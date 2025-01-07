Какой завтра, 8 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

8 января 2025 года – среда. 1050-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

8 января в церковном календаре – день памяти святого преподобного Юрия. Он был одним из известнейших святых в христианстве. Он родился в Ливане в III веке и стал известен своими чудесами и жизнью, посвященной служению Богу. Юрий служил в римской армии, где подвергся преследованиям из-за своей веры. Он отказался отречься от христианства и за это был мученически казнен. Его верность Богу, даже перед лицом смерти, сделала его символом мужества и веры.

Что нельзя делать 8 января

Запрещается в этот день лениться, отлеживаться в постели.

Не следует выходить из дома после заката — по земле ходит нечистая сила.

Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, переедать.

Народные приметы и традиции на 8 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: собака спит во дворе, свернувшись клубочком — к быстрому наступлению холодов;

ночью яркая луна и много звезд — ждите сильных морозов;

погода безветренная — летом будет теплая и ясная погода;

Какая погода в этот день, таким будет и август.

Какая погода 8 января, таким будет и август / Фото: Unsplash

В этот день ребята, которых заставили жениться без любви, "запивали" свой брак. Наши предки верили, что это помогает смириться со своей судьбой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 января

Какие завтра именины: Антон, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Илья, Михаил, Василиса.

Талисманом человека, рожденного 8 января, является рубин. Издавна этот камень использовали для остановки кровотечений. Также рубин считается символом страсти, защиты от сглаза.

В этот день родились:

1975 год — украинская фигуристка Елена Грушина;

1988 год — украинский бандурист, композитор, аранжировщик, ди-джей, лауреат многих всеукраинских и международных конкурсов, полуфиналист и обладатель приза зрительских симпатий главного шоу страны "Украина имеет талант-2", основатель группы "Шпилястые кобзари" Ярослав Джусь;

2000 год — военнослужащий Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Валерий Самофалов.

Памятные даты 8 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 января:

1198 год — начинается понтификат Иннокентия III (Лотарио, граф Сеньи), 176-го Папы римского (1198-1216);

1297 год — Франсуа Гримальди захватывает Монако;

1547 год — в свет выходит Катехизис Мартинаса Мажвидаса — первая книга на литовском языке;

1558 год — французы занимают Кале, последнее континентальное владение Англии во Франции;

1656 год — в нидерландском городе Гарлем выходит первый номер газеты Weeckelijcke Courante van Europa, старейшего из ныне существующих периодических изданий (сейчас исходит от названия Гарлемский вестник);

1828 год — основывают Демократическую партию США;

1851 год — французский физик Леон Фуко благодаря сконструированному им аппарату демонстрирует вращение Земли;

1863 год — в Александрии запускают первый в Африке трамвай-конку;

1889 год — ученый Герман Голлерит из Нью-Йорка получает патент на табулирующую машину, которая была использована при переписи населения в стране;

1918 год — выступая перед членами Конгресса, Президент США Вудро Вильсон предлагает Четырнадцать пунктов — программу мирного переустройства послевоенного мира, которая должна способствовать окончанию I Мировой войны;

1919 год — в с. Ясиня нынешней Закарпатской Гуцульщины ведущая коляда местных гуцулов "завершается" разоружением венгерского залога и установлением украинской Гуцульской Республики;

1926 год — султана Неджду Абдель-Азиз ибн Сауда коронуют в Большой мечети Мекки как король Хиджазу;

1957 год — Бобби Фишер становится чемпионом США по шахматам в возрасте 14 лет;

1961 год — французы на референдуме голосуют за предоставление Алжиру независимости;

1978 год — разгоном великой антиправительственной демонстрации в Куме начинается Исламская революция в Иране;

2004 год — в Саутгемптоне проходит церемония "крещения" морского суперлайнера "Queen Mary 2", крупнейшего в то время в мире;

2020 год — сбивание украинского Boeing 737 под Тегераном, погибли 176 человек.

Погода на 8 января

Завтра, 8 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, ночью сильный дождь, который закончится до рассвета, вечером дождь со снегом. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +6 днем и +2 ночью. Во Львове — +5 днем и +1 ночью. В Харькове — +9 днем и +5 ночью. В Одессе — +12 днем и +7 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

8 января День обращения Земли / Фото: Unsplash

8 января в Украине и мире празднуют Всемирный день печати. Праздник, цель которого — значение печатных медиа и технических достижений в области печати. Этот день был основан в честь создания первого печатного издания, вышедшего в день, когда Иоганн Гутенберг запатентовал первый печатный пресс 1440 года. 8 января празднуется как день, когда был основан первый печатный пресс, значительно изменивший способ распространения информации, сделав ее доступной для более широких масс. Революция, вызванная настоящим изобретением, оказала огромное влияние на развитие наук, культуры и национальных общин. В современном мире, несмотря на развитие цифровых технологий, печать остается важнейшим элементом коммуникационной инфраструктуры. День 8 января дает возможность признать значение как классической печати, так и новейших инноваций в индустрии, таких как 3D-печать, цифровая печать и т.д.

Также 8 января День обращения Земли. Это неофициальная дата, которая выбирается для празднования, ведь этот день символизирует постоянную и невидимую для нас ротацию нашей планеты вокруг своей оси. В этот день обычно напоминают о важности Земли и ее вращении как основах для жизни на нашей планете. Земля совершает вращение вокруг своей оси за 24 часа, что создает циклы дня и ночи. Это вращение является одним из ключевых природных процессов, определяющих все физические явления, которые мы наблюдаем на планете. Земля вращается и дает возможность возникновения природных явлений, таких как изменение времен года, циркуляция атмосферных масс и океанических течений, оказывающих непосредственное влияние на климат и жизнь людей.

А еще 8 января День повитух. Малоизвестный праздник, отмечаемый в честь важной роли повитух (акушерок) в помощи женщинам во время родов и в послеродовом периоде. Этот день является возможностью отметить тех специалистов, которые играют чрезвычайно важную роль в обеспечении здоровья матери и ребенка во время родов, а также в послеродовом периоде. 8 января была выбрана в качестве даты для празднования из-за того, что она в некоторых странах является днем, когда отмечают определенные события в истории профессии акушерки или известных фигур, имевших значение для развития акушерства.