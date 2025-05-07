Какой праздник 8 мая 2025 года / © ТСН

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8 мая 2025 года — четверг. 1170-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 8 мая, верующие празднуют день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн был сыном рыбака Зеведея и Саломеи — женщины, которая, по преданию, следовала за Христом. Его братом был апостол Иаков. Они работали вместе в рыболовном ремесле, пока Иисус не призвал их оставить все и следовать за Ним. За страстный характер братьев Христос назвал их “сынами грома”.

Среди всех апостолов Иоанн имел особую близость к Иисусу. Он стал свидетелем важнейших моментов земной жизни Спасителя — Его Преображения, Тайной вечери, Гефсиманской молитвы, а также стоял у креста во время Распятия. Именно ему Христос поручил заботиться о Своей Матери — Пресвятой Богородице, являющейся уникальным знаком доверия и любви.

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После Вознесения Христова Иоанн отправился в путешествие для возвещения Евангелия. Основным местом его служения стал Эфес. Во времена гонений за императора Домициана Ивана был сослан на остров Патмос — именно там, в изгнании, ему было даровано сверхъестественное видение, описанное в книге Откровения.

Святой Иоанн оставил после себя не просто боговдохновенные тексты, а глубокое богословское осмысление самой сущности Христа. В отличие от других апостолов, Иоанн умер не мученической смертью, а естественно, в глубокой старости. Это произошло, вероятно, в Эфесе, где он и был похоронен. Предания рассказывают, что перед смертью он только повторял: !Дети мои, любите друг друга! — подытоживая свое учение.

Святой Иоанн Богослов — это апостол тишины, глубины и любви, тот, кто сумел проникнуть в самое сердце Божественного Откровения.

Что нельзя делать 8 мая

Запрещается ссориться, ругаться, проявлять агрессию. Иоанн Богослов был апостолом любви, поэтому в этот день важно сохранять мир в сердце, избегать гнева, обид и конфликтов.

Не следует проводить время в развлечениях, шумных гуляньях — это день тишины, сосредоточения и любви. Его не следует наполнять поверхностными удовольствиями.

Не рекомендуется переедать или злоупотреблять алкоголем, чтобы не затемнять душу.

Народные приметы и традиции на 8 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если на Ивана тепло и ясно — лето будет погожим и урожайным;

идет дождь — лето обещает быть дождливым, а сенокос — сложным из-за непогоды;

туман утром — примета на хорошую погоду в ближайшие дни;

гром 8 мая — на теплое лето и хороший урожай орехов и плодов;

если в этот день холодно — еще 40 дней тепло ждать не стоит;

роса утром — до ясного дня, сухого лета и хорошего медосбора;

кукушка закует 8 мая — весна скоро пройдет, а лето будет ранним.

Зозуля закует 8 мая — весна быстро пройдет, а лето будет ранним / © Pixabay

В народе 8 мая называлось Иван Довгий. Народ замечал, что после 8 мая день заметно удлиняется, ночи становятся короче. Следовательно и название: Иван Довгий — то есть тот, кто приносит долгий день.

Именины: как назвать ребенка, который родился 8 мая

Какие завтра именины: Арсений, Иван.

Талисманом человека, рожденного 8 мая является жадеит. На протяжении веков разные культуры наделяли этот камень особой силой. Люди верили, что жадеит способен гармонизировать состояние организма — в частности уравновешивать артериальное давление.

В этот день родились:

1952 год — Олег Михайличенко, украинский педагог, доктор педагогических наук;

1962 год — Олесь Ульяненко, украинский писатель, лауреат малой Шевченковской премии 1997 года;

1982 год — Сергей Танчинец, фронтмен группы Без ограничений.

Памятные даты 8 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 мая:

1541 год — испанский конкистадор Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи, которую назвал Рекой Святого Духа;

1660 год — Карл II стал королем Англии, что положило конец 11-летней гражданской войне;

1773 год — в битве с турками погиб правитель Египта, мамлюк Али Бэй;

1794 год — на гильотине казнен французский химик Антуан Лоран Лавуазье, обвиненный в работе на Генеральном откупе;

1838 год — опубликована “Народная хартия” в Великобритании, которая содержала политические требования английского рабочего класса;

1842 год — вблизи Версаля произошел взрыв поезда, в котором погибли более 50 человек;

1846 год — в битве при Пало-Альто американцы победили мексиканские войска;

1847 год — Роберт Томсон из Шотландии получил патент на резиновую камеру для колес;

1886 год — Джон Пембертон из Атланты начал продавать свой лечебный эликсир, ставший основой Coca-Cola;

1892 год — введен запрет на экспорт природных богатств Конго;

1895 год — Китай передал Тайвань Японии;

1898 год — завершился кругосветный поход Джошуа Слокама на шлюпе “Спрей”;

1900 год — ураган и наводнение в Гальвестоне унесли около 6 тысяч жизней;

1900 год — Андрей Шептицкий назначен митрополитом Львовским;

1902 год — извержение вулкана Пеле разрушило город Сен-Пьер, погибло около 26 тысяч человек;

1903 год — первый полет дирижабля “Лебоди” на 37 км;

1919 год — подписан Ужгородский меморандум о присоединении Закарпатья к Чехословакии;

1926 год — осуществлен первый авиаперелет через северный полюс;

1933 год — Магатма Ганди начала голодную забастовку против британского владычества в Индии;

1937 год — президент Чехословакии предупредил Сталина о возможном мятеже в Красной армии;

1940 год — немецкие коммандос захватили стратегические мосты Нидерландов;

