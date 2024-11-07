Какой завтра, 8 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

8 ноября 2024 года – пятница. 989-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

8 ноября в церковном календаре – Собор архистратига Михаила. Праздник Собора архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных посвящен чествованию архангела Михаила и всех небесных сил, служащих Богу и людям. Архистратиг Михаил является одним из самых почитаемых архангелов, он выступает как защитник веры и поборник истины. В христианской традиции он возглавляет небесное воинство в сражении против зла. Его имя означает "Кто как Бог", подчеркивающий его силу и преданность Господу. Собор архистратига Михаила также является днем, когда чествуют всех ангелов-хранителей, которые помогают людям в их духовном пути, защищают от опасностей и поддерживают в сложные моменты. Этот праздник имеет особое значение для верующих, которые обращаются к архангелу Михаилу и другим небесным силам с молитвами о защите, поддержке и руководстве в жизни. В этот день в храмах проходят торжественные службы, молитвы и молебны.

Что нельзя делать 8 ноября

Не следует мыть волосы – смоете "ум".

Нельзя ссориться и злословить.

Запрещается делать добрые дела в полезных целях,

Народные приметы и традиции на 8 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на хвойных деревьях очень мало шишек — к теплой зиме;

солнечно и тепло – ждите морозную зиму;

утром туманно — к потеплению в ближайшие дни;

утром мороз – в декабре выпадет много снега.

8 ноября утром туманно до потепления в ближайшие дни. / Фото: Unsplash

Этот день в народе называют Михайловым, его связывают с началом настоящей зимы. Утром верующие обязательно идут на службу в храм, ставят свечи за покойных родственников.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 ноября

Какие завтра именины: Гаврила, Михаил, Павел, Марта.

Талисманом человека, рожденного 8 ноября, является рубин. Этот камень издавна является символом страсти, любви. Рубин также использовали для лечения различных заболеваний кожи, язвы желудка.

В этот день родились:

1922 год – украинский искусствовед и художник Платон Белецкий;

1935 год – украинский диссидент, советский политзаключенный Дмитрий Квецко;

1938 год – украинский ученый, изобретатель Владимир Веклич.

Памятные даты 8 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 ноября:

1090 год — митрополит Ефрем освящает Свято-Михайловский собор в Переяславе;

1519 год — Эрнан Кортес прибывает в Теночтитлан;

1793 год — Лувр открывают для публики;

1867 год — оперой Алексея Верстовского "Аскольдова могила" начинается первый сезон в постоянном оперном театре в Киеве (ныне — Национальная опера Украины);

1895 год — Вильгельм Конрад Рентген изобретает X-лучи во время опытов с электричеством;

1909 год — проходит учредительное собрание членов Киевского общества воздухоплавания;

1918 год — в Пряшеве закарпатские украинцы создают Русский Народный Совет;

1923 год — Гитлер совершает неудачную попытку путча в Мюнхене;

1927 год — закладывают Днепровскую гидроэлектростанцию мощностью 650 тыс. лошадиных сил;

1935 год — в Чернигове открывают Литературно-мемориальный музей М. М. Коцюбинского;

1960 год — Джон Ф. Кеннеди становится 35-м президентом США;

1975 год — в Риге на корабле "Сторожевой" начинается антиправительственное восстание;

1988 год — Джордж Герберт Уокер Буш становится 41-м президентом США;

1997 год — во Львове открывают памятник жертвам коммунистических преступлений;

1999 год — Папа Римский Иоанн Павел II впервые в истории папства посещает Грузию;

2016 год — Дональд Трамп становится 45-м президентом США, победив Хиллари Клинтон;

2020 год — из берлинского аэропорта Тегель отправляется последний рейс (Air France Airbus A320 Париж – Берлин).

