Какой завтра, 8 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 8 мая, День памяти и примирения. Верующие чтят память Иоанна Богослова. До Нового года осталось 237 дней.

8 мая 2024 года – среда. 805-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

8 мая в церковном календаре – день памяти Иоанна Богослова. Также известен, как Иоанн Зеведеев, является одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа и единственным, умершим естественной смертью. Он был сыном Зеведея и братом апостола Иакова. Иоанн имел прозвище "Богослов" через свои глубокие богословские произведения и считается автором нескольких книг Нового Завета, включая Евангелие от Иоанна, три послания Иоанна и Откровение Иоанна Богослова.

Иоанн Богослов также известен как "ученик, которого любил Иисус", и часто изображается на иконах в почтенном возрасте, в красной одежде, с пером и книгой в руках, а рядом с ним обычно присутствует ангел или орел. Он был одним из трех апостолов, которые были ближе к Иисусу, вместе с Петром и его братом Иаковом.

Что нельзя делать 8 мая

Нельзя ссориться и злословить.

Запрещено сетовать на судьбу.

Не стоит рассказывать о своих снах.

Народные приметы и традиции на 8 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дождь — к большому урожаю грибов;

месяц в дымке — к ухудшению погоды;

цветет обильно черемуха — будет сырое лето;

облака сбились в одну кучу — к непогоде.

8 мая дождь до большого урожая грибов / Фото: Unsplash

Верующие молятся Иоанну Богослову, чтобы спастись от отравления, потому что, когда его хотел отравить император, яд не подействовал на апостола.

Именины: как назвать ребенка, который родился 8 мая

Какие завтра именины: Арсений, Иван, Станислав.

Талисманом человека, рожденного 8 мая, является жадеит. В годы разные народы приписывали ему магические свойства. К примеру, верили, что жадеит помогает нормализовать кровяное давление.

В этот день родились:

1917 год – выдающийся украинский художник-сценограф, педагог Даниил Лидер;

1952 год – украинский педагог, доктор педагогических наук Олег Михайличенко;

1962 год – украинский писатель, лауреат малой Шевченковской премии 1997 года Олесь Ульяненко.

Памятные даты 8 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 мая:

1541 год — испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открывает реку Миссисипи, которую он назвал Река Святого Духа;

1660 год — Карла II провозглашают королем Англии, окончившим 11-летнюю гражданскую войну;

1794 год — казнят на гильотине 51-летнего французского химика Антуана Лорана Лаузье, вся вина которого перед "революционным народом" заключалась в том, что он работал в Генеральном откупе, собиравшем налоги учреждении;

1847 год — шотландский изобретатель из Стонхейвена Роберт Томсон (1822-1873) получает патент на резиновую камеру для колес;

1886 год — доктор Джон Пембертон из Атланты впервые продает свой лечебный эликсир, сегодня его продают по всему миру под названием "Coca-Cola";

1900 год — Андрей (Шептицкий) становится митрополитом Львовским;

1926 год — происходит первый авиаперелет над северным полюсом;

1933 год — Махатма Ганди начинает голодную забастовку против британского владычества в Индии;

1947 год — Франция выходит из состава Международного валютного фонда;

1951 год — Иван Драч публикует свое первое стихотворение;

1953 год — первый французский конвертоплан Сюд-Вест SO 1310 "Фарфаде" совершает первый полет как вертолет;

1962 год — в Лондоне перестают ходить последние троллейбусы;

1994 год — Азербайджан присоединяется к договору о прекращении огня в Карабахе.

Погода на 8 мая

Завтра, 8 мая, в Киеве будет облачно, возможен мелкий дождь. Во Львове облачно с прояснениями, без осадков. В Харькове пасмурно, возможен дождь. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +17 днем и +10 ночью. Во Львове — +14 днем и +8 ночью. В Харькове — +17 днем и +11 ночью. В Одессе — +16 днем и +12 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

8 мая в Украине и мире празднуют День памяти и примирения / Фото: Unsplash

8 мая в Украине и мире празднуют День памяти и примирения. Этот день посвящен памяти жертв Второй мировой войны и является частью международного почитания. Он был установлен по закону Украины "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Цель этого дня — почтить память всех жертв войны, а также напомнить о важности примирения и мира. Украина приобщилась к европейской традиции празднования победы над нацизмом, признавая вклад всех борцов против нацизма и чествуя память погибших. Символом этого дня является красный мак, являющийся международным символом памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов.

В 2023 году Украина встретила этот день в контексте полномасштабной вооруженной агрессии, что напомнило о важности памяти и необходимости борьбы за мир. Мероприятия, связанные с этим днем, включали возложение цветов, торжественное собрание, тематические мероприятия в учебных заведениях, а также молебны и службы в храмах в память о погибших.

Также 8 мая Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Эта дата избрана в честь дня рождения Жана-Анри Дюнана, основателя Международного комитета Красного Креста (МККК) и первого лауреата Нобелевской премии мира. День важен для чествования принципов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, который включает около 97 миллионов добровольцев по всему миру.

А еще 8 мая празднуют Всемирный день фасилити-менеджмента. Ежегодно празднуют во вторую среду мая и признают жизненно важную роль специалистов по управлению эксплуатацией зданий и сооружений. Это профессионалы, которые обеспечивают, чтобы здания и услуги отвечали потребностям людей, работающих в них и посещающих их каждый день.

8 мая Международный день борьбы с талассемией. Этот день был основан Международной федерацией талассемии (Thalassaemia International Federation, TIF) и направлен на продвижение лучших методов лечения и ухода за больными.

Также 8 мая Всемирный день борьбы с раком яичников. Событие направлено на повышение осведомленности о раке яичников, его симптомы и риски для женщин во всем мире. Рак яичников часто называют "тихим убийцей", поскольку он может не иметь выраженных симптомов на ранних стадиях, что затрудняет своевременное выявление.

А еще 8 мая День свободной торговли. Он посвящен продвижению и защите политики свободной торговли. Этот день подчеркивает важность свободной торговли для экономического роста, создания рабочих мест и улучшения уровня жизни. Он также способствует устранению барьеров в торговле и созданию равных условий для бизнеса по всему миру.

8 мая празднуют Всемирный день осла. Этот день был начат с целью оказания почестей ишакам, которые сыграли важную роль в жизни людей на протяжении истории. Ослы были одними из первых животных, которых люди начали использовать для перевозки грузов, и они работали на строительстве египетских пирамид. Они всегда выполняли трудную работу с гордостью и выносливостью.