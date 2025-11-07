Какой праздник 8 ноября 2025 года / © ТСН

8 ноября 2025 года — суббота. 1353-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 8 ноября, верующие празднуют Собор святого архистратига Михаила. Архангел Михаил в христианской традиции считается покровителем воинов, защитником от зла и демонских сил, а также проводником душ умерших к небу. Праздник подчеркивает уважение ко всем ангельским силам, которые охраняют людей и поддерживают Божий порядок. Архангел Михаил часто изображается с мечом или копьем в руке, что символизирует борьбу со злом, а также с весами, на которых он взвешивает души. Собор небесных сил означает единство ангелов в служении Богу и людям.

Что нельзя делать 8 ноября

Нельзя оскорблять животных — архангел Михаил считается защитником всех созданий.

Запрещается давать и брать деньги взаймы — это может привести к финансовым трудностям в течение года.

Не следует перегружать себя — день больше подходит для духовной работы, молитвы, помощи ближним, а не для бытовой суеты.

Народные приметы и традиции на 8 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

морозное утро — к снежной и холодной зиме;

дождит или снежит — ждите ранней зимы;

солнечный день — будет долгая, но не очень суровая зима;

неожиданное потепление — к более поздним, но более сильным морозам.

8 ноября морозное утро — до снежной и холодной зимы / © unsplash.com

В народе 8 ноября носило название Михаиловы вечерницы. В народных приметах иногда говорили “Михаил-хранитель”, напоминая, что архангел защищает людей, семью и дом от зла.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 ноября

Какие завтра именины: Гаврила, Михаил, Павел, Марта.

Талисманом человека, рожденного 8 ноября, является рубин. Этот минерал с давних времен олицетворяет горящую страсть и глубокую любовь. Рубин также считался целебным камнем: его применяли для лечения кожных недугов и желудочных язв.

В этот день родились:

1922 год — Платон Белецкий, украинский искусствовед и художник;

1935 год — Дмитрий Квецко, украинский диссидент, советский политзаключенный;

1938 год — Владимир Веклич, украинский ученый, изобретатель.

Памятные даты 8 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 ноября:

1090 год — митрополит Ефрем совершил освящение Свято-Михайловского собора в Переяславе;

1519 год — Эрнан Кортес достиг Теночтитлана;

1620 год — состоялась битва на Белой Горе близ Праги, которая определила дальнейший ход Тридцатилетней войны;

1655 год — после уплаты выкупа московско-казацкое войско прекратило осаду Львова;

1793 год — Лувр в Париже открыл свои двери для широкой публики;

1867 год — Постоянный киевский оперный театр (ныне — Национальная опера Украины) открыл свой первый сезон постановкой “Аскольдова могила” Алексея Верстовского;

1895 год — Вильгельм Конрад Рентген открыл X-лучи во время экспериментов с электричеством;

1909 год — в Киеве состоялось учредительное собрание Киевского общества воздухоплавания;

1918 год — Закарпатские украинцы в Пряшеве образовали Русский Народный Совет;

1923 год — Адольф Гитлер попытался совершить путч в Мюнхене, однако безуспешно;

1927 год — начато строительство Днепровской гидроэлектростанции мощностью 650 тысяч лошадиных сил;

1935 год — в Чернигове основан Литературно-мемориальный музей М. М. Коцюбинского;

1960 год — Джон Ф. Кеннеди избран 35-м президентом США;

1975 год — на корабле “Сторожевой” в Риге вспыхнуло антиправительственное восстание;

1988 год — Джордж Герберт Уокер Буш стал 41-м президентом США;

1997 год — во Львове открыт памятник жертвам коммунистических преступлений;

1999 год — Папа Римский Иоанн Павел II впервые в истории посетил Грузию;

2016 год — Дональд Трамп избран 45-м президентом США, победив Хиллари Клинтон;

2020 год — азербайджанские войска взяли под контроль город Шуша в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Какой завтра праздник в Украине и мире

8 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день пианиста / © unsplash.com

8 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день пианиста. День призван уважать искусство пианистики и влияние музыки на душу человека. Пианино — один из самых универсальных и выразительных музыкальных инструментов. Праздник отмечает не только профессиональных исполнителей, но и любителей, педагогов и композиторов, которые пианино передают эмоции, раскрывают творчество и обогащают культурную жизнь.

Также 8 ноября День солидарности интерсексуалов. Международная дата посвящена поддержке и признанию прав интерсексуальных людей. Цель праздника — повысить осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются интерсексуалы, и призвать к уважению их достоинства и автономии.

А еще 8 ноября День без Wi-Fi. Своеобразный современный праздник, призывающий людей временно отказаться от беспроводного интернета и цифровых устройств, чтобы провести время осознаннее, отдохнуть от информационного шума и возобновить живое общение.

8 ноября празднуют Международный день радиологии. Профессиональный праздник, посвященный всем специалистам в области медицинской визуализации и радиологии, а также напоминание о важности безопасного и эффективного использования рентгеновских и других медицинских лучевых технологий.

Также 8 ноября День градостроительства. Профессиональный праздник архитекторов, урбанистов, планировщиков и всех занимающихся организацией и развитием городской среды. Она посвящена важности гармоничного развития городов, комфортного жилья и инфраструктуры для жителей.