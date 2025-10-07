Какой праздник 8 октября 2025 года / © ТСН

Реклама

8 октября 2025 года — среда. 1322-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 8 октября, верующие празднуют день памяти святой преподобной Пелагии. Пелагия жила в городе Антиохии Сирийской в IV веке. Она была известной танцовщицей и куртизанкой, известной своей исключительной красотой. Ее богатство, роскошь и слава привлекали многих мужчин, включая влиятельных лиц. Мир считал ее образцом красоты и успеха, но внутренне она оставалась далекой от Бога.

Однажды Пелагия, одетая в изысканные украшения, проходила мимо храма, где проповедовал святой епископ Нонн (Нонн Эдесский). Увидев ее, епископ не отвернулся с осуждением, а со слезами в молитве сказал: “Смотрите, братия, как много труда она вкладывает, чтобы понравиться смертным людям. А мы, слуги Божии, часто небрежны в деле спасения души”.

Реклама

Его проповедь о покаянии глубоко поразила Пелагию. Она пришла к епископу, открыто покаялась во всех своих грехах и умоляла о крещении. Епископ Нонн крестил ее, дав духовное наставничество и благословение на новую жизнь.

Вскоре после крещения Пелагия раздала все свое состояние бедным и тайно отправилась в Иерусалим, где поселилась в келье на Елеонской горе. Чтобы избежать внимания, она жила там под мужским именем “монах Пелагий”.

В келье она проводила дни и ночи в молитве, посте, слезах и строгом аскетизме, никогда не выходя за пределы обители. Лишь после ее смерти подвижники узнали, что под образом “монаха” всю жизнь подвизалась бывшая грешница Пелагия.

Что нельзя делать 8 октября

Не стоит отказывать в гостеприимстве и помощи — Пелагия считается покровительницей искренне кающихся, поэтому отказ в помощи ближнему есть грех.

Реклама

Не следует начинать важных дел — они не увенчаются успехом.

Запрещается лениться, особенно в уборке дома — “Кто на Пелагию поленится — зиму в нужде проведет”.

Народные приметы и традиции на 8 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечная и ясная погода — осень будет теплой и длинной;

дождливый день — ждите влажную и снежную зиму;

утром сильный туман — в ближайшие дни будет тепло;

уже стукнул первый мороз — зима на пороге;

журавли и гуси улетели — ждите ранней и суровой зимы.

8 октября уже стукнул первый мороз — зима на пороге / © unsplash.com

В народе 8 октября называлось Пелагия Запасиха. Она связана с тем, что именно в это время запасали провиант на зиму, убирали амбары, перебирали овощи, сушили травы, чинили дома. Говорили: “Пришла Пелагия — готовься к студени”. В народе верили, что как подготовишься в этот день, так и зиму проведешь.

Реклама

Именины: как назвать ребенка, который родился 8 октября

Какие завтра именины: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна.

Талисманом человека, рожденного 8 октября, является сердолик. С давних времен камню приписывали способность возвращать человеку жизненную энергию и силу после длительных недугов, словно он впитывал в себя усталость и слабость. Особенно чтили сердолик, считая его мощным оберегом от недоброго глаза и колдовских влияний, создающим вокруг человека защитное энергетическое поле.

В этот день родились:

1916 год — Олекса Булавицкий, украинский живописец-пейзажист импрессионистического толка;

1934 год — Александра Белая, украинское языкознание;

1944 год — Лесь Герасимчук, украинский литератор, филолог, переводчик, культуролог.

Памятные даты 8 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 октября:

Реклама

1085 год — в Венеции совершается торжественное освящение величественного Собора Святого Марка;

1596 год — в городе Берестье подписывают историческую Берестейскую унию, которая начала образование Греко-католической церкви;

1886 год — свои двери впервые открывает Харьковская городская публичная библиотека;

1895 год — в Сеуле происходит прояпонский государственный переворот, во время которого убивают влиятельную королеву Мин;

1914 год — в разгар Первой мировой войны происходит первый в истории боевой вылет бомбардировочной авиации;

1918 год — Регентский совет Польши официально провозглашает независимость Королевства Польша;

1938 год — в Ужгороде формируют первое правительство автономного Закарпатья, которое в конце года (30 декабря) получает историческое название Карпатская Украина;

1941 год — немецкие войска достигает Азовского моря и захватили Мариуполь;

1942 год — в Почаеве подписывают Акт об объединении Украинской автокефальной православной церкви и Автономной православной церкви;

1945 год — американский инженер из Массачусетса Перси Спенсер получает патент на микроволновку;

1967 год — спецподразделение боливийской армии захватывают в плен легендарного революционера Эрнесто Че Гевару, на следующий день его казнят, сделав фигуру Че символом борьбы и романтизма революции;

1977 год — в Нью-Йорке Организация Украинского освободительного фронта организует мотопробег под лозунгом “Против порабощения Украины московским коммунизмом”;

1991 год — Верховная Рада принимает Закон о гражданстве Украины;

1993 год — Украина проводит специальную операцию по эвакуации грузинских беженцев из Абхазии;

1996 год — в Мадриде министры иностранных дел Украины и Испании подписывают Договор о дружбе и сотрудничестве.

Какой завтра праздник в Украине и мире

8 октября в Украине празднуют День юриста Украины / © unsplash.com

8 октября в Украине празднуют День юриста Украины. Праздник установлен в 1997 году в соответствии с указом Президента Украины. Цель его создания — подчеркнуть роль юристов в развитии украинской государственности, укреплении верховенства права и формировании справедливого общества. День юриста символизирует уважение к закону и справедливости, напоминает, что правовая система — это фундамент государственности, а юристы — те, кто обеспечивает баланс между правами граждан и обязанностями государства.

Также 8 октября Всемирный день дислексии. Дислексия — это нейрологическая особенность, которая проявляется в трудностях с чтением, письмом и восприятием текстовой информации, несмотря на нормальный или высокий уровень интеллекта. В то же время многие дислексики обладают повышенной креативностью, пространственным мышлением и способностью находить нестандартные решения.

А еще 8 октября Международный день подиатрии. Подиатрия — это медицинская специальность, которая занимается диагностикой, лечением и профилактикой болезней стоп и голеней. Международный день подиатрии напоминает, что здоровье человека начинается с основы — его стоп, и даже малейшие проблемы с ногами могут влиять на общее состояние организма и качество жизни.

8 октября празднуют Всемирный день осьминога. Международный праздник, начатый в 2007 году организацией The Octopus News Magazine Online (TONMO) как часть Международных дней осведомленности о головоногих моллюсках, продолжающихся с 8 по 12 октября. Дата была выбрана не случайно: цифра 8 символизирует восемь щупалец осьминога, являющегося одной из его наиболее характерных черт.

Реклама

Также 8 октября Международный день волчка. Выпадает на вторую среду октября. Волчок является частью культурного наследия многих народов, и этот день способствует сохранению и популяризации этой традиции. Игра с юлой развивает координацию, концентрацию и терпение, особенно у детей.

А еще 8 октября Международный день бездорожья. Он берет свое начало от клубных съездов водителей, которые превратили это в традицию. Этот день не только о притоке адреналина, но и о дружественном сообществе, окружающей среде и общем пристрастии к исследованию неизведанных путей.

8 октября празднуют Всемирный день биометрии. Биометрия — это наука об измерениях и анализе физических или поведенческих характеристик человека, таких как отпечатки пальцев, форма лица, радужка глаза, голос, подпись или даже способ ходьбы. Эти уникальные признаки используются для подтверждения личности в разных областях: от доступа к устройствам до проверки личности на границах.