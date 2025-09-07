Какой праздник 8 сентября 2025 года / © ТСН

8 сентября 2025 года — понедельник. 1293-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 8 сентября, верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы . Праздник имеет глубокие исторические корни. Согласно Преданию и церковному Писанию, отцы Богородицы — святые Иоаким и Анна — долго не имели детей. После многих лет молитв и постов Богородица родилась как дар Бога. Ее рождение считается началом нового этапа в истории спасения, поскольку она стала матерью Спасителя.

Богородица символизирует духовную чистоту, свет, праведность и безгрешность. Ее рождение предполагает грядущее рождение Иисуса Христа. Святые Иоаким и Анна изображаются как пример терпеливой веры и молитвы.

Что нельзя делать 8 сентября

Нельзя заниматься шитьем, вязаньем — это духовный праздник, поэтому лучше помолиться.

Запрещается работать физически — желательно не делать трудные дела.

Не следует злословить, ссориться — это большой церковный праздник.

Народные приметы и традиции на 8 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясное и солнечное утро — к урожайной и теплой осени;

облака на закате — на следующий день будет ненастье;

на деревьях много плодов — осенью будет щедрый урожай;

сильный ветер — в ближайшие дни будет ненастье.

8 сентября на деревьях много плодов — осенью будет щедрый урожай / © unsplash.com

В народе 8 сентября носило название Вторая Пречистая. Ибо первая Пречистая празднуется 28 августа (Успение Пресвятой Богородицы), а этот праздник также посвящен Богородице.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 сентября

Какие завтра именины: Иван, Георгий.

Талисманом человека, рожденного 8 сентября является жемчуг. Камень природного происхождения, который формируется внутри раковин моллюсков. Веками люди считали, что жемчуг имеет целебную силу: они способствуют восстановлению работы желудочно-кишечного тракта и улучшают зрение.

В этот день родились:

1953 год — Лидия Забелястая, оперная певица, народная артистка Украины;

1963 год — Вадим Перельман, кинорежиссер, сценарист, продюсер;

1975 год — Андрей Жованик, офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно).

Памятные даты 8 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 сентября:

70 год — войска римского полководца Тита Флавия захватывают Иерусалим, разрушают город и Второй Иерусалимский храм;

1296 год — во Флоренции торжественно закладывают фундамент собора Санта-Мария-дель-Фьоре, посвященного Деве Марии;

1504 год — на площади Синьории во Флоренции устанавливают 5-метровую скульптуру “Давид” работы Микеланджело Буонарроти;

1522 год — завершается первая кругосветная экспедиция, начатая под руководством Фернана Магеллана;

1529 год — османские войска захватывают венгерскую столицу Буду;

1664 год — бывшая нидерландская колония Новая Голландия (территории современных штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Делавер) полностью переходит под власть Англии;

1760 год — последний французский генерал-губернатор Канады Водрейль сдает Монреаль британцам;

1791 год — в парижском Лувре впервые открывают выставку художественных работ для публичного обозрения;

1796 — Наполеон побеждает австрийские войска в битве у Бассано в Ломбардии;

1886 год — основывают Йоханнесбург, ныне являющийся крупнейшим городом ЮАР;

1888 год — происходит первый матч Английской футбольной лиги;

1914 год — возле села Воля-Высоцкая штабскапитан Петр Нестеров совершает первый в мире воздушный таран, погибший вместе с экипажем австрийского самолета;

1919 год — поэт Габриеле д’Аннунцио во главе итальянских националистов захватывает Фиуме и провозглашает независимую “Республику Фиуме”;

1943 год — король Виктор Эммануил III объявляет о капитуляции Италии перед союзными войсками;

1952 год — публикуют первое книжное издание повести Эрнеста Хемингвея “Старик и море”;

1989 год — в Киеве основывают Народный рух Украины за перестройку;

1991 год — в Киеве фиксируют самую высокую для этого дня температуру воздуха — 32 °C;

1993 год — создают Всемирную организацию городов культурного наследия ЮНЕСКО;

2005 год — Президент Украины Виктор Ющенко отправляет в отставку правительство Юлии Тимошенко и ряд чиновников, назначив Юрия Еханурова исполняющим обязанности премьер-министра.

Какой завтра праздник в Украине и мире

8 сентября Международный день солидарности журналистов / © Pixabay

8 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день физической терапии. Праздник был начат Всемирной федерацией физической терапии (World Physiotherapy) для того, чтобы привлечь внимание к важности реабилитации и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Главная цель — подчеркнуть роль физических терапевтов в улучшении качества жизни людей во всем мире.

Также 8 сентября Всемирный день борьбы с муковисцидозом. Муковисцидоз — это наследственное заболевание, поражающее дыхательную и пищеварительную систему. При нем нарушается работа клеток, производящих слизь и другие секреты организма, из-за чего образуется густая и липкая слизь. Это приводит к частым инфекциям легких, проблемам с пищеварением и снижением иммунитета.

А еще 8 сентября Международный день солидарности журналистов. Этот праздник посвящен профессионалам медиа по всему миру и призван подчеркнуть важность их работы, взаимоподдержки и защиты прав журналистов.

8 сентября празднуют Международный день грамотности. Празднуется с 1966 года по инициативе ЮНЕСКО. Этот праздник посвящен развитию грамотности в мире и повышению осведомленности о важности обучения, чтения и письма для личного и общественного развития.

Также 8 сентября День медсестры отделений детской гематологии и онкологии. Профессиональный праздник, посвященный медсестрам, работающим с тяжелыми случаями детских заболеваний, таких как онкологические и гематологические болезни. Оно проводится каждый год, чтобы выразить уважение и благодарность этим специалистам за их самоотверженный труд.