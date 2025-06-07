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Какой завтра, 8 июня, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 8 июня, Всемирный день океанов. Верующие празднуют Троицу. До Нового года осталось 206 дней.
8 июня 2025 года — воскресенье. 1201-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 8 июня, верующие празднуют Троицу. Один из самых больших праздников в церковном календаре. Еще одно название — Пятидесятница. Привязан к Пасхе, а потому нет постоянной даты. Согласно Евангельскому рассказу, ученики Иисуса собрались вместе в Иерусалиме, когда вдруг услышали шум с неба, похожий на бурю. Над каждым из них появился огненный язык — знак того, что на них сошел Святой Дух. И апостолы стали говорить на языках разных народов — так, чтобы каждый прибывший в город чужеземец услышал Божью истину на своем родном языке.
Этот момент стал переломным: ученики уже не были запуганными скрывающимися людьми — они превратились в смелых благовестников. Так началась миссия Церкви, которая длится более двух тысяч лет.
Праздник посвящен тайне Пресвятой Троицы — единству Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа. Христианская вера исповедует, что Бог один, но открывается человеку в трех ипостасях. В день Троицы Церковь особенно подчеркивает эту глубокую правду — Бог есть Любовь и Общение, а не одиночество.
Что нельзя делать 8 июня
Нельзя работать на огороде — считается, что в этот день земля “святая”.
Не следует резать, шить, вязать — какие-либо острые предметы использовать запрещается.
Запрещается купаться в открытых водоемах — на Зеленые святки (как Троицу называют в народе) русалки становятся особенно активными.
Народные приметы и традиции на 8 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
дождь — ждите грибное лето и много зелени;
птицы “купаются” в пыли — к жаре;
солнечная и тихая погода — будет теплое лето;
пчелы очень активны — ждите сухого лета;
ветер с севера — к прохладному лету;
утром густая трава — хорошо уродит зерно.
В народе 8 июня носило название Карп Карполов. Это образ, возникший в воображении наших предков и связанный с началом лета.
Именины: как назвать ребенка, который родился 8 июня
Какие завтра именины: Василий, Константин, Павел, Федор, Мелания.
Талисманом человека, рожденного 8 июня является берилл. Минерал, сияющий в самых разных оттенках. Берилл с давних времен считался могучим оберегом. Ему приписывали способность отгонять темную энергию и всяческий негатив, защищая своего владельца от зла и неприятностей.
В этот день родились:
1987 год — Виктор Гурняк, военнослужащий 24-го батальона территориальной обороны “Айдар”, участник российско-украинской войны. Герой Украины;
1988 год — Михаил Несоленый, младший сержант Вооруженных сил Украины, Герой Украины;
1989 год — Ольга Жолнер, украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка
Памятные даты 8 июня
Календарь важных событий в Украине и мире за 8 июня:
1668 год — Петра Дорошенко избирают гетманом Украины, открыв новую страницу в истории казацкой государственности;
1783 год — начинается извержение вулкана Лаки в Исландии — одно из самых масштабных и трагических в мировой вулканологии, что повлекло за собой тысячи человеческих жертв и серьезные климатические изменения;
1815 год — Завершает работу Венский конгресс, переформатировавший политическую карту Европы после Наполеоновских войн;
1824 год — Ноа Кашинг из Канады получает патент на изобретение машины для мытья и валяния шерсти;
1827 год — Открывается грязевой курорт Саки, который быстро стал популярным местом оздоровления;
1869 год — Американец Айвз Макгаффни официально получает патент на пылесос;
1915 год — Казимир Малевич создает свой первый “Черный квадрат” — шедевр авангардного искусства, который имел революционное влияние на мировую культуру;
1918 год — Провозглашают Грузинскую Демократическую Республику;
1919 год — В ходе Чортковской офензивы Украинская Галицкая армия освобождает город Чортков и заставляет польские войска отойти на 120 километров;
1924 год — Британские альпинисты Джордж Меллори и Эндрю Ирвин начинают экспедицию с покорения горы Эверест;
1928 год — Происходит первый авиаперелет из США в Австралию, ставший значительным прорывом в международной авиации;
1940 год — Объявляют об открытии плутония — 94-го элемента таблицы Менделеева;
1947 год — Впервые организуют судоходство по всему Днепру, что способствовало развитию транспорта и торговли;
1949 год — Выходит в свет роман Джорджа Орвелла “1984”;
1965 год — Американские компании “Фрито-Лей” и “Пепси-Кола” объединяются, образовав корпорацию “PepsiCo” — одного из гигантов мировой пищевой индустрии;
1967 год — В Средиземном море происходит ошибочная атака израильских войск на американский корабль “USS Liberty”;
1988 год — Первый болгарин — космонавт Александр Александров — совершает полет в космос;
1989 год — Во Франции официально представляют боевой вертолет Ми-28;
1992 год — Выходит первый номер газеты “Флот Украины” — единственной украиноязычной газеты Военно-Морских Сил Украины в Крыму;
1993 год — начинается всеукраинская забастовка шахтеров, ставшая одним из ключевых социальных протестов 90-х годов;
1999 год — В Украине впервые становится доступной международная программа бакалавриата — ее внедряет Печерская международная школа в Киеве.
Какой завтра праздник в Украине и мире
8 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день океанов. Международный ежегодный праздник, посвященный океанам и созданный, чтобы привлечь внимание к важности океанов для жизни планеты. Они занимают 70% поверхности Земли и играют чрезвычайно важную роль в формировании климата, поддержании биоразнообразия, обеспечении продовольственной безопасности. Праздник был создан по инициативе ООН в 1992 году.
Также 8 июня Международный день действий на защиту слонов в зоопарках. Особый праздник, направленный на повышение осведомленности о проблемах жизни слонов, находящихся в зоопарках. Оно было создано для привлечения внимания общества к условиям их содержания и чтобы защитить их права.
А еще 8 июня отмечают День работников текстильной и легкой промышленности в Украине. Праздник был создан для награждения особого вклада работников текстильной и легкой промышленности в Украине в развитие экономики страны.
8 июня празднуют Международный день домохозяйки и домохозяина. Это особый праздник, созданный для признания тяжелой работы, связанной с ведением домашнего хозяйства. Ведение домашнего хозяйства включает в себя планирование бюджета, уход за детьми, уборку, приготовление пищи и т.д.
Также 8 июня Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания общества к проблемам, связанным с опухолями головного мозга, повысить осведомленность об этой сложной болезни и поддержать пациентов с их семьями.