1942 год — немецкие войска начали наступление в Крыму, а также состоялась самая спасательная операция с авианосца “Лексингтон”;

1943 год — завершилось восстание Варшавского гетто;

1944 год — А. Эйхман предложил обмен венгерских евреев на грузовики;

1945 год — Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции, вступивший в силу в 23:01;

1947 год — Франция вышла из Международного валютного фонда;

1949 год — парламент принял Основной закон ФРГ;

1951 год — Иван Драч опубликовал свое первое стихотворение;

1953 год — первый полет французского конвертоплана Сюд-Вест SO 1310 “Фарфаде”;

1954 год — создана Федерация футбола Азии;

1959 год — в Онтарио запретили наказание заключенных избиением;

1962 год — в Лондоне прекратили движение последних троллейбусов;

1973 год — завершено противостояние между федеральными властями США и Движением американских индейцев;

1976 год — ABBA возглавила британский хит-парад с песней “Fernando”;

1984 год — в Канаде произошло открытие автоматного огня в парламенте;

1988 год — Франсуа Миттеран избран президентом Франции;

1989 год — вышел первый номер “Газеты Избирательной”;

1994 год — Азербайджан присоединился к договору о прекращении огня в Карабахе;

1996 год — внесены изменения в Конституцию ЮАР, предоставившие равные права всем расам;

2004 год — арестован 18-летний создатель компьютерного вируса “Sasser”;

2021 год — взрыв заминированного автомобиля в Кабуле, в результате которого погибли не менее 55 человек.

Какой завтра праздник в Украине и мире

8 мая в Украине и мире празднуют День памяти и примирения / © unsplash.com

8 мая в Украине и мире празднуют День памяти и примирения. Это символическая дата, объединяющая человечество в уважении ко всем жертвам Второй мировой войны и в стремлении к миру между бывшими врагами. Этот день отмечают не ради триумфа, а чтобы почтить миллионы жизней, разрушенных мировым конфликтом, и напомнить, насколько дорогой ценой дается мир. Именно 8 мая 1945 завершились активные боевые действия в Европе — капитуляция нацистской Германии означала конец кровопролития на континенте.

ООН в 2004 году начала этот день, чтобы страны, когда-то воевавшие друг с другом, могли вместе вспоминать трагедию войны и переосмысливать уроки прошлого. Идея заключается не только в памяти, но и готовности простить и жить дальше без ненависти.

С 2015 года Украина официально присоединилась к мировой традиции, приступив к новой форме чествования — без советской риторики, но с глубоким уважением к ветеранам и погибшим. Для украинского народа это не просто история, а боль, передающаяся из поколения в поколение.

Также 8 мая Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Это дата, когда мир выражает благодарность тысячам медиков, спасателей и волонтеров, действующих под символами Красного Креста или Полумесяца, поддерживая пострадавших в войнах, катастрофах, эпидемиях или стихийных бедствиях. Они не принимают во внимание национальность, язык или вероисповедание пострадавших — только человеческая жизнь и достоинство.

Праздник связан с именем Анри Дюнана, швейцарского предпринимателя, родившегося в 1828 году именно 8 мая. После того, как он увидел ужасные последствия битвы при Сольферино в 1859 году, его идеи стали основой для создания Международного комитета Красного Креста. Впоследствии эта инициатива разрослась в огромную сеть помощи, охватывающую почти весь мир.

А еще 8 мая Всемирный день осла. Осел — это не просто домашнее животное. Это настоящий рабочий герой, молча служивший человеку еще с древних цивилизаций. Он таскал тяжелые грузы, возил людей в горные деревни, помогал в хозяйстве, где не пройдет ни трактор, ни машина. Благодаря своей неприхотливости и выносливости ослы стали опорой сельских общин во многих уголках мира.

8 мая празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Поздним вечером 8 мая 1945 года в пригороде Берлина германское командование вторично подписало Акт капитуляции. Так официально завершилась Вторая мировая война в Европе — одна из самых кровавых и масштабных трагедий человечества. Украина стала одной из самых опустошенных площадок этой войны: фронт проходил по ее территории дважды, миллионы украинцев были вынуждены воевать в рядах советской армии, в партизанских отрядах, в армиях других стран. Каждый пятый украинец не пережил войну. Ее эхо до сих пор болит в семейной памяти.

Также 8 мая День свободной торговли. Несмотря на то, что дата не закреплена в официальном международном календаре, она напоминает о важности экономического сотрудничества и честной конкуренции в глобализированном мире. Это подход, когда государства не сдерживают международную торговлю пошлинами, налогами или квотами, а наоборот создают условия для свободного движения товаров, капиталов и технологий. Такая модель основывается на вере в то, что открытая экономика выгодна всем и странам, и предприятиям, и рядовым потребителям.

А еще 8 мая Всемирный день борьбы с раком яичников. Рак яичников — это злокачественная опухоль, возникающая в яичниках. Он часто долго не имеет заметных симптомов, что делает его чрезвычайно коварным. Как правило, болезнь обнаруживают уже на поздних стадиях, когда лечение становится более сложным. Рак яичников — одна из причин высокой смертности среди женщин от онкологических заболеваний.

8 мая Международный день борьбы с талассемией. Талассемия — это генетическая болезнь, которая нарушает нормальную работу гемоглобина в крови. Гемоглобин — это молекула, отвечающая за доставку кислорода в организм. При талассемии вырабатывается ненормальный гемоглобин, что приводит к постоянной анемии, ослаблению организма и серьезным проблемам со здоровьем. Заболевание имеет несколько форм: альфа- и бета-талассемия, и каждая из них может проявляться разной тяжестью.