Какой завтра, 8 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

8 июня 2024 года — суббота. 836-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

8 июня в церковном календаре – перенесение мощей святого великомученика Теодора Тирона. Святой Теодор Тирон родился в городе Амасия (современная Турция). Во время службы в армии он отказался участвовать в языческих обрядах, что вызвало гнев римских властей. Его подвергли жестоким пыткам и в конце концов казнили. По легенде, он был сожжен заживо, но его тело осталось невредимым. Это стало свидетельством его святости.

Перенесение мощей святого великомученика Теодора Тирона произошло в IX веке, когда мощи были перенесены из Амасии в Константинополь. Это было сделано, чтобы оградить их от варварских набегов и чтить святого. Мощи святого Теодора были размещены в обширной церкви, посвященной ему, где стали объектом паломничества.

Перенесение мощей святого Теодора Тирона имело большое значение для христианского сообщества. Оно стало символом защиты и покровительства святого, а также способствовало распространению его культа. Это также подчеркивало важность мучеников в христианской традиции, которые своей смертью свидетельствовали о вере и вдохновляли других.

Что нельзя делать 8 июня

Лучше не планировать в этот день будущее.

Нельзя давать взаймы что-то ценное.

Запрещено жаловаться на судьбу.

Народные приметы и традиции на 8 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: великая роса, но душно — ждите большого урожая;

утром роса – плохая примета;

день грозовый — сенокосы не удастся;

туман по утрам — к солнечной погоде;

небо ночью много звезд — будет много в лесу грибов.

8 июня день грозовой — сенокосы не удастся / Фото: Unsplash

Наши предки приметили, что в этот день наши предки наблюдали за солнцем. Заведено было просить прощения у всех оскорбленных.

Именины: как назвать ребенка, который родился 8 июня

Какие завтра именины: Ефрем, Федор, Василий, Константин, Макар, Павел.

Талисманом человека, рожденного 8 июня, является берилл. Минералы разной окраски. Берилл издавна считался мощным защитником, отталкивающим от своего владельца негатив.

В этот день родились:

1987 год — военнослужащий 24-го батальона территориальной обороны "Айдар", участник российско-украинской войны, Герой Украины Виктор Гурняк;

1988 год — младший сержант Вооруженных сил Украины, Герой Украины Михаил Несоленый;

1989 год — украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Жолнер.

Памятные даты 8 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 июня:

1668 год — Петр Дорошенко становится гетманом Украины;

1783 год — начинается извержение вулкана Лаки, Исландия, наиболее известное в истории вулканическое извержение, повлекшее тысячи жертв;

1815 год — завершается Венский конгресс;

1824 год — канадец Ноа Кашинг получает патент на машину для мытья и валяния шерсти;

1827 год — основывают грязевой курорт Саки;

1869 год — американец Айвз Макгаффни получает патент на пылесос;

1915 год — Казимир Малевич создает свой первый "Черный квадрат" (всего известны 4 авторских варианта);

1918 год — провозглашают Грузинскую Демократическую Республику;

1919 год — в ходе Чортковской офензивы Украинская Галицкая армия приобретает Чортков и вынуждает польскую армию к отступлению на расстояние 120 км;

1924 год — британцы Джордж Меллори и Эндрю Ирвин отправляются на покорение Эвересту (некоторые считают, что этим альпинистам удалось покорить вершину задолго до Э. Хиллари);

1928 год — совершают первый авиационный перелет из США в Австралию;

1940 год — открыт плутоний, 94-й элемент в периодической таблице;

1947 год — впервые открывают судоходство по всему Днепру;

1949 год — выходит в свет роман Джорджа Орвелла "1984";

1965 год — американские компании "Фрито-Лей" и "Пепси-Кола" сливаются, образовав компанию "PepsiCo";

1967 год — в Средиземном море воздушные и морские силы Израиля ошибочно атакуют наблюдавший за военными действиями в регионе американский корабль "ЮСС Либерти" (USS Liberty);

1989 год — во Франции впервые представили боевой вертолет Ми-28;

1993 год — начинается всеукраинская забастовка шахтеров;

1999 год — впервые в Украине становится доступной программа международного бакалавриата.

