Какой завтра, 8 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 8 октября, День юриста, День художника и День работников санитарно-эпидемиологической станции в Украине. Верующие чтят память Пелагии Антиохийской. До Нового года осталось 84 дня.

8 октября 2023 года — воскресенье. 592-й день войны в Украине.

Какой завтра, 8 октября, церковный праздник

8 октября в церковном календаре – день памяти Пелагии Антиохийской. Жила она в III веке и отличалась необычайной красотой. До принятия христианства она вела довольно развратную жизнь — была блудницей и танцовщицей. Однажды на Собор в Антиохии съехалось немало епископов, среди которых был Нонн. Увидел он Пелагию и был поражен ее беззастенчивостью настолько, что всю ночь молился о спасении души девушки.

На следующее утро неизвестная сила привела Пелагию в храм, где ее поразило богослужение. Девушка решила обратиться к епископу Нонне с просьбой крестить ее. Она стала христианкой, раздала все свое имущество бедным и приняла монашеский постриг под видом юноши.

Что запрещено делать в этот день

Категорически запрещалось вести пустые разговоры, потому что в жизни возникнет ряд проблем.

Лучше до самого мероприятия не рассказывать о плохом сне, если он приснился в ночь на 8 октября.

Нельзя бездельничать и лежать в постели.

Народные приметы и традиции на 8 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: низко плывут тучи до мороза;

ярко сияют звезды – будет хорошая погода, тусклые – ждите непогоду;

вокруг солнца появился туманный ореол, в ближайшие дни будет сухая и ясная погода;

с березы еще не все листья опали, зимой можно еще не ждать.

8 октября с березы еще не все листья опали, зимой можно еще не ждать / Фото: Pexels

Именно в этот день крестьяне начинали думать о том, что будут носить зимой, поэтому пересматривали и латали одежду. Постепенно становилось все холоднее. В народе верили, что человек, родившийся в этот день, станет отличным мастером обуви.

Погода на 8 октября

Завтра, 8 октября, в Киеве пасмурно до вечера, когда прояснится, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачная погода будет идти до вечера, без осадков. В Одессе ясное утро и день, вечером пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +9 ночью. Во Львове +19 днем и +11 ночью. В Харькове +15 днем и +9 ночью. В Одессе +21 днем и +12 ночью.

Памятные даты 8 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 октября:

1085 год – в Венеции освящают Собор Святого Марка;

1596 год — подписывают Берестейскую унию, создают греко-католическую Церковь;

1886 год — Харьковская городская публичная библиотека принимает первых посетителей;

1895 год – прояпонский переворот в Сеуле, убийство королевы Мин;

1896 год – впервые опубликовали индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах;

1914 год — впервые во время Первой мировой войны применили бомбардировочную авиацию;

1918 год — Польский регентский совет провозглашает независимость Королевства Польша;

1938 год — В Ужгороде создают первое правительство автономного Закарпатья, которое от 30 декабря 1938 начало называться Карпатской Украиной;

1941 год – немецкая армия выходит к Азовому морю;

1942 год — в Почаеве подписывают Акт об объединении Украинской автокефальной православной церкви и Автономной православной церкви;

1945 год – инженер из штата Массачусетс Перси Спенсер получает патент на микроволновку;

1967 год — спецотряд боливийской армии берет в плен Эрнесто Че Гевару, на следующий день его расстреляли;

1977 год — Организация Украинского освободительного фронта проводит в Нью-Йорке мотопоход под лозунгом "Против порабощения Украины московским коммунизмом";

1991 год — Верховная Рада Украины принимает закон о гражданстве Украины;

1993 год — Украина начинает спецоперацию по эвакуации грузинских беженцев из Абхазии;

1996 год — В Мадриде министры иностранных дел Украины и Испании подписывают Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Именины: как назвать ребенка, который родился 8 октября

Какие завтра именины: Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья.

Талисманом человека, рожденного 8 октября является сердолик. Натуральный камень отличающийся яркими цветами. Именно из сердолика изготовляли самые первые женские украшения. Издавна верили, что он помогает лечить кожные заболевания.

В этот день родились:

1871 год — украинский спортсмен-борец, шестикратный чемпион мира по борьбе Иван Пиддубный;

1934 год – украинский языковед Александра Била;

1944 год – украинский литератор, филолог, переводчик, культуролог Лесь Герасимчук.

Какой завтра день в Украине и мире

8 октября День художника в Украине / Фото: Pexels

8 октября в Украине празднуют День юриста. Профессиональный праздник, касающийся каждого, кто тем или иным образом связан с юридической деятельностью. Поэтому в этот день поздравления получают не только юристы, но и судьи, нотариусы, юрист-консультанты, следователи и т.д. Дату для празднования выбрали не случайно. Историки утверждают, что именно в этот день 1016 года князь Ярослав Мудрый столкнулся в битве со Святополком, после чего была написана "Русская правда", вобравшая в себя важнейшие вопросы правовых отношений Киевской Руси.

Также 8 октября День художника в Украине. Приходится ежегодно на второе воскресенье октября. Художник является творческим специалистом, работающим в разных областях изобразительного искусства. Причем это не обязательно создание картин, но и фотосъемка, графика, скульптура, стрит-арт. Ученые считают, что без созерцания творчества невозможно воспитать полноценно развитую личность.

А еще 8 октября отмечают День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины. Праздник был создан в 2004 году президентом Украины с целью особого вклада работников этой отрасли. В нашей стране санитарно эпидемиологическая служба была создана более 90 лет назад. С этого времени были введены новые технологии, которые помогли быстро обнаруживать опасные патогенные организмы.

8 октября День профессиональных союзов Украины. Выпадает на второе воскресенье октября. Идея создания праздника возникла в 2018 году, и с того времени участники движения выступают за защиту прав наемных работников. По историческим данным первый профсоюз был создан еще в 1869 году. Произошло это в США и она называлась "Рыцари труда".

Также 8 октября празднуют Всемирный день осьминога. Дату празднования выбрали не случайно, ведь на английском языке слово "октябрь" звучит как "October", а "осьминог" — "octopus". Оба слова произошли от латинского "octo" ("восемь"). Осьминоги уникальные существа, действительно заслуживающие отдельного праздника. Они живут на планете уже более 300 миллионов лет, то есть появились раньше динозавров и смогли их пережить. Их называют самыми умными существами океана.

А еще 8 октября Международный день подиатрии. День выбрала Международная федерация подиатров, чтобы обратить внимание людей на то, как важно сохранять свои стопы здоровыми. От этого часто зависит функциональность всего организма. Подиатрия – наука, изучающая здоровье стоп.