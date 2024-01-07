Какой завтра, 8 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 8 января, День повитух и День обращения Земли. Верующие чтят память преподобного Эмилиана. До Нового года осталось 358 дней.

8 января 2024 года – понедельник. 684-й день войны в Украине.

Какой завтра, 8 января, церковный праздник

8 января в церковном календаре – день памяти преподобного Эмилиана. Он был известным исповедником, ведь он посвятил свою жизнь Господу, читал проповеди, исповедовал христианство. Из-за своей веры пережил немало мучений, умер в старости. По церковным преданиям, его жизнь пришлась на IX век.

Что нельзя делать 8 января

Не следует переедать и злоупотреблять алкогольными напитками.

Нельзя выходить из дома после заката.

Запрещено отлеживаться в постели, лениться.

Народные приметы и традиции на 8 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: сильный холод скоро потеплеет;

ночью на небе много звезд, яркая Луна – скоро придут лютые морозы;

запотели окна в доме — к оттепели;

собака спит, свернувшись клубочком, во дворе, скоро будут холода;

какая погода, таким будет август (снегопад – к дождю, солнечная погода – к жаре);

ветер дует с южной стороны до жаркого лета;

безветренная погода – летом будет ясно и тепло.

8 января собака спит, свернувшись клубочком, во дворе, вскоре будут холода. / Фото: pixabay.com

Издавна существовал обычай в этот день угощать кумовьев. Верили, что тогда ребенок будет расти здоровым и счастливым. Кум с кумой также должны были принести к обеду в подарок полотенце и мыло (их использовали позже во время купания малыша). Существовал обычай, когда ребята "запивали" женитьбу, если их заставляли жениться без любви. Считалось, что тогда будет легче смириться с браком.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 января

Какие завтра именины: Григорий, Евгений, Юлиан, Сидор, Антон, Емельян, Ярослава, Агнесса, Василиса, Домна.

Талисманом человека, рожденного 8 января является рубин. Драгоценный камень с богатой историей. Упоминания о рубинах можно встретить даже в Библии. Среди древних индийцев существовало название "король среди камней".

В этот день родились:

1975 год – украинская фигуристка Елена Грушина;

1988 год — украинский бандурист, композитор, аранжировщик, ди-джей, лауреат многих всеукраинских и международных конкурсов, полуфиналист и обладатель приза зрительских симпатий главного шоу страны "Украина имеет талант-2", основатель группы "Шпилястые кобзари" Ярослав Джусь;

2000 год – военнослужащий Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Валерий Самофалов.

Памятные даты 8 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 января:

1198 год — начало понтификата Иннокентия III;

1297 год – Франсуа Гримальди захватывает Монако;

1547 год — в свет выходит Катехизис Мартинаса Мажвидаса — первая книга на литовском языке;

1558 год – французы занимают Кале, последнее континентальное владение Англии во Франции;

1656 год — в нидерландском городе Гарлем выходит первый номер газеты Weeckelijcke Courante van Europa, старейшего из ныне существующих периодических изданий (сейчас исходит от названия Гарлемский вестник);

1828 год – основывают Демократическую партию США;

1851 год – французский физик Леон Фуко благодаря сконструированному им аппарату демонстрирует вращение Земли;

1863 год – в Александрии запускают первый в Африке трамвай-конку;

1889 год — ученый Герман Голлерит из Нью-Йорка получает патент на табулирующую машину, которая была использована при переписи населения в стране;

1918 год – выступая перед членами Конгресса, Президент США Вудро Вильсон предлагает Четырнадцать пунктов – программу мирного переустройства послевоенного мира, которая должна способствовать окончанию I Мировой войны;

1919 год – в с. Ясиня нынешней Закарпатской Гуцульщины ведущая коляда местных гуцулов "завершается" разоружением венгерского залога и установлением украинской Гуцульской Республики;

1926 год — султан Неджду Абдель-Азиз ибн Сауд коронован в Большой мечети Мекки как король Хиджаза;

1957 год — Бобби Фишер становится чемпионом США по шахматам в возрасте 14 лет;

1959 год – французский генерал Шарль де Голль становится первым Президентом Пятой республики;

1961 год — французы на референдуме голосуют за предоставление Алжиру независимости;

1976 год — на заседании министров стран-членов МВФ в г. Кингстоне на Ямайке оформляют Ямайскую валютную систему;

1978 год – разгоном великой антиправительственной демонстрации в Куме начинается Исламская революция в Иране;

2004 год — в Саутгемптоне проходит церемония "крещения" морского суперлайнера "Queen Mary 2", крупнейшего в то время в мире;

2020 год – сбивание украинского Boeing 737 под Тегераном, погибает 176 человек.

Погода на 8 января

Завтра, 8 января, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, утром возможен сильный снег, ослабеющий после обеда и идти до позднего вечера.

Температура воздуха в Киеве -12 днем и -14 ночью. Во Львове -8 днем и -12 ночью. В Харькове -7 днем и -12 ночью. В Одессе 0 днем и -4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

8 января День обращения Земли / Фото: pixabay.com

8 января в Украине празднуют День повитух. Это особый праздник наших предков, который еще называли Бабьим днем. Раньше повивальной бабой могла быть только женщина с безупречной репутацией. Она всегда пользовалась особым уважением среди людей. Считалось, что повитухи не только помогают ребенку появиться на свет, но и могут влиять на его судьбу. Такие женщины находились в каждом населенном пункте. Часто искусство передавалось от матери к дочери. Среди наших предков существовало поверье, что между повитухой и ребенком, который он принял, навсегда устанавливалась особая духовная связь.

Также 8 января День обращения Земли. Именно в этот день 1851 французский физик Жан Фуко создал инструмент, который помог показать вращение Земли и закрепил теорему ученого. Это праздник второй в течение года, посвященный планете Земля. Прибор, показавший вращение Земли, имел вид большого рыхлого шара, подвешенного к потолку. Благодаря креплению стальной проволоки маятник мог двигаться в любую сторону. Фуко заметил, что существует вращение плоскости прибора во время поворота шара из стороны в сторону, хотя этому не было никакого объяснения.