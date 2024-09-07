Какой завтра, 8 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

8 сентября 2024 года — воскресенье. 928-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

8 сентября в церковном календаре – Рождество Пресвятой Богородицы. Также известно как Вторая Пречистая или Осенини, является христианским праздником, посвященным рождению Девы Марии, матери Иисуса Христа. Согласно преданию, Мария родилась в Назарете от благочестивых родителей Иоакима и Анны, долго молившихся о ребенке. Ее рождение стало большим благословением для всего человечества, ведь через нее в мир пришел Иисус Христос. Этот праздник является одним из двенадцати праздников и имеет большое значение для христиан, подчеркивая роль Марии как великой праведницы и покровительницы людей. В этот день верующие молятся, посещают богослужения и соблюдают различные традиции, связанные с этим праздником.

Что нельзя делать 8 сентября

Не следует ругаться, ссориться, оскорблять других.

Не держите оскорбление на других.

Запрещается употреблять в пищу мясные блюда.

Народные приметы и традиции на 8 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: перелетные птицы низко летят – ждите похолодания;

много паутины на деревьях – будет теплая погода;

на траве утром иней — к непогоде;

закат и/или рассветно-красного цвета — будет ветреная и дождливая погода;

чем больше на луке шелухи, тем суровее будет зима.

8 сентября много паутины на деревьях — будет теплая погода / Фото: Unsplash

В этот день бездетные женщины, мечтающие о ребенке, молятся Пречистой Деве Марии. Также в храмах проводятся богослужения, после которых верующие должны обязательно подать милостыню нищим.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 сентября

Какие завтра именины: Иван, Георгий, Мария.

Талисманом человека, рожденного 8 сентября является жемчуг. Камень органического происхождения, образующийся в раковинах моллюсков. Издавна верили, что жемчуг способен восстанавливать ЖКТ и зрение.

В этот день родились:

1947 год – украинский агропредприниматель, Герой Украины Алексей Вадатурский;

1953 год — оперная певица, народная артистка Украины Лидия Забелястая;

1975 год – офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно) Андрей Жованик.

Памятные даты 8 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 сентября:

70 год — римские войска Тита Флавия приобретают Иерусалим, уничтожают город и Второй Иерусалимский храм;

1296 год — во Флоренции проходит торжественная церемония закладки собора Санта-Мария-дель-Фьоре (собор Девы Марии с цветком);

1504 год — во Флоренции на площади Синьории устанавливают 5-метровую статую "Давид" работы Микеланджело Буонарроти;

1522 год — завершено первое кругосветное путешествие, начатое под руководством Фернана Магеллана. Из пяти кораблей Магеллана назад возвращается только один — под командой Хуана Элькано;

1529 год — османские войска берут Буду (Венгерское королевство);

1664 год — Новая Голландия, нидерландская колония в Северной Америке (современные штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Делавер), полностью переходит под контроль англичан;

1760 год – последний французский генерал-губернатор Канады Водрейль сдает Монреаль британцам;

1791 год — в парижском Лувре художники впервые выставляют на обзор свои картины;

1796 год — Наполеон разбивает австрийцев в битве у Бассано (Ломбардия);

1886 год — основывают Йоханнесбург, ныне крупнейший город ЮАР;

1888 год – происходит первый матч Английской футбольной лиги;

1951 год – в Сан-Франциско представители 48 стран подписывают мирный договор с Японией по итогам Второй мировой войны;

1952 год — выходит первое книжное издание повести Эрнеста Хемингуэя "Старик и море";

1989 год — в Киеве основывают Народный рух Украины за перестройку;

1993 год – создают Всемирную организацию городов культурного наследия ЮНЕСКО;

2005 год — Президент Украины Виктор Ющенко своими указами отправляет в отставку правительство Юлии Тимошенко, а также увольняет с занимаемых должностей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Петра Порошенко, главу СБУ Александра Турчинова, президента Национальной телекомпании Украины Тараса Стецькива и главу Государственной таможенной службы Владимира Скомаровского .

