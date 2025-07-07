Какой праздник 8 июля 2025 года / © ТСН

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8 июля 2025 года — вторник. 1231-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 8 июля, верующие празднуют день памяти святого великомученика Прокопия. Родился в Иерусалиме в языческой, но благородной семье. Его мать, Теодосия, ревностно защищала идолов, а об отце ничего не известно. Во время рождения ему дали имя Неаний. Император Диоклетиан, который был известен своей жестокостью к христианам, поставил Неания на военную службу, а затем назначил его дуксом (истребляющим христиан).

Вблизи города Апамея, по пути в Египет, Неаний пережил сверхъестественное видение, сам Иисус Христос явился ему в небе и сказал: “Я есмь Иисус, распятый Сын Божий”. После этого мужчина стал христианином. Он крестился и взял себе имя Прокопия. За отказ приносить жертву языческим богам его схватили и долго пытали. Даже его мать Теодосия обратилась в веру, видя мужество своего сына. После продолжительных страданий Прокопий умер из-за укрепления мечом.

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Что нельзя делать 8 июля

Нельзя ругаться и ссориться — это очень опасно, особенно между родственниками.

Не следует отправляться без молитвы в дальний путь — он будет опасен.

Запрещается участвовать в судебных процессах — это может иметь продолжительные негативные последствия.

Народные приметы и традиции на 8 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясно и солнечно — ждите сухую осень и богатый урожай;

дождь — к снежной, но не лютой зиме;

8 июля ветрено — в августе будет переменная погода;

облачно, но дождя нет — ждите затяжного холода на Покров;

пчелы сидят в улье и не вылетают — к дождю;

комары кусаются сильнее вечером — на потепление;

пауки активно плетут паутину — будет хорошая погода.

8 июля пауки активно плетут паутину — будет хорошая погода / © unsplash.com

В народе 8 июля называлось Прокопов Ветер. Часто в этот период были сильные ветры, изменялась погода. Наши предки говорили: “Если Прокопий с ветром — будет много сорняков, но и жатва вовремя”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 июля

Какие завтра именины: Александр, Савва, Федор.

Талисманом человека, рожденного 8 июля, является гелиотроп. Минерал, принадлежащий к семейству кварцев. Его ценили еще в древности, наделяя целебными свойствами. Существует поверье, что этот камень способен содействовать увеличению уровня гемоглобина в крови.

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В этот день родились:

1912 год — Иванна Васильевна Нижник-Винников, украинская художница, керамистка и коврик;

1938 год — Лесь Танюк, украинский писатель, режиссер, политик;

1973 год — Валерий Залужный, украинский военный, генерал, бывший главнокомандующий ВСУ.

Памятные даты 8 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 июля:

52 год до н. — дата считается условной точкой отсчета основания французской столицы Парижа;

1497 год — из Лиссабона отправляется первая морская экспедиция, которая проложила путь из Европы в Индию, возглавляет ее португальский мореплаватель Васко да Гама;

1573 год — подписание Булонского эдикта кладет конец четырехлетнему вооруженному конфликту между католиками и гугенотами во Франции;

1592 год — происходит морская битва при Сачхоне между японским и корейским флотами во время Имджинской войны;

1618 год — во Франции казнят придворную служанку королевы Марии Медичи, которую обвиняют в колдовстве против монархини;

1654 год — в Северную Америку прибывает первый еврейский переселенец — Яков Барсимсон;

1659 год — в битве под Конотопом казацкое войско во главе с гетманом Иваном Выговским, при поддержке Крымского ханата, наносит сокрушительное поражение московской армии под предводительством князя Алексея Трубецкого;

1709 год — в Полтавской битве войска шведского короля Карла XII и его союзника, украинского гетмана Ивана Мазепы, терпят поражение от московской армии царя Петра I;

1796 год — в США выдают первый паспорт гражданина;

1889 год — выходит первый номер финансового издания “The Wall Street Journal”, которое впоследствии станет одним из самых влиятельных в мире;

1913 год — завершаются последние выборы в Галицкий краевой сейм, в результате чего представительство украинцев существенно возросло — от 16 до 31 депутата;

1916 год — указом царской власти объявляют мобилизацию 400 тысяч жителей Туркестана и Степного края на принудительные работы, что приводит к масштабному восстанию среди казахских племен, которое было жестоко подавлено;

1918 год — в Украинском Государстве учреждают Государственный сенат — высший судебный институт гетманской эпохи;

2014 год — сборная Германии в полуфинале Чемпионата мира по футболу громит на домашнем поле пятикратного чемпиона мира — сборную Бразилии — с потрясающим счетом 7:1 (в первом тайме — 5:0), установив ряд новых футбольных рекордов;

2024 год — в результате удара российской крылатой ракеты Х-101 по детской больнице “Охматдет” в Киеве погибают и получают ранения мирные граждане, в том числе дети и медицинские работники.

Какой завтра праздник в Украине и мире

8 июля Всемирный день борьбы с пищевой аллергией / © unsplash.com

8 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день разоблачения. Особый день, созданный для привлечения внимания к важности разоблачения правды и борьбы с ложью. Он напоминает нам о необходимости прозрачности, открытости и честности во всех областях нашей жизни. Главная цель праздника состоит в поощрении общества к критическому мышлению и проверке информации.

Также 8 июля Всемирный день борьбы с пищевой аллергией. Он стремится привлечь внимание к проблемам, связанным с пищевыми аллергиями. Пищевая аллергия — иммунная реакция организма на некоторые пищевые продукты. Она может иметь разные симптомы — от легких (зуд, покраснение) до тяжелых (анафилактический шок). Этот день был начат по инициативе международных организаций, в частности, Всемирной организации аллергии.

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