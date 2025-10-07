- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 6 мин
Какой завтра, 8 октября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 8 октября, День юриста Украины. Верующие чтят память святой преподобной Пелагии. До Нового года осталось 84 дня.
8 октября 2025 года — среда. 1322-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 8 октября, верующие празднуют день памяти святой преподобной Пелагии. Пелагия жила в городе Антиохии Сирийской в IV веке. Она была известной танцовщицей и куртизанкой, известной своей исключительной красотой. Ее богатство, роскошь и слава привлекали многих мужчин, включая влиятельных лиц. Мир считал ее образцом красоты и успеха, но внутренне она оставалась далекой от Бога.
Однажды Пелагия, одетая в изысканные украшения, проходила мимо храма, где проповедовал святой епископ Нонн (Нонн Эдесский). Увидев ее, епископ не отвернулся с осуждением, а со слезами в молитве сказал: “Смотрите, братия, как много труда она вкладывает, чтобы понравиться смертным людям. А мы, слуги Божии, часто небрежны в деле спасения души”.
Его проповедь о покаянии глубоко поразила Пелагию. Она пришла к епископу, открыто покаялась во всех своих грехах и умоляла о крещении. Епископ Нонн крестил ее, дав духовное наставничество и благословение на новую жизнь.
Вскоре после крещения Пелагия раздала все свое состояние бедным и тайно отправилась в Иерусалим, где поселилась в келье на Елеонской горе. Чтобы избежать внимания, она жила там под мужским именем “монах Пелагий”.
В келье она проводила дни и ночи в молитве, посте, слезах и строгом аскетизме, никогда не выходя за пределы обители. Лишь после ее смерти подвижники узнали, что под образом “монаха” всю жизнь подвизалась бывшая грешница Пелагия.
Что нельзя делать 8 октября
Не стоит отказывать в гостеприимстве и помощи — Пелагия считается покровительницей искренне кающихся, поэтому отказ в помощи ближнему есть грех.
Не следует начинать важных дел — они не увенчаются успехом.
Запрещается лениться, особенно в уборке дома — “Кто на Пелагию поленится — зиму в нужде проведет”.
Народные приметы и традиции на 8 октября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
солнечная и ясная погода — осень будет теплой и длинной;
дождливый день — ждите влажную и снежную зиму;
утром сильный туман — в ближайшие дни будет тепло;
уже стукнул первый мороз — зима на пороге;
журавли и гуси улетели — ждите ранней и суровой зимы.
В народе 8 октября называлось Пелагия Запасиха. Она связана с тем, что именно в это время запасали провиант на зиму, убирали амбары, перебирали овощи, сушили травы, чинили дома. Говорили: “Пришла Пелагия — готовься к студени”. В народе верили, что как подготовишься в этот день, так и зиму проведешь.
Именины: как назвать ребенка, который родился 8 октября
Какие завтра именины: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна.
Талисманом человека, рожденного 8 октября, является сердолик. С давних времен камню приписывали способность возвращать человеку жизненную энергию и силу после длительных недугов, словно он впитывал в себя усталость и слабость. Особенно чтили сердолик, считая его мощным оберегом от недоброго глаза и колдовских влияний, создающим вокруг человека защитное энергетическое поле.
В этот день родились:
1916 год — Олекса Булавицкий, украинский живописец-пейзажист импрессионистического толка;
1934 год — Александра Белая, украинское языкознание;
1944 год — Лесь Герасимчук, украинский литератор, филолог, переводчик, культуролог.
Памятные даты 8 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 8 октября:
1085 год — в Венеции совершается торжественное освящение величественного Собора Святого Марка;
1596 год — в городе Берестье подписывают историческую Берестейскую унию, которая начала образование Греко-католической церкви;
1886 год — свои двери впервые открывает Харьковская городская публичная библиотека;
1895 год — в Сеуле происходит прояпонский государственный переворот, во время которого убивают влиятельную королеву Мин;
1914 год — в разгар Первой мировой войны происходит первый в истории боевой вылет бомбардировочной авиации;
1918 год — Регентский совет Польши официально провозглашает независимость Королевства Польша;
1938 год — в Ужгороде формируют первое правительство автономного Закарпатья, которое в конце года (30 декабря) получает историческое название Карпатская Украина;
1941 год — немецкие войска достигает Азовского моря и захватили Мариуполь;
1942 год — в Почаеве подписывают Акт об объединении Украинской автокефальной православной церкви и Автономной православной церкви;
1945 год — американский инженер из Массачусетса Перси Спенсер получает патент на микроволновку;
1967 год — спецподразделение боливийской армии захватывают в плен легендарного революционера Эрнесто Че Гевару, на следующий день его казнят, сделав фигуру Че символом борьбы и романтизма революции;
1977 год — в Нью-Йорке Организация Украинского освободительного фронта организует мотопробег под лозунгом “Против порабощения Украины московским коммунизмом”;
1991 год — Верховная Рада принимает Закон о гражданстве Украины;
1993 год — Украина проводит специальную операцию по эвакуации грузинских беженцев из Абхазии;
1996 год — в Мадриде министры иностранных дел Украины и Испании подписывают Договор о дружбе и сотрудничестве.
Какой завтра праздник в Украине и мире
8 октября в Украине празднуют День юриста Украины. Праздник установлен в 1997 году в соответствии с указом Президента Украины. Цель его создания — подчеркнуть роль юристов в развитии украинской государственности, укреплении верховенства права и формировании справедливого общества. День юриста символизирует уважение к закону и справедливости, напоминает, что правовая система — это фундамент государственности, а юристы — те, кто обеспечивает баланс между правами граждан и обязанностями государства.
Также 8 октября Всемирный день дислексии. Дислексия — это нейрологическая особенность, которая проявляется в трудностях с чтением, письмом и восприятием текстовой информации, несмотря на нормальный или высокий уровень интеллекта. В то же время многие дислексики обладают повышенной креативностью, пространственным мышлением и способностью находить нестандартные решения.
А еще 8 октября Международный день подиатрии. Подиатрия — это медицинская специальность, которая занимается диагностикой, лечением и профилактикой болезней стоп и голеней. Международный день подиатрии напоминает, что здоровье человека начинается с основы — его стоп, и даже малейшие проблемы с ногами могут влиять на общее состояние организма и качество жизни.
8 октября празднуют Всемирный день осьминога. Международный праздник, начатый в 2007 году организацией The Octopus News Magazine Online (TONMO) как часть Международных дней осведомленности о головоногих моллюсках, продолжающихся с 8 по 12 октября. Дата была выбрана не случайно: цифра 8 символизирует восемь щупалец осьминога, являющегося одной из его наиболее характерных черт.
Также 8 октября Международный день волчка. Выпадает на вторую среду октября. Волчок является частью культурного наследия многих народов, и этот день способствует сохранению и популяризации этой традиции. Игра с юлой развивает координацию, концентрацию и терпение, особенно у детей.
А еще 8 октября Международный день бездорожья. Он берет свое начало от клубных съездов водителей, которые превратили это в традицию. Этот день не только о притоке адреналина, но и о дружественном сообществе, окружающей среде и общем пристрастии к исследованию неизведанных путей.
8 октября празднуют Всемирный день биометрии. Биометрия — это наука об измерениях и анализе физических или поведенческих характеристик человека, таких как отпечатки пальцев, форма лица, радужка глаза, голос, подпись или даже способ ходьбы. Эти уникальные признаки используются для подтверждения личности в разных областях: от доступа к устройствам до проверки личности на границах.