Какой завтра, 9 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

9 апреля 2024 года — вторник. 776-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

9 апреля в церковном календаре — день памяти мученика Евпсихия. Он жил в те времена, когда императором был Юлиан Отступник. Родился в Кесарии в зажиточной семье. Всю жизнь посвятил тому, чтобы сражаться с язычниками. Однажды он вместе с другими христианами пошел в храм идолопоклонников, где разрушил все святыни. Евпсихию схватили и долго мучили. От полученных ран он скончался.

Что нельзя делать 9 апреля

Следует избегать любых хирургических вмешательств.

Нельзя завидовать другим людям.

Запрещено ругаться и злословить.

Народные приметы и традиции на 9 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: еще не установилась погода — летом будет засуха;

уже появились цветы одуванчика — пришла настоящая весна;

у березы много сока — лето будет дождливым и прохладным;

в гнездах меньше обычного яиц — до неурожайного года;

восход солнца имеет светлый отблеск — в ближайшие дни дождя не будет.

9 апреля уже появились цветы одуванчика — пришла настоящая весна / Фото: Unsplash

В этот день следует прислушиваться к собственной интуиции и голосу. Не следует спешить с какими-либо выводами или принимать необдуманные решения. Это именно тот период, когда важно помнить поговорку: "семь раз отмерь — один отрежь".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 апреля

Какие завтра именины: Вадим, Гавриил, Леон, Мария, Тамара.

Талисманом человека, рожденного 9 апреля, является яшма. Пестрый камень, который ценят во всем мире. Издавна яшма считается источником хорошей энергии, а также защищает человека и жилище от негатива.

В этот день родились:

1911 год — украинский живописец-монументалист Степан Кириченко;

1962 год — украинский художник, режиссер Игорь Подольчак;

1984 год — солдат Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Константин Мрочко.

Памятные даты 9 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 апреля:

193 год — Септимий Север становится Римским императором;

1553 год — Шимун VIII Йоханнан Сулака получает посвящение на епископа в Риме, что приводит к расколу Церкви Востока и зарождению Халдейской католической церкви;

1667 год — в Париже проходит первая в мире публичная художественная выставка;

1860 год — французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл делает первую аудиозапись, хранящуюся в парижском архиве;

1865 год — войска Конфедерации под командованием Роберта Ли кажутся объединенным войскам Улисса Гранта, который становится завершением Гражданской войны в США;

1930 год — в Нью-Йорке впервые демонстрируют работу видеотелефона;

1940 год — немецкие войска вторгаются в Данию и Норвегию;

1963 год — экс-премьер-министр Британии Уинстон Черчилль становится первым иностранцем, которому Конгресс США присваивает звание почетного гражданина США;

1966 год — во Франции итальянская актриса Софи Лорен женится на продюсере Карло Понти;

1966 год — Ватикан отменяет Индекс запрещенных книг, до этого существовавший более четырех веков;

1990 год — во Львовской опере проходит первое заседание Львовского областного совета первого демократического созыва;

1991 год — во Львове основывают творческое объединение Фонд Мазоха (основатели Роман Виктюк, Игорь Подольчак и Игорь Дюрич);

2003 год — во время вторжения коалиционных сил в Ирак американские войска полностью овладевают Багдадом; Саддам Хусейн начинает скрываться;

2005 год — наследник британского престола Чарльз, принц Уэльский женится на Камилле Паркер-Боулз;

2015 год — в Украине принимают декоммунизационные законы.

Погода на 9 апреля

Завтра, 9 апреля, в Киеве небо прояснится вечером, без осадков. Во Львове ясно утром, но во второй половине дня небо затянется облаками, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно до вечера, когда прояснится, без осадков. В Одессе ясное утро, но на его смену придет облачная погода, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +23 днем и +13 ночью. Во Львове — +22 днем и +11 ночью. В Харькове — +22 днем и +11 ночью. В Одессе — +18 днем и +12 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

9 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день антиквариата / Фото: Unsplash

9 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день антиквариата. Антиквариат — это предметы древности, обладающие исторической или культурной ценностью. Считается, что реликвии должны быть старше 100 лет. Антикварные предметы часто находятся в специальных музеях, где каждый может увидеть материальные свидетельства прошлых эпох. Также антиквариат часто покупают и продают для коллекционирования.

Также 9 апреля День финского языка. Событие было начато в 1960 году. Дату празднования избрали в честь дня смерти основателя литературного финского языка Микаэля Агриголы, скончавшегося в 1557 году. В Финляндии это официальный государственный праздник. Хотя здесь до 1978 года его называли днем Агриголы. Ежегодно в этот день в стране поднимают финский флаг.

А еще 9 апреля Международный день "Будьте добры к юристам". Приходится ежегодно на второй вторник апреля. Этот день был создан для того, чтобы признать тот ценный вклад, который юристы вносят в общественную жизнь, выразить им благодарность за упорный и тяжелый труд.