Какой завтра, 8 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

8 марта 2025 года — суббота. 1109-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

8 марта в церковном календаре – день памяти святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского. Он был известным монахом, жившим вблизи Черного моря. После осуждения иконоборческой ереси на Седьмом Вселенском соборе 787 года, патриарх Тарасий убедил его принять сан епископа Никодимийского. Теофилакт был подлинным служителем и последователем Христа: он помогал бедным, больным, строил приюты и больницы. Во время вспыхнувшей в городе эпидемии он лично ухаживал за больными, моя их раны собственными руками. Когда иконоборческая ересь вновь появилась при императоре Льве Армянине (813-820 гг.), Теофилакт вместе с другими епископами пытался убедить императора отказаться от ереси и принять православное учение о почитании икон. За это он был сослан на 30 лет, где терпел лишение и страдание. Теофилакт скончался в глубокой старости около 832 года.

Что нельзя делать 8 марта

Не следует концентрироваться на отрицательных мыслях.

Не стоит ругаться, кричать, выяснять отношения.

Запрещается проводить день, скучая, иначе таковым будет весь год.

Народные приметы и традиции на 8 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода укажет, каким будет лето;

птичьи гнезда только с южной стороны — к холодному лету;

жаворонки уже вернулись домой — ждите теплую весну;

сильный туман днем – к заморозкам.

8 марта жаворонки уже вернулись домой — ждите теплой весны / Фото: Фото из открытых источников

В это время уже начинают возвращаться из теплых краев перелетные птицы. Если вы увидели их в небе — вас ждет большое счастье в этом году.

Именины: как назвать родившегося 8 марта ребенка

Какие завтра именины: Афанасий, Владимир, Иван.

Талисманом человека, рожденного 8 марта, является аквамарин. Камень, являющийся символом дружбы. Цвет аквамарина может изменяться в зависимости от настроения владельца.

В этот день родились:

1714 год — немецкий композитор Карл Филипп Эммануил Бах;

1921 год — заслуженная художница Украины, скульптор Анна Коломиец;

1940 год — украинский режиссер, сценарист Леонид Осыка.

Памятные даты 8 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 марта:

1387 год — во Львове происходит официальная коронация Ядвиги Анжуйской, польской королевы;

1576 год — испанский исследователь Диего Гарсия де Паласио впервые осматривает руины древнего города цивилизации мая Копан;

1702 год — Анна Стюарт, младшая сестра Марии II, становится королевой-регентом Англии, Шотландии и Ирландии;

1736 год — Надер Шах, основатель династии Афшаридов, становится шахом Ирана;

1759 год — французское правительство отзывает разрешение на печать "Энциклопедии" Дидро и д'Аламбера;

1775 год — анонимный писатель, который, по мнению некоторых, был Томасом Пейном, публикует "Африканское рабство в Америке", первую статью в американских колониях, призывающую освободить рабов и отменить рабство;

1817 год – основывают Нью-Йоркскую фондовую биржу;

1857 год — в Нью-Йорке проходит "марш пустых кастрюль", который считается первоначалом Международного женского дня;

1910 год — французская авиаторка Раймонда де Ларош становится первой женщиной, получившей лицензию пилота;

1919 год – начинаются основные события Египетской революции против британской оккупации;

1963 год – вследствие военного переворота к власти в Сирии приходит партия Баас;

1971 год — боксерский "бой века" Джо Фрейзер — Мухаммед Али;

1979 год – Philips демонстрирует прототип оптического цифрового аудиодиска в Эйндговене, Нидерланды;

1983 год — Рональд Рейган в выступлении называет СССР "Империей зла";

2006 год — США отменяют ограничительную внешнеторговую поправку Джексона-Вейника в отношении Украины.

Погода на 8 марта

Завтра, 8 марта, в Киеве пасмурное утро, но день и вечер ясные, без осадков. Во Львове утром ясно, позже небо затянут тучи, осадков не ожидается. В Харькове утром будет облачно, но днем небо рассеется, без осадков. В Одессе утренние тучи очень быстро исчезнут, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +14 днем и +5 ночью. Во Львове — +17 днем и +3 ночью. В Харькове — +13 днем и +3 ночью. В Одессе — +11 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

8 марта в Украине и мире празднуют Международный женский день (День борьбы за женские права) / Фото: Unsplash

8 марта в Украине и мире празднуют Международный женский день (День борьбы за женские права). Международный женский день является не просто праздником весны и женственности, но прежде всего днем борьбы за права женщин и гендерное равенство. Корни этого дня уходят к концу XIX – началу XX века, когда женщины активно боролись за свои права, в том числе за равную оплату труда, улучшение условий труда и право голоса. 1908 год – в Нью-Йорке состоялась демонстрация женщин-тружениц, требовавших сокращения рабочего дня, лучшей оплаты и избирательного права.

1977 год – ООН признала 8 марта Международным днем борьбы за права женщин и мир. Сегодня этот день празднуют во многих странах, но с разным акцентом. В некоторых государствах это официальный государственный праздник, в других день протестов и акций в поддержку прав женщин. В Украине 8 марта традиционно считали праздником весны, красоты и женственности, но в последние годы все большее внимание уделяется первоначальному значению этого дня как дня борьбы за права женщин.

Также 8 марта День генеалогии. Это праздник, посвященный изучению родословной, семейной истории и исследованию происхождения собственного рода. Обычно День генеалогии отмечается во вторую субботу марта. Это подвижная дата, и она выпадает на разные числа каждый год. Этот день появился по инициативе американской организации Genealogy Guys, которая популяризирует изучение семейного дерева. Праздник имеет целью поощрить людей исследовать свою родословную, сохранять историю своих предков и передавать ее следующим поколениям.

А еще 8 марта Международный день поясных сумок. Это веселый и нестандартный праздник, посвященный популярному аксессуару, который то выходит из моды, то снова возвращается. Но кроме стиля, этот день имеет благотворительное содержание. Это не просто аксессуар, а практичный и удобный способ носить необходимые вещи. В день поясных сумок поощряют людей носить их и делать добрые дела – например, наполнять едой или необходимыми вещами и раздавать нуждающимся.

8 марта празднуют Международный день женщин-пивоваров. Это ежегодное событие, отмечающее вклад женщин в пивоваренную индустрию и поощряющее их активное участие в этой сфере. Этот праздник начали в 2014 году участницы организации Pink Boots Society, поддерживающей женщин в пивоваренном деле. Они решили совместить борьбу за права женщин с популяризацией их роли в производстве пива. Женщины-пивовары со всего мира вместе варят специальное пиво, символизирующее единство и поддержку. Проходят тематические встречи, мастер-классы и лекции по истории женщин в пивоварении. Часто часть прибыли от продаж этого пива направляется на благотворительность или образовательные программы для женщин в этой области.

Также 8 марта День землеустроителя в Украине. Выпадает на вторую субботу марта. Это профессиональный праздник специалистов, занимающихся землеустройством, кадастровыми вопросами, оценкой земель и их рациональным использованием в Украине. Праздник был официально установлен в 1999 году согласно Указу Президента Украины. Его положили начало признанию важной роли землеустроителей в развитии аграрного сектора, городского планирования и охраны земельных ресурсов.