Какой праздник 8 июня 2026 года / © ТСН

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8 июня 2026 года — понедельник. 1565-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

8 июня верующие празднуют День памяти Теодота Стратилата / © pexels.com

Завтра, 8 июня, верующие празднуют День памяти Теодота Стратилата. Христианский святой и мученик, живший на рубеже III-IV веков. По церковному преданию он был военачальником (стратилатом) в городе Гераклея и открыто исповедовал христианскую веру во время преследований императора Лициния. Теодот отказался отречься от Христа, за что подвергся жестоким пыткам и был казнен около 319 года. В христианской традиции его уважают как образец мужества, непоколебимой веры и верности своим убеждениям.

8 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день океанов / © pexels.com

8 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день океанов. Идею основания этого дня предложили в 1992 году во время Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Официально Организация Объединенных Наций признала Всемирный день океанов в 2008 году. Океаны покрывают более 70% поверхности Земли, производят значительную часть кислорода, регулируют климат и являются домом для миллионов видов живых организмов. В то же время они страдают от загрязнения пластиком, чрезмерного лова рыбы, изменения климата и разрушения морских экосистем.

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8 июня День здорового питания / © pexels.com

Также 8 июня День здорового питания. Цель этого дня — привлечь внимание к важности правильного питания для поддержания здоровья, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и других недугов. В разных странах его отмечают через образовательные кампании, лекции, тематические встречи, кулинарные мастер-классы и социальные инициативы.

8 июня Международный день действий на защиту слонов в зоопарках / © pexels.com

А еще 8 июня Международный день действий в защиту слонов в зоопарках. Цель этого дня — информировать общество о физических и психологических потребностях слонов, которые в природе преодолевают большие расстояния, живут в сложных социальных группах и нуждаются в значительных территориях к существованию. Защитники животных отмечают, что многие зоопарки не могут полностью воссоздать природные условия для этих гигантских млекопитающих.

8 июня празднуют Международный день домохозяйки и домохозяина / © pexels.com

8 июня празднуют Международный день домохозяйки и домохозяина. Этот неофициальный праздник посвящен людям, ведущим домашнее хозяйство, заботятся о семье, воспитании детей, организации быта и создании уюта в доме. Целью этого дня является признание важности домашнего труда, который часто остается незаметным и недооцененным. Ежедневное приготовление пищи, уборку, стирку, уход за детьми или пожилыми родственниками требует значительных усилий, времени и ответственности.

8 июня Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга / © pexels.com

Также 8 июня Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга. Его цель — повысить осведомленность об опухолях головного мозга, поддержать пациентов и их семьи, а также привлечь внимание к необходимости ранней диагностики и развития лечения. Этот день поддерживают международные медицинские и пациентские организации, в частности, Международная ассоциация опухолей головного мозга, которые распространяют информацию о симптомах, методах диагностики и современных подходах к терапии.

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8 июня День рождения пылесоса / © pexels.com

А еще 8 июня День рождения пылесоса. Первые прототипы пылесосов появились еще в конце XIX — начале XX века. Одним из первых практических устройств считают крупногабаритную машину британца Хьюберта Сесила Бута (1901 год), работавшую на бензиновом двигателе и настолько большую, что ее возили лошадьми. Впоследствии в 1907 году американец Джеймс Мюррей Спенглер запатентовал более компактную электрическую модель, которую позже усовершенствовала компания Hoover — именно отсюда в англоязычном мире закрепилось слово «hoover» как синоним пылесоса.

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