Погода на 8 сентября

Завтра, 8 сентября, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове пасмурное утро, но день и вечер безоблачные, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +27 днем и +16 ночью. Во Львове +26 днем и +15 ночью. В Харькове +27 днем и +14 ночью. В Одессе +24 днем и +19 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

8 сентября Всемирный день журавля / Фото: Unsplash

8 сентября в Украине празднуют День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Ежегодно выпадает на второе воскресенье сентября. Этот профессиональный праздник был установлен в 1993 году Указом Президента Украины №302/9312. Этот день посвящен работникам, работающим в нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей отраслях, признавая их вклад в развитие экономики и энергетической независимости страны. Традиционно в этот день проходят торжественные мероприятия, награждения лучших работников и другие праздничные события.

Также 8 сентября Всемирный день борьбы с муковисцидозом. Этот день посвящен повышению осведомленности о муковисцидозе, его симптомах, методах лечения и текущих исследованиях, направленных на поиск лекарств. Муковисцидоз – это редкое генетическое заболевание, поражающее легкие, поджелудочную железу и другие органы. Оно вызвано мутациями в гене CFTR, что приводит к образованию густой и липкой слизи, блокирующей дыхательные пути и другие протоки. Это может вызвать серьезные инфекции, воспаления и другие осложнения.

А еще 8 сентября Всемирный день журавля. Выпадает на второе воскресенье сентября. Цель этого дня – привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются эти грациозные птицы, многие из которых находятся на грани исчезновения. Идея отмечать этот день возникла в Соединенных Штатах в 2002 году, когда ученые-экологи пытались спасти один из видов американского журавля. Они подкладывали его яйца к гнездам других птиц, чтобы обеспечить безопасное гнездование. Этот день стал символом усилий по охране природы и сохранению журавлей по всему миру.

8 сентября празднуют Международный день солидарности журналистов. Этот праздник был основан в 1958 году на IV конгрессе Международной организации журналистов (МОЖ), старейшего и крупнейшего международного журналистского объединения. Дата выбрана не случайно: именно 8 сентября 1943 года в Берлине был казнен чехословацкий журналист Юлиус Фучик, ставший символом борьбы за свободу слова. Даже в нацистских застенках он продолжал писать, и его книга "Репортаж с петлей на шее" стала известна во всем мире.

Также 8 сентября День памяти жертв фашизма. Выпадает на второе воскресенье сентября. Он был начат в 1962 году, чтобы почтить память миллионов людей, погибших во время Второй мировой войны в результате фашистских режимов. Этот день выбран не случайно, ведь сентябрь связан с двумя важными датами: началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 и ее завершением 2 сентября 1945 года. В этот день чтят память как военных, так и мирных жителей, ставших жертвами войны, голода, болезней и репрессий.

А еще 8 сентября Всемирный день физиотерапии и День физиотерапевта. Этот праздник был начат в 1996 году Международной конфедерацией физиотерапии (World Physiotherapy) во время конгресса в Копенгагене. Основная цель этого дня — повысить осведомленность о важности физиотерапии и роли физиотерапевтов в поддержании здоровья и качества жизни людей. Каждый год выбирается определенная тема, которая становится центральной для мероприятий и кампаний. В 2024 году основное внимание уделяется боли в пояснице и роли физиотерапии в его лечении и профилактике.

8 сентября празднуют День медсестры отделений детской гематологии и онкологии. Этот праздник посвящен медицинским сестрам, работающим с детьми, страдающими гематологическими и онкологическими заболеваниями. Этот день является возможностью выразить благодарность медицинским сестрам за их тяжелый и самоотверженный труд. Они каждый день сталкиваются с большими физическими и эмоциональными нагрузками, помогая маленьким пациентам и их семьям в борьбе с тяжелыми болезнями. Их работа включает не только медицинскую помощь, но и моральную поддержку, что чрезвычайно важно для детей и их близких.

Также 8 сентября Международный день грамотности. Этот праздник был начат ЮНЕСКО в 1966 году на основании рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. Основная цель этого дня – повысить осведомленность о важности грамотности для каждого человека и общества в целом. Грамотность является ключевым фактором достижения устойчивого развития, уменьшения бедности и обеспечения равных возможностей для всех.