах супружеские пары в этот день обновляют свои обеты, принимают участие в праздничных богослужениях и семейных мероприятиях.

8 февраля День Нирваны / © pexels.com

Также 8 февраля День Нирваны. Буддийский праздник, посвященный достижению Буддой Шакьямуни паринирваны — окончательного освобождения от круга перерождений (сансары). Нирвана в буддизме символизирует состояние полного покоя, мудрости и избавления от страдания, страстей и неведения. В этот день буддисты вспоминают жизнь и учение Будды, медитируют, читают сутры, совершают добрые поступки и практикуют соболезнования.

8 февраля День предложения руки и сердца / © pexels.com

А еще 8 февраля День предложения руки и сердца. Этот день посвящен искренним признаниям, важным решениям и моменту, когда два человека выбирают общее будущее. Именно 8 февраля принято делать предложение руки и сердца, говорить о серьезных намерениях, планах на жизнь и семью.

8 февраля празднуют День оперы / © pexels.com

8 февраля празднуют День оперы. Этот день представляет собой возможность вспомнить всемирно известные оперы, выдающихся композиторов и исполнителей, а также роль оперы в формировании культурного наследия человечества. Театры и ценители жанра устраивают представления, лекции, тематические события и онлайн-трансляции. Приходится на день рождения Рихарда Вагнера, существенно повлиявшего на развитие оперного искусства.

8 февраля Воскресенье аутизма / © pexels.com

Также 8 февраля Воскресенье аутизма. Цель Воскресения аутизма — привлечь внимание к потребностям людей с аутизмом и их семьям, разрушить стереотипы и напомнить о ценности каждого человека, независимо от особенностей развития. В этот день проводятся информационные мероприятия, благотворительные инициативы, встречи со специалистами, а также акции поддержки. Выпадает на второе воскресенье февраля.

8 февраля Международный день шотландского виски / © pexels.com

А еще 8 февраля Международный день шотландского виски. Шотландский виски имеет многовековую историю и строгие правила производства: его производят только в Шотландии, выдерживают не менее трех лет в дубовых бочках и создают из ячменя и чистой воды. Именно это придает напитку глубокий вкус и характерный аромат.