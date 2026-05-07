8 мая 2026 года — пятница. 1534-й день войны в Украине.

Завтра, 8 мая, верующие празднуют День памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он был сыном Заведея и братом апостола Иакова. Иоанн сопровождал Христа во время важнейших событий Его земной жизни и стоял у креста во время распятия. Именно ему Господь поручил заботиться о Пресвятой Богородице. Иоанн является автором Евангелия от Иоанна, трех Соборных посланий и книги Откровения (Апокалипсиса). Его называют Богословом за глубокое учение о Божественной природе Христа и силе любви. Главной темой его проповеди были слова: Бог есть любовь. Апостол Иоанн прожил долгую жизнь, проповедовал христианство и мирно отошел к Господу в глубокой старости. Церковь чествует его как покровителя богословов, писателей и всех, кто ищет духовную мудрость.

8 мая в Украине празднуют День памяти и примирения. Это день чествования жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов. Его цель — почтить память миллионов погибших, пострадавших и боровшихся с нацизмом, а также напомнить о цене мира. В Украине этот день официально ввели в 2015 году как часть европейской традиции чествования памяти. Символом памяти стал красный мак — знак скорби и надежды на мирное будущее. День памяти и примирения отмечает не празднование победы, а человеческие трагедии войны, важность единства, примирение между народами и недопущение новых войн.

Также 8 мая День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Это государственный памятный день в Украине, посвященный победе союзников над нацистской Германией и завершению боевых действий в Европе в 1945 году. Эта дата является напоминанием о мужестве воинов, участниках антигитлеровской коалиции, украинцах на фронтах и в тылу, а также об огромных потерях, понесенных украинским народом в годы войны. В этот день чествуют ветеранов, жертв нацизма, гражданских погибших и всех, кто приближал мир.

А еще 8 мая Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Этот день посвящен деятельности миллионов волонтеров, медиков и работников гуманитарных организаций, которые помогают людям во время войн, стихийных бедствий, эпидемий и других кризисов. Они спасают жизнь, оказывают медицинскую помощь, поддерживают пострадавших и защищают достоинство человека.

8 мая празднуют Всемирный день осла. Этот неофициальный праздник посвящен одному из самых трудолюбивых и недооцененных животных в мире. Его цель — привлечь внимание к важной роли ишаков в жизни людей, особенно в сельском хозяйстве и труднодоступных регионах. Ослы издавна помогают перевозить грузы, работать на земле и служат надежными спутниками человека. Они известны своей выносливостью, разумом, осторожностью и спокойным характером.

Также 8 мая Международный день борьбы с талассемией. Его цель — повысить осведомленность о талассемии, наследственном заболевании крови, которое нарушает выработку гемоглобина и может вызвать анемию и серьезные осложнения. Этот день призван поддержать людей, живущих с этим диагнозом, а также обратить внимание на важность ранней диагностики, генетического консультирования и лечения. Для многих пациентов жизненно необходимы регулярные переливания крови и медицинское наблюдение.

А еще 8 мая Всемирный день борьбы с раком яичников. Его цель — повысить осведомленность об этом опасном онкологическом заболевании, привлечь внимание к важности раннего выявления и поддержать женщин, проходящих лечение. Рак яичников часто называют «тихой болезнью», ведь на ранних стадиях он может не обладать выраженными симптомами или проявляться неспецифическими признаками. Именно поэтому регулярные медицинские осмотры и отношение к изменениям в самочувствии имеют большое значение.

