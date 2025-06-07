Какой праздник 8 июня 2025 года / © ТСН

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8 июня 2025 года — воскресенье. 1201-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 8 июня, верующие празднуют Троицу. Один из самых больших праздников в церковном календаре. Еще одно название — Пятидесятница. Привязан к Пасхе, а потому нет постоянной даты. Согласно Евангельскому рассказу, ученики Иисуса собрались вместе в Иерусалиме, когда вдруг услышали шум с неба, похожий на бурю. Над каждым из них появился огненный язык — знак того, что на них сошел Святой Дух. И апостолы стали говорить на языках разных народов — так, чтобы каждый прибывший в город чужеземец услышал Божью истину на своем родном языке.

Этот момент стал переломным: ученики уже не были запуганными скрывающимися людьми — они превратились в смелых благовестников. Так началась миссия Церкви, которая длится более двух тысяч лет.

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Праздник посвящен тайне Пресвятой Троицы — единству Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа. Христианская вера исповедует, что Бог один, но открывается человеку в трех ипостасях. В день Троицы Церковь особенно подчеркивает эту глубокую правду — Бог есть Любовь и Общение, а не одиночество.

Что нельзя делать 8 июня

Нельзя работать на огороде — считается, что в этот день земля “святая”.

Не следует резать, шить, вязать — какие-либо острые предметы использовать запрещается.

Запрещается купаться в открытых водоемах — на Зеленые святки (как Троицу называют в народе) русалки становятся особенно активными.

Народные приметы и традиции на 8 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь — ждите грибное лето и много зелени;

птицы “купаются” в пыли — к жаре;

солнечная и тихая погода — будет теплое лето;

пчелы очень активны — ждите сухого лета;

ветер с севера — к прохладному лету;

утром густая трава — хорошо уродит зерно.

8 июня утром густая трава — хорошо уродит зерно / © unsplash.com

В народе 8 июня носило название Карп Карполов. Это образ, возникший в воображении наших предков и связанный с началом лета.

Именины: как назвать ребенка, который родился 8 июня

Какие завтра именины: Василий, Константин, Павел, Федор, Мелания.

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Талисманом человека, рожденного 8 июня является берилл. Минерал, сияющий в самых разных оттенках. Берилл с давних времен считался могучим оберегом. Ему приписывали способность отгонять темную энергию и всяческий негатив, защищая своего владельца от зла и неприятностей.

В этот день родились:

1987 год — Виктор Гурняк, военнослужащий 24-го батальона территориальной обороны “Айдар”, участник российско-украинской войны. Герой Украины;

1988 год — Михаил Несоленый, младший сержант Вооруженных сил Украины, Герой Украины;

1989 год — Ольга Жолнер, украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка

Памятные даты 8 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 июня:

1668 год — Петра Дорошенко избирают гетманом Украины, открыв новую страницу в истории казацкой государственности;

1783 год — начинается извержение вулкана Лаки в Исландии — одно из самых масштабных и трагических в мировой вулканологии, что повлекло за собой тысячи человеческих жертв и серьезные климатические изменения;

1815 год — Завершает работу Венский конгресс, переформатировавший политическую карту Европы после Наполеоновских войн;

1824 год — Ноа Кашинг из Канады получает патент на изобретение машины для мытья и валяния шерсти;

1827 год — Открывается грязевой курорт Саки, который быстро стал популярным местом оздоровления;

1869 год — Американец Айвз Макгаффни официально получает патент на пылесос;

1915 год — Казимир Малевич создает свой первый “Черный квадрат” — шедевр авангардного искусства, который имел революционное влияние на мировую культуру;

1918 год — Провозглашают Грузинскую Демократическую Республику;

1919 год — В ходе Чортковской офензивы Украинская Галицкая армия освобождает город Чортков и заставляет польские войска отойти на 120 километров;

1924 год — Британские альпинисты Джордж Меллори и Эндрю Ирвин начинают экспедицию с покорения горы Эверест;

1928 год — Происходит первый авиаперелет из США в Австралию, ставший значительным прорывом в международной авиации;

1940 год — Объявляют об открытии плутония — 94-го элемента таблицы Менделеева;

1947 год — Впервые организуют судоходство по всему Днепру, что способствовало развитию транспорта и торговли;

1949 год — Выходит в свет роман Джорджа Орвелла “1984”;

1965 год — Американские компании “Фрито-Лей” и “Пепси-Кола” объединяются, образовав корпорацию “PepsiCo” — одного из гигантов мировой пищевой индустрии;

1967 год — В Средиземном море происходит ошибочная атака израильских войск на американский корабль “USS Liberty”;

1988 год — Первый болгарин — космонавт Александр Александров — совершает полет в космос;

1989 год — Во Франции официально представляют боевой вертолет Ми-28;

1992 год — Выходит первый номер газеты “Флот Украины” — единственной украиноязычной газеты Военно-Морских Сил Украины в Крыму;

1993 год — начинается всеукраинская забастовка шахтеров, ставшая одним из ключевых социальных протестов 90-х годов;

1999 год — В Украине впервые становится доступной международная программа бакалавриата — ее внедряет Печерская международная школа в Киеве.

Какой завтра праздник в Украине и мире

8 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день океанов / © unsplash.com

8 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день океанов. Международный ежегодный праздник, посвященный океанам и созданный, чтобы привлечь внимание к важности океанов для жизни планеты. Они занимают 70% поверхности Земли и играют чрезвычайно важную роль в формировании климата, поддержании биоразнообразия, обеспечении продовольственной безопасности. Праздник был создан по инициативе ООН в 1992 году.

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Также 8 июня Международный день действий на защиту слонов в зоопарках. Особый праздник, направленный на повышение осведомленности о проблемах жизни слонов, находящихся в зоопарках. Оно было создано для привлечения внимания общества к условиям их содержания и чтобы защитить их права.

А еще 8 июня отмечают День работников текстильной и легкой промышленности в Украине. Праздник был создан для награждения особого вклада работников текстильной и легкой промышленности в Украине в развитие экономики страны.

8 июня празднуют Международный день домохозяйки и домохозяина. Это особый праздник, созданный для признания тяжелой работы, связанной с ведением домашнего хозяйства. Ведение домашнего хозяйства включает в себя планирование бюджета, уход за детьми, уборку, приготовление пищи и т.д.

Также 8 июня Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания общества к проблемам, связанным с опухолями головного мозга, повысить осведомленность об этой сложной болезни и поддержать пациентов с их семьями.

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