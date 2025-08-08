Какой праздник 9 августа 2025 года / © ТСН

9 августа 2025 года — суббота. 1263-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 9 августа, верующие празднуют день памяти святого апостола Матфея. Матфей происходил из Иудеи. Он был среди учеников Иисуса Христа с самого начала Его земного служения, в частности, от крещения в Иордане до Вознесения (Деяния 1:21–22). После Вознесения Христа апостолы, по инициативе Петра, избрали нового апостола, чтобы заменить Иуду Искариота. Среди кандидатов были Иосиф Варсава (прозванный Юстом) и Матфей. Избрано Матфея путем жребия, которое считалось формой указания Божия (Деяния 1:15–26). После Пятидесятницы Матфей, как и все остальные апостолы, проповедовал Евангелие. По преданию, он благовествовал в Иудее, Каппадокии, Понте, Эфиопии (или, по некоторым версиям, в странах у Каспийского моря), а также в Македонии. Ему приписывают чудеса, исцеления и обращения многих людей в христианство. По преданию, святой Матфей принял мученическую смерть.

Что нельзя делать 9 августа

Нельзя ругаться, ссориться, конфликтовать — все раздоры в этот день считаются грехом.

Не следует ловить птиц — считается, что это приведет к беде.

Запрещается есть молочные и мясные продукты — продолжается Успенский пост.

Народные приметы и традиции на 9 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясная и тихая погода — к погожой осени;

дождь на Матия — ждите влажную осень;

холодный день — зима будет ранней;

услышать гром — осень затянется, зима будет снежной;

уже стихли птицы — осень совсем близко.

9 августа уже стихли птицы — осень совсем близко / © unsplash.com

В народе 9 августа носило название Матвей Птичий покров. Так день называли, потому что считалось грехом в этот день охотиться на птиц. Говорили “На Матфея птичьей ловли не ведут — потому что грех”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 августа

Какие завтра именины: Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Алексей, Петр, Яков, Ирина, Маргарита, Мария.

Талисманом человека, рожденного 9 августа, является малахит. Его издавна чтили как исключительно хороший и благоприятный камень, способный оберегать человека от недугов и внутренних тревог.

В этот день родились:

1991 год — Александра Артюхина, украинская журналистка и переводчица;

1994 год — Оксана Брунцвик, координатор организации “Доноры Ужгорода”;

1994 год — Иван Кухаренко, украинский дипломат в области экономики и внешнеэкономических связей.

Памятные даты 9 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 августа:

1483 год — торжественно открывают Сикстинскую капеллу;

1570 год — в Японии происходит решающая битва при Анегаве: объединенные силы Оды Нобунаги и Токугавы Иеясу наносят поражение войскам кланов Адзаи и Асакура;

1620 год — казацкая флотилия под руководством Яцка Нероды отправляется в поход на Стамбул;

1803 год — Роберт Фултон представляет общественности первый в мире пароход;

1805 год — Австрия, Россия и Великобритания формируют Третью антинаполеоновскую коалицию;

1842 год — между США и Великобританией подписывают договор Уэбстера — Эшбертона;

1848 год — на Буковине официально отменяют крепостное право;

1859 год — американец Натан Эймс получает патент на эскалатор;

1863 год — в Японии разражается вооруженный конфликт, известный как инцидент Бункю, который становится частью периода внутренней нестабильности страны;

1896 год — во время испытаний трагически погибает Отто Лилиенталь — один из первых авиаторов и пионеров в исследовании полета;

1910 год — Алва Фишер, американский изобретатель, запатентовывает первую в мире электрическую стиральную машину;

1919 год — Великобритания официально устанавливает протекторат над Персией (Ираном);

1919 год — войска УНР под руководством Юрия Тютюнника освобождают город Жмеринка от большевистской власти;

1940 год — завершается строительство стратегической железной дороги, соединившей Берлин с Багдадом;

1942 год — колониальная администрация Британской Индии арестовывает лидера национально-освободительного движения Магатму Ганди;

1944 год — премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прибывает в Неаполь, где встречается с югославским партизанским лидером Иосифом Броз Тито;

1965 год — Сингапур обретает независимость, официально отделившись от Малайзии;

1974 год — на фоне угрозы импичмента из-за Вотергейтского скандала Ричард Никсон становится первым и единственным президентом США, который добровольно подал в отставку;

1990 год — первые американские войска прибывают в Саудовскую Аравию в рамках подготовки к военной операции против Ирака (операция “Буря в пустыне”);

1992 год — в Барселоне завершаются ХХV летние Олимпийские игры.

Какой завтра праздник в Украине и мире

9 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день книголюбов / © unsplash.com

9 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день книголюбов. Это праздник любви к чтению, литературе, библиотекам и книжным сокровищам. В центре внимания — не авторы или издатели, а читатели — те, кто живет среди книг, увлекается художественными мирами, узнает новое тексты и хранит культуру чтения.

Также 9 августа Международный день коворкинга. Дата выбрана в честь дня основания первого официального коворкинга в мире. 9 августа 2005 года американский программист и предприниматель Брэд Ньюберг (Brad Neuberg) открыл первое пространство, которое он сам назвал “coworking space”, в Сан-Франциско. Это была революционная идея: совместная работа независимых людей в гибкой, открытой среде с элементами сообщества, поддержки и обмена опытом.

А еще 9 августа Международный день коренных народов мира. Это важный день, посвященный миллионам представителей коренных народов по всей планете — их самобытной культуре, языку, традициям, а также часто нарушаемым правам. Коренные народы — это потомки коренного населения определенной территории, жившего там до колонизации или формирования современных государств.