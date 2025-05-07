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Какой завтра, 8 мая, праздник — все об этом дне, каков церковный праздник, который нельзя делать
8 мая, День памяти и примирения. Верующие чтят память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. До Нового года осталось 237 дней.
8 мая 2025 года — четверг. 1170-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 8 мая, верующие празднуют день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн был сыном рыбака Зеведея и Саломеи — женщины, которая, по преданию, следовала за Христом. Его братом был апостол Иаков. Они работали вместе в рыболовном ремесле, пока Иисус не призвал их оставить все и следовать за Ним. За страстный характер братьев Христос назвал их “сынами грома”.
Среди всех апостолов Иоанн имел особую близость к Иисусу. Он стал свидетелем важнейших моментов земной жизни Спасителя — Его Преображения, Тайной вечери, Гефсиманской молитвы, а также стоял у креста во время Распятия. Именно ему Христос поручил заботиться о Своей Матери — Пресвятой Богородице, являющейся уникальным знаком доверия и любви.
После Вознесения Христова Иоанн отправился в путешествие для возвещения Евангелия. Основным местом его служения стал Эфес. Во времена гонений за императора Домициана Ивана был сослан на остров Патмос — именно там, в изгнании, ему было даровано сверхъестественное видение, описанное в книге Откровения.
Святой Иоанн оставил после себя не просто боговдохновенные тексты, а глубокое богословское осмысление самой сущности Христа. В отличие от других апостолов, Иоанн умер не мученической смертью, а естественно, в глубокой старости. Это произошло, вероятно, в Эфесе, где он и был похоронен. Предания рассказывают, что перед смертью он только повторял: !Дети мои, любите друг друга! — подытоживая свое учение.
Святой Иоанн Богослов — это апостол тишины, глубины и любви, тот, кто сумел проникнуть в самое сердце Божественного Откровения.
Что нельзя делать 8 мая
Запрещается ссориться, ругаться, проявлять агрессию. Иоанн Богослов был апостолом любви, поэтому в этот день важно сохранять мир в сердце, избегать гнева, обид и конфликтов.
Не следует проводить время в развлечениях, шумных гуляньях — это день тишины, сосредоточения и любви. Его не следует наполнять поверхностными удовольствиями.
Не рекомендуется переедать или злоупотреблять алкоголем, чтобы не затемнять душу.
Народные приметы и традиции на 8 мая
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
если на Ивана тепло и ясно — лето будет погожим и урожайным;
идет дождь — лето обещает быть дождливым, а сенокос — сложным из-за непогоды;
туман утром — примета на хорошую погоду в ближайшие дни;
гром 8 мая — на теплое лето и хороший урожай орехов и плодов;
если в этот день холодно — еще 40 дней тепло ждать не стоит;
роса утром — до ясного дня, сухого лета и хорошего медосбора;
кукушка закует 8 мая — весна скоро пройдет, а лето будет ранним.
В народе 8 мая называлось Иван Довгий. Народ замечал, что после 8 мая день заметно удлиняется, ночи становятся короче. Следовательно и название: Иван Довгий — то есть тот, кто приносит долгий день.
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Талисманом человека, рожденного 8 мая является жадеит. На протяжении веков разные культуры наделяли этот камень особой силой. Люди верили, что жадеит способен гармонизировать состояние организма — в частности уравновешивать артериальное давление.
В этот день родились:
1952 год — Олег Михайличенко, украинский педагог, доктор педагогических наук;
1962 год — Олесь Ульяненко, украинский писатель, лауреат малой Шевченковской премии 1997 года;
1982 год — Сергей Танчинец, фронтмен группы Без ограничений.
Памятные даты 8 мая
Календарь важных событий в Украине и мире за 8 мая:
1541 год — испанский конкистадор Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи, которую назвал Рекой Святого Духа;
1660 год — Карл II стал королем Англии, что положило конец 11-летней гражданской войне;
1773 год — в битве с турками погиб правитель Египта, мамлюк Али Бэй;
1794 год — на гильотине казнен французский химик Антуан Лоран Лавуазье, обвиненный в работе на Генеральном откупе;
1838 год — опубликована “Народная хартия” в Великобритании, которая содержала политические требования английского рабочего класса;
1842 год — вблизи Версаля произошел взрыв поезда, в котором погибли более 50 человек;
1846 год — в битве при Пало-Альто американцы победили мексиканские войска;
1847 год — Роберт Томсон из Шотландии получил патент на резиновую камеру для колес;
1886 год — Джон Пембертон из Атланты начал продавать свой лечебный эликсир, ставший основой Coca-Cola;
1892 год — введен запрет на экспорт природных богатств Конго;
1895 год — Китай передал Тайвань Японии;
1898 год — завершился кругосветный поход Джошуа Слокама на шлюпе “Спрей”;
1900 год — ураган и наводнение в Гальвестоне унесли около 6 тысяч жизней;
1900 год — Андрей Шептицкий назначен митрополитом Львовским;
1902 год — извержение вулкана Пеле разрушило город Сен-Пьер, погибло около 26 тысяч человек;
1903 год — первый полет дирижабля “Лебоди” на 37 км;
1919 год — подписан Ужгородский меморандум о присоединении Закарпатья к Чехословакии;
1926 год — осуществлен первый авиаперелет через северный полюс;
1933 год — Магатма Ганди начала голодную забастовку против британского владычества в Индии;
1937 год — президент Чехословакии предупредил Сталина о возможном мятеже в Красной армии;
1940 год — немецкие коммандос захватили стратегические мосты Нидерландов;
1942 год — немецкие войска начали наступление в Крыму, а также состоялась самая спасательная операция с авианосца “Лексингтон”;
1943 год — завершилось восстание Варшавского гетто;
1944 год — А. Эйхман предложил обмен венгерских евреев на грузовики;
1945 год — Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции, вступивший в силу в 23:01;
1947 год — Франция вышла из Международного валютного фонда;
1949 год — парламент принял Основной закон ФРГ;
1951 год — Иван Драч опубликовал свое первое стихотворение;
1953 год — первый полет французского конвертоплана Сюд-Вест SO 1310 “Фарфаде”;
1954 год — создана Федерация футбола Азии;
1959 год — в Онтарио запретили наказание заключенных избиением;
1962 год — в Лондоне прекратили движение последних троллейбусов;
1973 год — завершено противостояние между федеральными властями США и Движением американских индейцев;
1976 год — ABBA возглавила британский хит-парад с песней “Fernando”;
1984 год — в Канаде произошло открытие автоматного огня в парламенте;
1988 год — Франсуа Миттеран избран президентом Франции;
1989 год — вышел первый номер “Газеты Избирательной”;
1994 год — Азербайджан присоединился к договору о прекращении огня в Карабахе;
1996 год — внесены изменения в Конституцию ЮАР, предоставившие равные права всем расам;
2004 год — арестован 18-летний создатель компьютерного вируса “Sasser”;
2021 год — взрыв заминированного автомобиля в Кабуле, в результате которого погибли не менее 55 человек.