Погода на 8 ноября

Завтра, 8 ноября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +8 днем и +3 ночью. Во Львове — +5 днем и около 0 ночью. В Харькове — +7 днем и +5 ночью. В Одессе — +12 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

8 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день пианиста / Фото: Unsplash

8 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день пианиста. Этот праздник неофициальный, но его празднуют музыканты и любители фортепианной музыки по всему миру, чтобы отметить вклад пианистов в музыкальное искусство. Идея празднования появилась из желания уделить пианистам больше внимания и признания за их мастерство и усилия. Считается, что выбранная дата приурочена ко дню рождения знаменитого композитора и пианиста Ференца Листа, чей вклад в фортепианную музыку неоценим. Этот праздник позволяет насладиться классическими и современными произведениями для фортепиано, а также поддержать молодых пианистов в их творческом пути.

Также 8 ноября Международный день каламбуров. Каламбуры, или игры слов, являются формой юмора, использующей двойной смысл слов или их звучание для создания остроумных или забавных изречений. Этот праздник стал популярен благодаря любителям каламбуров в социальных сетях, где они активно распространяют игру слов и смешные шутки. Целью Международного дня каламбуров является не только создание легкого настроения, но и показать, что игра слов может быть формой креативности, развивающей языковые способности и воображение. В этот день часто устраивают онлайн-марафоны каламбуров, конкурсы на лучшую шутку, а также люди активно делятся остроумиями в соцсетях, чтобы порадовать друг друга.

А еще 8 ноября – День солидарности с интерсекс-людьми. Это важный международный праздник, который привлекает внимание к правам и потребностям интерсекс-людей, а также проблемам, с которыми они сталкиваются в обществе. День начат, чтобы повысить осведомленность об интерсексе-людях, их идентичности и жизни, и подчеркнуть необходимость защиты их прав. Интерсекс-люди – это родившиеся с биологическими половыми характеристиками (гениталиями, хромосомами, гормонами), которые не всегда подпадают под типичные определения "мужского" или "женского" тела. Их часто стигматизируют или сталкиваются с необоснованными медицинскими вмешательствами без согласия, особенно в детстве. Этот день является возможностью обратить внимание на этические вопросы, возникающие в этой сфере, и способствовать принятию интерсекс-людей такими, какие они есть.

8 ноября празднуют Всемирный день без Wi-Fi. Этот день напоминает о необходимости отключаться от Сети, чтобы посвятить время живому общению, отдыху и личному развитию без постоянной проверки гаджетов. Зависимость от Wi-Fi и Интернета является типичным явлением в современном обществе, и часто люди испытывают "цифровой стресс" из-за постоянного пребывания в Интернете. Всемирный день без Wi-Fi призывает на один день отложить гаджеты и насладиться офлайн моментом. Это может быть отличный повод для общения с родными и друзьями, прогулки на природе, чтение или занятие любимым хобби.

Также 8 ноября Международный день радиологии (День рентгеновских лучей). Этот день был начат в 2012 году и проводится по инициативе Европейского общества радиологии (ESR), Американского колледжа радиологии (ACR) и Совета рентгенологического общества Северной Америки (RSNA). Дата избрана в честь открытия рентгеновских лучей Вильгельмом Конрадом Рентгеном 8 ноября 1895 — это открытие стало революционным для медицины.

А еще 8 ноября Всемирный день градостроительства. Этот день был начат 1949 аргентинским профессором Карлосом Мариа Деллепьяне, который стремился привлечь внимание к важности грамотного планирования городской среды для обеспечения комфорта и качества жизни людей. Цель Всемирного дня градостроительства – повысить осведомленность о значении планирования городов и влиянии урбанизации на общество, экологию и экономику. Урбанизация влияет на то, как мы живем, работаем и передвигаемся, и от правильного градостроительства зависит много аспектов нашей повседневной жизни: доступ к инфраструктуре, зеленым зонам, транспорту и жилью. В современных условиях особое внимание уделяется устойчивому развитию, то есть такому проектированию городов, которое не вредит окружающей среде и учитывает потребности будущих поколений.