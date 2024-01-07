Какой завтра, 8 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 8 января, День повитух и День обращения Земли. Верующие чтят память преподобного Эмилиана. До Нового года осталось 358 дней.
8 января 2024 года – понедельник. 684-й день войны в Украине.
Какой завтра, 8 января, церковный праздник
8 января в церковном календаре – день памяти преподобного Эмилиана. Он был известным исповедником, ведь он посвятил свою жизнь Господу, читал проповеди, исповедовал христианство. Из-за своей веры пережил немало мучений, умер в старости. По церковным преданиям, его жизнь пришлась на IX век.
Что нельзя делать 8 января
- Не следует переедать и злоупотреблять алкогольными напитками.
- Нельзя выходить из дома после заката.
- Запрещено отлеживаться в постели, лениться.
Народные приметы и традиции на 8 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: сильный холод скоро потеплеет;
- ночью на небе много звезд, яркая Луна – скоро придут лютые морозы;
- запотели окна в доме — к оттепели;
- собака спит, свернувшись клубочком, во дворе, скоро будут холода;
- какая погода, таким будет август (снегопад – к дождю, солнечная погода – к жаре);
- ветер дует с южной стороны до жаркого лета;
- безветренная погода – летом будет ясно и тепло.
Издавна существовал обычай в этот день угощать кумовьев. Верили, что тогда ребенок будет расти здоровым и счастливым. Кум с кумой также должны были принести к обеду в подарок полотенце и мыло (их использовали позже во время купания малыша). Существовал обычай, когда ребята "запивали" женитьбу, если их заставляли жениться без любви. Считалось, что тогда будет легче смириться с браком.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 января
Какие завтра именины: Григорий, Евгений, Юлиан, Сидор, Антон, Емельян, Ярослава, Агнесса, Василиса, Домна.
Талисманом человека, рожденного 8 января является рубин. Драгоценный камень с богатой историей. Упоминания о рубинах можно встретить даже в Библии. Среди древних индийцев существовало название "король среди камней".
В этот день родились:
- 1975 год – украинская фигуристка Елена Грушина;
- 1988 год — украинский бандурист, композитор, аранжировщик, ди-джей, лауреат многих всеукраинских и международных конкурсов, полуфиналист и обладатель приза зрительских симпатий главного шоу страны "Украина имеет талант-2", основатель группы "Шпилястые кобзари" Ярослав Джусь;
- 2000 год – военнослужащий Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Валерий Самофалов.
Памятные даты 8 января
Календарь важных событий в Украине и мире за 8 января:
- 1198 год — начало понтификата Иннокентия III;
- 1297 год – Франсуа Гримальди захватывает Монако;
- 1547 год — в свет выходит Катехизис Мартинаса Мажвидаса — первая книга на литовском языке;
- 1558 год – французы занимают Кале, последнее континентальное владение Англии во Франции;
- 1656 год — в нидерландском городе Гарлем выходит первый номер газеты Weeckelijcke Courante van Europa, старейшего из ныне существующих периодических изданий (сейчас исходит от названия Гарлемский вестник);
- 1828 год – основывают Демократическую партию США;
- 1851 год – французский физик Леон Фуко благодаря сконструированному им аппарату демонстрирует вращение Земли;
- 1863 год – в Александрии запускают первый в Африке трамвай-конку;
- 1889 год — ученый Герман Голлерит из Нью-Йорка получает патент на табулирующую машину, которая была использована при переписи населения в стране;
- 1918 год – выступая перед членами Конгресса, Президент США Вудро Вильсон предлагает Четырнадцать пунктов – программу мирного переустройства послевоенного мира, которая должна способствовать окончанию I Мировой войны;
- 1919 год – в с. Ясиня нынешней Закарпатской Гуцульщины ведущая коляда местных гуцулов "завершается" разоружением венгерского залога и установлением украинской Гуцульской Республики;
- 1926 год — султан Неджду Абдель-Азиз ибн Сауд коронован в Большой мечети Мекки как король Хиджаза;
- 1957 год — Бобби Фишер становится чемпионом США по шахматам в возрасте 14 лет;
- 1959 год – французский генерал Шарль де Голль становится первым Президентом Пятой республики;
- 1961 год — французы на референдуме голосуют за предоставление Алжиру независимости;
- 1976 год — на заседании министров стран-членов МВФ в г. Кингстоне на Ямайке оформляют Ямайскую валютную систему;
- 1978 год – разгоном великой антиправительственной демонстрации в Куме начинается Исламская революция в Иране;
- 2004 год — в Саутгемптоне проходит церемония "крещения" морского суперлайнера "Queen Mary 2", крупнейшего в то время в мире;
- 2020 год – сбивание украинского Boeing 737 под Тегераном, погибает 176 человек.
Погода на 8 января
Завтра, 8 января, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, утром возможен сильный снег, ослабеющий после обеда и идти до позднего вечера.
Температура воздуха в Киеве -12 днем и -14 ночью. Во Львове -8 днем и -12 ночью. В Харькове -7 днем и -12 ночью. В Одессе 0 днем и -4 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
8 января в Украине празднуют День повитух. Это особый праздник наших предков, который еще называли Бабьим днем. Раньше повивальной бабой могла быть только женщина с безупречной репутацией. Она всегда пользовалась особым уважением среди людей. Считалось, что повитухи не только помогают ребенку появиться на свет, но и могут влиять на его судьбу. Такие женщины находились в каждом населенном пункте. Часто искусство передавалось от матери к дочери. Среди наших предков существовало поверье, что между повитухой и ребенком, который он принял, навсегда устанавливалась особая духовная связь.
Также 8 января День обращения Земли. Именно в этот день 1851 французский физик Жан Фуко создал инструмент, который помог показать вращение Земли и закрепил теорему ученого. Это праздник второй в течение года, посвященный планете Земля. Прибор, показавший вращение Земли, имел вид большого рыхлого шара, подвешенного к потолку. Благодаря креплению стальной проволоки маятник мог двигаться в любую сторону. Фуко заметил, что существует вращение плоскости прибора во время поворота шара из стороны в сторону, хотя этому не было никакого объяснения.