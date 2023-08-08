Какой завтра, 9 августа, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

9 августа 2023 года — среда. 532-й день войны в Украине.

Какой завтра, 9 августа, церковный праздник

9 августа в церковном календаре — день памяти великомученика Пантелеймона. Он был врачом, которого часто называли "Целитель" за то, что лечил своих пациентов даром, посредством силы молитвы. Другие врачи потеряли доход и пожаловались императору Максимилиану. Случилось это в Никодимии во II и III веках.

Разозлился император, приказал схватить и подвергнуть пыткам, чтобы он отказался от поклонения Господу. Однако Пантелеймон молился и не получил никакого вреда. Тогда Максимилиан сказал взять меч и отрубить великомученику голову. Согласно церковным преданиям из его ран текло молоко. Во время пыток Пантелеймона привязали к оливковому дереву, сразу покрывшемуся плодами.

Что запрещено делать в этот день

Любая физическая работа, особенно тяжелая, в этот день запрещена.

Нельзя безразлично проходить мимо того, кто нуждается в вашей помощи.

Не рекомендуется заготавливать или перевозить сено, в древности верили, что его может сжечь Пантелеймон.

Народные приметы и традиции на 9 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: начала клевать рыба вьюн — ждите дождя;

утки начали плескаться в воде, кричать — будет ненастье;

увидели радугу и в ней больше красного цвета – начнется сильный ветер;

услышать крик иволги — к дождю;

индейки и куры вылезают на стога сена, роются в нем – ждите хорошую погоду.

9 августа услышать крик иволги — к дождю / Фото: Pexels

Капуста уже начинала формировать головки, поэтому овощ, который заготавливали в прошлом году, начинали использовать для приготовления вкусных пирогов и пирожков. Наши предки обязательно отправлялись в церковь, где освящали собранные в поле колосья. Потом эти колосья хранили до следующего лета в доме у икон. Издавна верили, что родившийся в этот день ребенок получит умение исцелять больных.

Погода на 9 августа

Завтра, 9 августа, в Киеве ясно к вечеру, когда небо покроется облаками, без осадков. Во Львове во второй половине дня чистое небо исчезнет за облаками, чтобы снова проясниться вечером, без осадков. В Харькове днем тучи исчезнут, утром небольшой дождь, который ко второй половине дня закончится. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +22 днем и +15 ночью. Во Львове — +20 днем и +11 ночью. В Харькове — +26 днем и +19 ночью. В Одессе — +27 днем и +16 ночью.

Памятные даты 9 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 августа:

1483 год — открывают Сикстинскую капеллу;

1570 год — битва при Анегаве (Япония): союзные войска Оды и Токугавы разбивают коалиционные силы Адзаи и Асакура;

1620 год — казацкая флотилия Яцка Нероды трогается на Стамбул;

1803 год — первая демонстрация парохода, изобретенного Робертом Фултоном;

1842 год — демаркация границы между Канадой и США (договор Вебстера — Эшбертона);

1848 год — на Буковине отменяют крепостное право;

1859 год — американец Натан Эймс получает патент на эскалатор;

1863 год — в Японии вспыхивает инцидент Бункю;

1896 год — разбивается немецкий пионер авиации Отто Лилиенталь;

1910 год — американец Алва Фишер получает патент на электрическую стиральную машину;

1919 год — Великобритания объявляет протекторат над Персией;

1919 год — Киевская группа Армии УНР, возглавляемая Юрием Тютюнником, освобождает от большевиков Жмеринку;

1940 год — завершается строительство железной дороги Берлин-Багдад;

1942 год — британская колониальная администрация арестовывает лидера индийского национально-освободительного движения Магатму Ганди;

1944 год — Уинстон Черчилль прибывает в Неаполь для встречи с лидером югославских партизан Иосифом Броз Тито;

1945 год — взрыв атомной бомбы в Нагасаки;

1965 год — Сингапур получает независимость от Малайзии;

1974 год — на грани импичмента и отстранения от должности на фоне скандала Уотергейт, Ричард Никсон становится первым (и в настоящее время единственным), подающим в отставку президентом Соединенных Штатов;

1990 год — в Саудовскую Аравию для военной операции вторжения в Ирак начинают прибывать американские войска.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 августа

Какие завтра именины: Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Платон, Анфиса.

Талисманом человека, рожденного 9 августа, является малахит. Издавна этот камень считался исключительно положительным. Верили, что малахит защищает человека от душевных метаний, психических и физических заболеваний.

В этот день родились:

1895 год — украинский хирург, доктор медицинских наук, профессор, совершивший первую в мире операцию по пересадке органа человеку Юрий Вороной;

1938 год — президент Украины (1994–2004) Леонид Кучма;

1973 год — украинский певец участник "Евровидения" Александр Пономарев.

Какой завтра день в Украине и мире

9 августа в Украине и мире празднуют Международный день коренных народов мира / Фото: Pexels

9 августа в Украине и мире празднуют Международный день коренных народов мира. Начала праздник Генеральная ассамблея ООН в 1994 году в честь первого заседания по вопросам коренных народов (состоялось в 1982 году в этот день). Празднуют его в знак стремления международного сообщества сохранить права и уникальную культуру коренных народов, испокон веков проживавших на определенной территории и сохранивших до сих пор идентичность отдельной народности, культурные ценности и политическое устройство. В Украине коренными считаются крымские татары, гагаузы, караимы, крымчаки и крымские греки.

Также 9 августа День памяти трагедии Нагасаки в Японии. Это одно из самых трагических событий в истории человечества. На завершающем этапе Второй мировой войны (1945) Соединенные Штаты Америки сбросили на японский город Нагасаки атомную бомбу. Тремя днями ранее произошла бомбардировка другого японского города Хиросимы. Цена человеческих жертв и страданий была огромной. По оценкам мгновенно погибли 70 тысяч человек, а еще больше умерли в течение следующих недель, месяцев и лет от полученных ранений и лучевой болезни.

А еще 9 августа Международный день коворкинга. Явление коворкинга очень полезно для эффективности труда, поэтому этот праздник создан, чтобы привлечь к нему особое внимание. Понятие это относительно новое и означает современный способ организации работы людей, не привязанных к определенному месту или времени. Во времена развития фриланса коворкинг особенно актуален. Участники движения организуют на избранной территории свое трудовое бытие как коллективный офис. При необходимости они могут оказывать друг другу помощь, общаться, обмениваться идеями.

9 августа празднуют Всемирный день каллиграфии. Каждый год приходится на вторую среду августа. Каллиграфией называют искусство в письменной форме. Сегодня она используется в различных дизайнерских концепциях для рекламы или продвижения бренда. Среди них часто используют и современные технологии. Сам термин "каллиграфия" происходит от греческих слов, означающих "красиво" и "писать". Она включает в себя письмо и изобразительное искусство, позволяя автору выразить себя через художественное отображение тектовой информации.

Также 9 августа Всемирный день книголюбов. Первоначально праздник был неофициальным и распространялся только по территории США, однако очень скоро заинтересованность в нем возросла во всем мире. Книга проходит немалый путь перед тем, как попасть на прилавок, а затем в наши руки. Сначала существовали надписи на камнях, которые изменились на свитки из кожи, бумаги и только много веков спустя книга появилась в том виде, который мы знаем.

А еще 9 августа День держания за руку. Популярен праздник только на территории США. Он посвящен простому, но мощному акту держания за руки. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы поощрить людей создавать особую связь со своими партнерами посредством этого теплого жеста.