Погода на 8 июня

Завтра, 8 июня, в Киеве ясно без осадков. Во Львове утром и вечером ясно, днем пасмурно и может пойти мелкий дождь. В Харькове пасмурное утро, но день и вечер ясные, без осадков. В Одессе облачно, днем возможен дождь с грозой.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +19 ночью. Во Львове — +23 днем и +14 ночью. В Харькове — +27 днем и +17 ночью. В Одессе — +26 днем и +22 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

8 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день оздоровления / Фото: Unsplash

8 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день оздоровления. Это некоммерческая инициатива, которая ежегодно приходится на вторую субботу июня. 2024 это будет 8 июня. Этот день имеет целью поощрение людей ставить во главу угла свое благосостояние и жить более здоровой и полноценной жизнью. Оздоровление включает физическое здоровье, ясность разума, социальные связи и духовное равновесие, поддерживая качественную жизнь.

Также 8 июня Всемирный день джина. Каждый год отмечается во вторую субботу июня. Джин имеет богатую историю, которая уходит веками, и известен своим уникальным ботаническим профилем вкуса. Во Всемирный день джина проводятся различные мероприятия, связанные с джином, такие как дегустации, экскурсии на винокурни и мастер-классы по приготовлению коктейлей.

А еще 8 июня День работника мебельной промышленности в Украине. Профессиональный праздник, приходящийся на вторую субботу июня. Этот праздник предназначен для признания и награждения заслуг работников этой важной отрасли. Мебельщики, которые создают мебель, украшают наши дома и рабочие места, чествуются за их упорный труд и мастерство.

8 июня празднуют Международный день молодых орлов. Ежегодно приходится на второе воскресенье июня. Праздник был организован Ассоциацией экспериментальных самолетов (EAA) и дает детям в возрасте от 8 до 17 лет возможность опробовать авиацию, в частности через бесплатные полеты на небольших самолетах или вертолетах. Цель этого дня – поощрить больше молодых людей увлекаться авиацией, как хобби, так и как профессией.

Также 8 июня Всемирный день публичного вязания. Ежегодное событие, которое выпадает на вторую субботу июня. Это день, когда люди со всего мира объединяются. Вязальницы и вязальщики любого уровня выносят свои спицы и крючки из своих домов и выходят в общественные места, чтобы поделиться своим пристрастием к этому ремеслу с другими.

А еще 8 июня День города Севастополь. Это праздник, который ежегодно проходит во вторую субботу июня. Оно чтит основание города и признает его важную роль в истории и культуре Украины. Севастополь – это исторический город, расположенный на побережье Черного моря, который на протяжении веков был важным стратегическим портом.

8 июня празднуют Всемирный день куклы. Выпадает на вторую субботу июня. Этот праздник является чествованием кукол, которые являются любимой игрушкой для людей всех возрастов. Цель этого дня — научить людей ценить тех, кто искренне заботится о них, и выразить свою любовь и заботу к любимому или близкому человеку.

Также 8 июня Всемирный день океанов. Его цель состоит в борьбе за сохранение биоразнообразия обитателей морских глубин и стабильную экологическую ситуацию в океанах.

А еще 8 июня Международный день действий в защиту слонов в зоопарках. Инициатива в этот день принадлежит организации "В защиту животных". Впервые празднование прошло в 2009 году.

8 июня празднуют Международный день домохозяйки и домохозяина. Инициатором его создания стала Габриэла Дельгадо, работница Национального института женщин, расположенного в Мехико. Цель праздника – обратить внимание на труд людей, занятых ведением домашнего хозяйства. Их роль в построении общества очень значительна.

Также 8 июня Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга. Этот день был начат в 2000 году по инициативе Немецкой ассоциации помощи при опухолях головного мозга. Целью этого дня является привлечение общественности внимания к проблеме опухолей головного мозга, которые считаются одной из наименее исследованных форм онкологических заболеваний.

А еще 8 июня День рождения пылесоса. Первый пылесос был создан 8 июня 1869 американцем Айвзом Макгаффни. Его первая модель получила название "Вихрь", но из-за больших размеров и неудобств она не стала популярной среди домохозяек. Подлинное распространение пылесосы получили в XX веке с появлением электрических моделей, ставших неотъемлемой частью бытовой техники.