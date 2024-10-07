Какой завтра, 8 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

8 октября 2024 года — вторник. 958-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

8 октября в церковном календаре – день памяти святой преподобной Пелагии. Она жила в III веке в Тарсе, Киликийской области Малой Азии. Она была дочерью влиятельных язычников, но, услышав проповедь об Иисусе Христе, решила посвятить свою жизнь Богу. Пелагия отказалась от земного брака с наследником императора Диоклетиана, утверждая, что обручена с Сыном Божьим. После крещения она начала проповедовать христианство, что вызвало ярость ее матери и императора. Диоклетиан осудил Пелагию на мучения, но она мужественно приняла свою судьбу, войдя в раскаленную печь с молитвой.

Что нельзя делать 8 октября

Не следует лениться, лежать на диване.

До заката нельзя рассказывать плохие сны.

Запрещается ссориться, злословить.

Народные приметы и традиции на 8 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: погода указывает, какой она будет 8 апреля;

листья с деревьев еще не опали — еще не скоро придет зима;

звезды сияют ярко — ждите хорошую погоду;

хорошая погода – такой она будет оставаться еще три недели.

8 октября листья с деревьев еще не опали — еще нескоро придет зима / Фото: Unsplash

Святой Пелагеи издавна молились о спасении души, особенно тех, у кого есть какие-либо зависимости. Традиционно из шкафа достают зимнюю одежду, летние же, напротив, прячут до следующего года.

Именины: как назвать ребенка, который родился 8 октября

Какие завтра именины: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна.

Талисманом человека, рожденного 8 октября, является сердолик. Камень издавна используется, чтобы восстанавливать силы после затяжной болезни. Также верили, что сердолик помогает защититься от злых чар.

В этот день родились:

1916 год — украинский живописец-пейзажист импрессионистического толка Олекса Булавицкий;

1934 год — украинское языкознание Александра Белая;

1944 год — украинский литератор, филолог, переводчик, культуролог Лесь Герасимчук.

Памятные даты 8 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 октября:

1085 год — в Венеции освящают Собор Святого Марка;

1596 год — подписывают Берестейскую унию, которой создают греко-католическую Церковь;

1886 год — Харьковская городская публичная библиотека принимает первых посетителей;

1895 год — прояпонский переворот в Сеуле, убивают королеву Мин;

1896 год — впервые публикуют индекс Доу-Джонса, который становится главным показателем ситуации на американских биржах;

1914 год — впервые во время Первой мировой войны применяют бомбардировочную авиацию;

1918 год — Польский регентский совет провозглашает независимость Королевства Польша;

1938 год — в Ужгороде создают первое правительство автономного Закарпатья;

1941 год — немецкая армия выходит к Азовому морю, сдают Мариуполь;

1942 год — в Почаеве подписывают Акт об объединении Украинской автокефальной православной церкви и Автономной православной церкви;

1945 год — инженер из штата Массачусетс Перси Спенсер получает патент на микроволновку;

1967 год — спецотряд боливийской армии берет в плен Эрнесто Че Гевару;

1977 год — Организация Украинского освободительного фронта проводит в Нью-Йорке мотопоход под лозунгом "Против порабощения Украины московским коммунизмом";

1991 год — Верховная Рада Украины принимает закон о гражданстве Украины;

1993 год — Украина начинает спецоперацию по эвакуации грузинских беженцев из Абхазии;

1996 год — в Мадриде министры иностранных дел Украины и Испании подписывают Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Погода на 8 октября

Завтра, 8 октября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, ночью дождь, который усилится до утра, но к середине дня прекратится. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +15 днем и +10 ночью. Во Львове — +18 днем и +7 ночью. В Харькове — +14 днем и +11 ночью. В Одессе — +20 днем и +13 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

8 октября в Украине празднуют День юриста / Фото: Unsplash

8 октября в Украине празднуют День юриста. Этот профессиональный праздник был официально установлен указом президента Украины №1022/97 от 16 сентября 1997 года. Этот день объединяет всех работающих в юридической сфере: адвокатов, судей, прокуроров, нотариусов, юрисконсультов, следователей и других специалистов, обеспечивающих правопорядок и справедливость в стране. Дата 8 октября была выбрана неслучайно. Считается, что именно в этот день 1016 князь Ярослав Мудрый издал первое сведение законов "Русская Правда", которое стало важным правовым документом для Киевской Руси.

Также 8 октября Международный день подиатрии. Этот праздник был введен Международной федерацией подиатров для привлечения внимания к важности здоровья стоп и ног в целом. Подиатрия занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний стоп. Проблемы со стопами могут оказывать влияние на общее состояние опорно-двигательного аппарата, поэтому важно поддерживать их в здоровом состоянии. Этот день напоминает также о необходимости регулярного ухода за ногами, особенно для людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, носят неудобную обувь или имеют другие факторы риска.

А еще 8 октября Всемирный день осьминога. Этот праздник был введен для привлечения внимания к этим удивительным морским существам, которые являются одними из самых умных обитателей океана. Дата 8 октября была выбрана неслучайно. Слово "октябрь" на английском звучит как "October", а "осьминог" — "octopus". Оба слова произошли от латинского "octo", что означает "восемь". Осьминоги живут на планете более 300 миллионов лет, появившись еще до динозавров.

8 октября отмечают Международный день бездорожья. Этот праздник посвящен всем любителям экстремального вождения и приключений на природе. Оно объединяет энтузиастов офф-роуда со всего мира, наслаждающихся исследованием неизведанных путей и преодолением сложных маршрутов. Организаторы этого дня, такие как Can-Am Off-Road, призывают людей планировать авантюрные поездки, собирать друзей и наслаждаться происшествиями на бездорожье. Это также отличная возможность пообщаться с другими энтузиастами, поделиться историями и внести свой вклад в сообщество.

Также 8 октября Всемирный день биометрии. Этот праздник был введен для повышения осведомленности о биометрических технологиях и их важности в современном мире. Биометрия включает методы идентификации личности по ее физиологическим или поведенческим характеристикам, таким как отпечатки пальцев, рисунок радужной оболочки глаза, распознавание лица и другие. Этот день напоминает значение биометрических технологий в обеспечении безопасности, удобства и эффективности в различных сферах жизни, включая здравоохранение, финансы, правоохранительные органы и многие другие.