Какой сегодня, 9 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Сегодня, 9 августа, Международный день коренных народов мира. Верующие чтят память святого апостола Матия. До Нового года осталось 144 дня.

9 августа 2024 года – пятница. 898-й день войны в Украине.

Что сегодня за церковный праздник

9 августа в церковном календаре – день памяти святого апостола Матия. Он родился в Вифлееме и происходил из колена Иуды. С раннего детства он изучал Закон Божий под руководством святого Симеона Богоприемца. Когда Иисус Христос явил Себя миру, Матий уверовал в Него как в Мессию и стал одним из 70 учеников, которых Господь посылал по двое перед Собою.

После Вознесения Иисуса Христа Матий был избран по жребию в число 12 апостолов вместо Иуды Искариотского. Он проповедовал Евангелие в Иерусалиме, Иудее, Антиохии Сирийской, Каппадокии, Синопе, Амассии, Эдессе и Севастии. По церковному преданию Матий также проповедовал в Эфиопии Понтийской (нынешняя Западная Грузия) и Македонии.

Святой Матфей испытал много опасностей во время своей миссии, но Господь хранил его живым для дальнейшей проповеди. Он творил великие чудеса и обратил многих к вере во Христа. В конце концов, Матий был приговорен к смерти и избит камнями, а затем ему отрубили голову.

Что нельзя делать 9 августа

Не стоит ссориться с родными людьми, отношения испортятся надолго.

Запрещается переезжать.

Нельзя хвастаться чем-либо.

Народные приметы и традиции на 9 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ясная погода — к погожой осени и теплой зиме;

дождь — больше не стоит ждать тепло;

холодный ветер — к снежной зиме.

9 августа дождит — больше не стоит ждать тепло / Фото: Unsplash

В прежние времена в этот день почитается память святого мученика. Существовало поверье, что лучше не выпасать коров, потому что змеи могут присосаться к вымени и выпить всю кровь с молоком.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 августа

Какие сегодня именины: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Яков, Ирина, Маргарита, Мария.

Талисманом человека, рожденного 9 августа, является малахит. Его всегда считали исключительно положительным камнем, защищающим от болезней и душевных переживаний.

В этот день родились:

1938 год — президент Украины (1994–2004) Леонид Кучма;

1973 год — украинский певец участник "Евровидения" Александр Пономарев;

1976 год — украинская фигуристка Елена Ляшенко.

Памятные даты 9 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 августа:

1483 год — открывают Сикстинскую капеллу;

1570 год — битва при Анегаве (Япония): союзные войска Оды и Токугавы разбивают коалиционные силы Адзаи и Асакура;

1620 год — казацкая флотилия Яцка Нероды отправляется на Стамбул;

1803 год — впервые демонстрируют пароход, изобретенный Робертом Фултоном;

1842 год — демаркация границы между Канадой и США (договор Вебстера — Эшбертона);

1848 год — на Буковине отменяют крепостное право;

1859 год — американец Натан Эймс получает патент на эскалатор;

1863 год — в Японии вспыхивает инцидент Бункю;

1896 год — разбивается немецкий пионер авиации Отто Лилиенталь;

1910 год — американец Алва Фишер получает патент на электрическую стиральную машину;

1919 год — Великобритания объявляет протекторат над Персией;

1940 год — завершается строительство железной дороги Берлин-Багдад;

1942 год — британская колониальная администрация арестовывает лидера индийского национально-освободительного движения Магатму Ганди;

1944 год — Уинстон Черчилль прибывает в Неаполь для встречи с лидером югославских партизан Иосифом Броз Тито;

1945 год — взрыв атомной бомбы в Нагасаки;

1965 год — Сингапур получает независимость от Малайзии;

1974 год — на грани импичмента и отстранения от должности на фоне скандала Уотергейт, Ричард Никсон становится первым (и пока единственным), подавшим в отставку президентом Соединенных Штатов;

1990 год — в Саудовскую Аравию для военной операции вторжения в Ирак начинают прибывать американские войска.

Погода на 9 августа

Сегодня, 9 августа, в Киеве пасмурно, днем и вечером мелкий дождь. Во Львове облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +24 днем и +18 ночью. Во Львове — +24 днем и +17 ночью. В Харькове — +28 днем и +17 ночью. В Одессе — +30 днем и +23 ночью.

Какой сегодня день в Украине и мире

9 августа Всемирный день книголюбов / Фото: Unsplash

9 августа в Украине и мире празднуют Международный день коренных народов мира. Этот день был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году для повышения осведомленности о правах и культуре коренных народов по всему миру. Коренные народы составляют около 370 миллионов человек в 90 странах мира. Они имеют уникальные культуры, языки и традиции, которые часто находятся под угрозой из-за ассимиляции, дискриминации и других форм притеснений. Этот день является возможностью для международного сообщества выразить солидарность с коренными народами и поддержать их права на самоопределение, сохранение культурного наследия и развитие.

Также 9 августа Международный день коворкинга. Этот день был основан для повышения осведомленности о коворкинге как современном способе организации работы, который способствует повышению эффективности труда и созданию сообщества профессионалов. Коворкинг – это форма организации работы, где люди из разных профессий работают вместе в одном пространстве, но остаются независимыми. Это особенно популярно среди фрилансеров, стартапов и малых предприятий, которые могут обмениваться идеями, сотрудничать и поддерживать друг друга.

А еще 9 августа Всемирный день книголюбов. Этот неофициальный праздник, который был начат в Соединенных Штатах Америки и быстро набрал популярность во всем мире. Этот день посвящен всем, кто любит книги и чтения. Он является прекрасной возможностью для книголюбов отложить все дела и погрузиться в мир литературы. Люди отмечают этот день, читая свои любимые книги, посещая библиотеки, книжные магазины или обмениваясь книгами с друзьями.

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