Какой завтра праздник в Украине и мире
8 мая в Украине и мире празднуют День памяти и примирения. Это символическая дата, объединяющая человечество в уважении ко всем жертвам Второй мировой войны и в стремлении к миру между бывшими врагами. Этот день отмечают не ради триумфа, а чтобы почтить миллионы жизней, разрушенных мировым конфликтом, и напомнить, насколько дорогой ценой дается мир. Именно 8 мая 1945 завершились активные боевые действия в Европе — капитуляция нацистской Германии означала конец кровопролития на континенте.
ООН в 2004 году начала этот день, чтобы страны, когда-то воевавшие друг с другом, могли вместе вспоминать трагедию войны и переосмысливать уроки прошлого. Идея заключается не только в памяти, но и готовности простить и жить дальше без ненависти.
С 2015 года Украина официально присоединилась к мировой традиции, приступив к новой форме чествования — без советской риторики, но с глубоким уважением к ветеранам и погибшим. Для украинского народа это не просто история, а боль, передающаяся из поколения в поколение.
Также 8 мая Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Это дата, когда мир выражает благодарность тысячам медиков, спасателей и волонтеров, действующих под символами Красного Креста или Полумесяца, поддерживая пострадавших в войнах, катастрофах, эпидемиях или стихийных бедствиях. Они не принимают во внимание национальность, язык или вероисповедание пострадавших — только человеческая жизнь и достоинство.
Праздник связан с именем Анри Дюнана, швейцарского предпринимателя, родившегося в 1828 году именно 8 мая. После того, как он увидел ужасные последствия битвы при Сольферино в 1859 году, его идеи стали основой для создания Международного комитета Красного Креста. Впоследствии эта инициатива разрослась в огромную сеть помощи, охватывающую почти весь мир.
А еще 8 мая Всемирный день осла. Осел — это не просто домашнее животное. Это настоящий рабочий герой, молча служивший человеку еще с древних цивилизаций. Он таскал тяжелые грузы, возил людей в горные деревни, помогал в хозяйстве, где не пройдет ни трактор, ни машина. Благодаря своей неприхотливости и выносливости ослы стали опорой сельских общин во многих уголках мира.
8 мая празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Поздним вечером 8 мая 1945 года в пригороде Берлина германское командование вторично подписало Акт капитуляции. Так официально завершилась Вторая мировая война в Европе — одна из самых кровавых и масштабных трагедий человечества. Украина стала одной из самых опустошенных площадок этой войны: фронт проходил по ее территории дважды, миллионы украинцев были вынуждены воевать в рядах советской армии, в партизанских отрядах, в армиях других стран. Каждый пятый украинец не пережил войну. Ее эхо до сих пор болит в семейной памяти.
Также 8 мая День свободной торговли. Несмотря на то, что дата не закреплена в официальном международном календаре, она напоминает о важности экономического сотрудничества и честной конкуренции в глобализированном мире. Это подход, когда государства не сдерживают международную торговлю пошлинами, налогами или квотами, а наоборот создают условия для свободного движения товаров, капиталов и технологий. Такая модель основывается на вере в то, что открытая экономика выгодна всем и странам, и предприятиям, и рядовым потребителям.
А еще 8 мая Всемирный день борьбы с раком яичников. Рак яичников — это злокачественная опухоль, возникающая в яичниках. Он часто долго не имеет заметных симптомов, что делает его чрезвычайно коварным. Как правило, болезнь обнаруживают уже на поздних стадиях, когда лечение становится более сложным. Рак яичников — одна из причин высокой смертности среди женщин от онкологических заболеваний.
8 мая Международный день борьбы с талассемией. Талассемия — это генетическая болезнь, которая нарушает нормальную работу гемоглобина в крови. Гемоглобин — это молекула, отвечающая за доставку кислорода в организм. При талассемии вырабатывается ненормальный гемоглобин, что приводит к постоянной анемии, ослаблению организма и серьезным проблемам со здоровьем. Заболевание имеет несколько форм: альфа- и бета-талассемия, и каждая из них может проявляться разной тяжестью.