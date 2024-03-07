Какой завтра, 8 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 8 марта, Международный женский день (День борьбы за права женщин). Верующие чтят память преподобного Феофилакта Исповедника. До Нового года осталось 298 дней.

8 марта 2024 года – пятница. 744-й день войны в Украине.

Какой завтра, 8 марта, церковный праздник

8 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Феофилакта Исповедника. Жил в Константинополе в VIII веке, когда миром распространялась иконоборческая ересь. Со смертью императора Льва IV поддерживавшего ее Хозара на престол сходит Константин VI. Он сразу меняет и патриархов. Вместо Павла им становится Тарас. Новый патриарх созывает Вселенский Собор, на котором осуждает иконоборцев.

Феофилакт был верным учеником Тарасия. Он по благословению патриарха отправляется в монастырь на берегу Черного моря, где постоянно молится и исповедует Божье Слово. За это получает дар чудотворения. Позже был освящен в сан епископа.

Трон снова занимает иконоборец Лев V Армянин, поэтому ересь начинается с новой силой. Даже патриарх Никифор, занявший престол, не смог повлиять на императора. На переговорах присутствовал и Феофилакт, смело разоблачавший еретиков. За это его отправили в дальнюю крепость, где он прожил 30 лет и тихо скончался в старости.

Что нельзя делать 8 марта

Нельзя думать о плохом, концентрироваться на негативе.

Запрещается скучать, иначе весь год в тоске проведешь.

Не стоит выяснять отношения, кричать и ругаться.

Народные приметы и традиции на 8 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже вернулись домой жаворонки — будет теплой весна;

днем сильный туман — ждите заморозки;

с южной стороны много птичьих гнезд — лето будет холодным;

какая погода — такова она будет все три летних месяца.

8 марта днем сильный туман — ждите заморозки / Фото: Pexels

Согласно народным поверьям, с теплых краев уже начинают возвращаться первые перелетные птицы. Увидеть их в небе – к большому счастью и радости в течение всего года.

Именины: как назвать родившегося 8 марта ребенка

Какие завтра именины: Афанасий, Дементий, Лазарь, Ян, Владимир.

Талисманом человека, рожденного 8 марта, является аквамарин. Камень из семейства бериллов, название которого по латыни означает "морская вода". Давно верили, что украшения с аквамарином помогают преодолеть свои страхи и разрешить конфликтные ситуации.

В этот день родились:

1714 год — немецкий композитор Карл Филипп Эммануил Бах;

1921 год — заслуженная художница Украины, скульптор Анна Коломиец;

1940 год — украинский режиссер, сценарист Леонид Осыка.

Памятные даты 8 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 марта:

1010 год — Фирдоуси заканчивает составление эпоса иранских народов "Шах-наме";

1126 год — после смерти Ураки Леонской Альфонсо VII становится королем Кастилии и Леона;

1387 год — во Львове происходит официальная коронация Ядвиги Анжуйской, польской королевы;

1576 год — испанский исследователь Диего Гарсия де Паласио впервые осматривает руины древнего города цивилизации мая Копан;

1702 год — Анна Стюарт, младшая сестра Марии II, становится королевой-регентом Англии, Шотландии и Ирландии;

1736 год — Надер Шах, основатель династии Афшаридов, становится шахом Ирана;

1759 год — французское правительство отзывает разрешение на печать "Энциклопедии" Дидро и д'Аламбера;

1775 год — анонимный писатель, который, по мнению некоторых, был Томасом Пейном, публикует "Африканское рабство в Америке", первую статью в американских колониях, призывающую освободить рабов и отменить рабство;

1817 год — основывают Нью-Йоркскую фондовую биржу;

1857 год — в Нью-Йорке проходит "марш пустых кастрюль", который считается первоначалом празднования Международного женского дня;

1910 год — французская авиаторка Раймонда де Ларош становится первой женщиной, получившей лицензию пилота;

1919 год — начинаются основные события Египетской революции против британской оккупации;

1920 год — провозглашение Арабского Королевства Сирия, первого арабского государства новейшего времени;

1963 год — вследствие военного переворота к власти в Сирии приходит партия Баас;

1971 год — происходит боксерский "бой века" Джо Фрейзер — Мухаммед Али;

1979 год — Philips демонстрирует прототип оптического цифрового аудиодиска в Эйндговене, Нидерланды;

2006 год — США отменяют ограничительную внешнеторговую поправку Джексона-Вейника в отношении Украины.

Погода на 8 марта

Завтра, 8 марта, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и -2 ночью. Во Львове — +5 днем и -1 ночью. В Харькове — +2 днем и -3 ночью. В Одессе — +5 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

8 марта в Украине и мире празднуют Международный женский день (День борьбы за права женщин) / Фото: Unsplash

8 марта в Украине и мире празднуют Международный женский день (День борьбы за права женщин). Выдающаяся дата для женщин во всем мире. Именно в этот день 1857 года в Нью-Йорке состоялась первая демонстрация женщин-работниц, требовавших достойной оплаты труда, уменьшения рабочего дня и других прав, в частности, возможность получать образование и голосовать. Через несколько лет, в феврале 1907 года, на улицы города уже вышло около 20 тысяч женщин. В следующем году в кругах американских социалистов возникает мысль создать отдельный женский праздник. Впоследствии ООН провозгласила 8 марта Международным женским днем.

Также 8 марта Международный день женщин-пивоваров. Мероприятие создано для повышения осведомленности о роли женщины в пивоваренной промышленности. Впервые событие произошло в 2014 году и с тех пор стало довольно популярным. Главная цель этого праздника состоит в содействии разнообразию и инклюзивности в пивоваренной отрасли. Хотя исторически пивоварение было отраслью, где доминировали мужчины, в современном мире все меняется.

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