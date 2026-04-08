Какой праздник 9 апреля 2026 года

9 апреля 2026 года — четверг. 1505-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

Завтра, 9 апреля, верующие празднуют День памяти святого мученика Евпсихия. Он был христианином знатного рода. При гонениях на христиан Евпсихий открыто признал свою веру и даже помог разрушить языческий храм, чем вызвал гнев власти. За это его жестоко пытали, а впоследствии казнили примерно в 362 году. Святой Евпсихий почитается примером мужества, твердости в вере и преданности Христу даже перед лицом смерти.

Также 9 апреля 2026 года Чистый четверг. Особый день в Страстной неделе перед Пасхой, символизирующей очищение, как духовное, так и телесное. В этот день вспоминают Тайный ужин, когда Иисус Христос установил Таинство Причастия. Традиционно люди убирают дом, моются к восходу солнца, пекут пояса и готовятся к Пасхе. Главное содержание дня — очищение души, покаяние и внутреннее обновление.

9 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день антиквариата. Антиквариат — это вещи, которым обычно более 100 лет: мебель, книги, украшения, картины или посуда. В этот день напоминают о важности сохранения культурного наследия и бережного отношения к прошлому. Праздник неофициальный, но популярный среди коллекционеров: проводят выставки, ярмарки, а также делятся историями об уникальных находках. Это хорошая возможность заглянуть в мир старины и почувствовать связь поколений.

Также 9 апреля Международный день рекрутера. Этот праздник посвящен специалистам, которые занимаются подбором персонала и помогают людям найти работу, а компаниям нужных работников. Рекрутеры работают в сфере HR: они ищут кандидатов, проводят собеседования, оценивают навыки и сопровождают процесс найма.

А еще 9 апреля Международный день специальных библиотек. Этот праздник посвящен учреждениям, которые хранят и предоставляют доступ к узкоспециализированной информации — в области науки, медицины, права, бизнеса или технологий. Такие библиотеки работают при университетах, компаниях, исследовательских центрах и организациях. День популяризирует роль специалистов в информационной сфере и подчеркивает важность доступа к профессиональным знаниям в развитии общества. Его активно поддерживает Special Libraries Association, объединяющая специальные библиотеки по всему миру.

9 апреля празднуют Международный день ASMR. Оно посвящено феномену ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) — приятному трепетному или «муравьиному» ощущению в теле, возникающему от определенных звуков или визуальных стимулов. Праздник популярен среди поклонников видео и аудио-контента, что создает эффект расслабления и успокоения. В этот день создатели ASMR делятся новыми видео, проводят онлайн трансляции и рассказывают о методах релаксации через звук.