Какой завтра, 8 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 8 сентября, День медсестры отделений детской гематологии и онкологии в Украине. Верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы (в народе Вторая Пречистая). До Нового года осталось 114 дней.

8 сентября 2023 года — пятница. 562-й день войны в Украине.

Какой завтра, 8 сентября, церковный праздник

8 сентября в церковном календаре – Рождество Пресвятой Богородицы или Вторая Пречистая. Родилась Дева Мария в Назарете в благочестивой семье, происходившей от Давида. Мать Анна и отец Иоаким долгое время мечтали о детях, но оставались бездетными. Однажды молились Богу, чтобы тот подарил им ребенка. Они даже дали обет, что отдадут ребенка на служение в храм. И вот Господь подарил им девочку, которую назвали Марией. О рождении ребенка известил Анну архангел Гавриил.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя оскорблять друг друга, ссориться, злословить.

Не желательно есть мясные блюда и алкоголь.

Нельзя держать обиду на родных.

Народные приметы и традиции на 8 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: какая погода, такова будет вся осень;

чем больше на луке шелухи, тем суровее будет зима;

рассвет или закат ярко-красные — к дождливой и ветреной погоде;

утром на траве иней — будет ненастье;

на деревьях много паутины — ждите тепло;

низко летящие перелетные птицы — будет похолодание.

8 сентября — чем больше на луке шелухи, тем суровее будет зима / Фото: Pexels

Бездетные женщины, мечтающие забеременеть, молятся в этот день Пречистой Деве Марии, чтобы она заказала перед Богом словцо. Также идут на служение в храм, а после этого обязательно дают милостыню нищему.

Погода на 8 сентября

Завтра, 8 сентября, в Киеве утром облака, но они продержатся недолго, днем и вечером без осадков. Во Львове ясная погода, без осадков. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +21 днем и +13 ночью. Во Львове — +23 днем и +13 ночью. В Харькове — +21 день и +11 ночью. В Одессе — +25 днем и +19 ночью.

Памятные даты 8 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 сентября:

70 год — римские войска Тита Флавия получили Иерусалим, уничтожают город и Второй Иерусалимский храм;

1296 год — во Флоренции проходит торжественная церемония закладки собора Санта-Мария-дель-Фьоре (собор Девы Марии с цветком);

1504 год — во Флоренции на площади Синьории устанавливают 5-метровую статую "Давид" работы Микеланджело Буонарроти;

1522 год — завершают первое кругосветное путешествие, начатое под руководством Фернана Магеллана;

1529 год — османские войска берут Буду (Королевство Венгрия);

1664 год — Новая Голландия, нидерландская колония в Северной Америке (современные штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Делавер), полностью переходит под контроль англичан;

1760 год — последний французский генерал-губернатор Канады Водрейль сдает Монреаль британцам;

1791 год — в парижском Лувре художники впервые выставляют на обзор свои картины;

1796 год — Наполеон разбивает австрийцев в битве у Бассано (Ломбардия);

1886 год — основан Йоханнесбург, ныне крупнейший город ЮАР;

1888 год — происходит первый матч Английской футбольной лиги;

1914 год — возле села Воля-Высоцкая (теперь Жовковский район, Львовская область) штабскапитан Петр Нестеров совершает первый в истории воздушный таран, во время которого погибает и он, и экипаж австрийского самолета;

1919 год — поэт Габриеле д'Аннунцио во главе отряда итальянских националистов захватывает город Фиуме (Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев) и провозглашает его независимой "Республика Фиуме";

1943 год — король Виктор Эммануил III объявляет о капитуляции Королевства Италия перед войсками союзников;

1952 год — выходит первое книжное издание повести Эрнеста Хемингвея "Старик и море";

1989 год — в Киеве основывают Народный рух Украины за перестройку;

1991 год — в Киеве зарегистрируют самую высокую температуру воздуха 32 ° C для этого дня года;

1993 год — создают Всемирную организацию городов культурного наследия ЮНЕСКО;

2005 год — президент Украины Виктор Ющенко своими указами отправляет в отставку правительство Юлии Тимошенко, а также увольняет с занимаемых должностей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Петра Порошенко, главу СБУ Александра Турчинова, президента Национальной телекомпании Украины Тараса Стецькива и главу Государственной таможенной службы Владимира Скомаровского .

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 сентября

Какие завтра именины: Адриан, Виктор, Георгий (Юрий), Дмитрий, Петр, Роман, Наталья, Мария.

Талисманом человека, рожденного 8 сентября, является жемчуг. Это камни органического происхождения, которые уже около четырех тысяч лет относят к драгоценностям. Издавна верили, что жемчуг помогает избавить от проблем с желудком.

В этот день родились:

1896 год — украинский писатель времен Расстрелянного Возрождения Александр Соколовский;

1916 год — украинский архитектор Григорий Слуцкий;

1953 год — оперная певица, народная артистка Украины Лидия Забелястая.

Какой завтра день в Украине и мире

8 сентября Международный день грамотности / Фото: Pexels

8 сентября в Украине празднуют День медсестры отделений детской гематологии и онкологии. Ежегодно в Украине около тысячи детей получают ужасный диагноз онкология. При такой статистике трудно переоценить тяжелый труд медсестер, ежедневно встречающихся с этими страшными болезнями.

Также 8 сентября Всемирный день борьбы с муковисцидозом. Ежегодное событие, призванное повысить осведомленность людей о муковисцидозе, его симптомах и методах борьбы. Муковисцидозом называют прогрессирующее хроническое заболевание, прежде всего поражающее легкие, поджелудочную железу и другие важные органы. Заболевания вызывают мутацию гена регулятора трансмембранной проводимости муковисцидоза (CFTR), что приводит к дисфункции белка CFTR, из-за чего слизь становится липкой и густой.

А еще 8 сентября День Шнобелевской премии. Это юмористический и нетрадиционный аналог популярной Нобелевской премии. Ежегодно с 1991 года ее присуждает журнал научного юмора "Анналы невероятных исследований", отмечая исследования, которые сначала заставляют людей смеяться, а потом уже задумываться.

8 сентября празднуют Международный день солидарности журналистов. Событие было утверждено в 1958 году во время 4-го собрания профильной организации. Дату выбрали в честь Юлиуса Фучика. Он был журналистом, театральным и литературным обозревателем, активным деятелем коммунистической партии Чехословакии, арестованным гестапо 1942 года. 8 сентября следующего года он был казнен.

Также 8 сентября Всемирный день физиотерапевта. Праздник был введен в 1951 году по инициативе Международной конфедерации физиотерапии. В ее состав входит более 300 тысяч профессионалов из более чем 100 стран мира. Украина стала членом конфедерации в 2010 году.

А еще 8 сентября Международный день грамотности. Праздник был создан по инициативе ЮНЕСКО. Первые известные формы письменности датированы примерно 3500-3000 годами до нашей эры. Однако среди людей грамотность долгое время была ограниченным и тесно связанным с общественным положением. Обычно только те люди, которые принадлежали к высшим социальным слоям, умели читать. Некоторые религии активно способствовали развитию грамотности. К примеру, в исламских странах обязательным для каждого человека было самостоятельное чтение Корана.