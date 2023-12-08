Какой завтра, 9 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

9 декабря 2023 года — суббота. 654-й день войны в Украине.

Какой завтра, 9 декабря, церковный праздник

9 декабря в церковном календаре – зачатие праведной Анной Пресвятой. Жизнь святой Анны, матери Девы Марии, не упоминается в Библии, но в апокрифических произведениях, таких как Протоевангелие Иакова. По этим источникам, Анна была дочерью священника Матана из рода Аарона и женой Иоакима из рода Давида. Они жили в Назарете и были благочестивыми и милосердными людьми, но не имели детей, что считалось позором и наказанием Божьим. Они молились Богу о даровании им потомства и обещали посвятить Ему рожденного ребенка. Бог услышал их молитвы и послал к ним ангела, возвестившего, что у них будет дочь, которую назовут Марией, и которая будет благословенной среди женщин. Анна родила Марию и воспитывала ее до трех лет, а затем привела ее в храм Господень, где она находилась до совершеннолетия. Анна умерла в Назарете и была похоронена в гробнице Богородицы. Анна почитается как одна из самых почитаемых святых в христианстве. Она считается покровительницей беременных, матерей, бабушек, рудокопов и некоторых стран и городов.

Что нельзя делать 9 декабря

Не выходите из дома после заката.

Девушкам запрещено выполнять домашнюю работу.

Нельзя злословить, ругаться, думать нехорошо.

Народные приметы и традиции на 9 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: безветренный и тихий день – хорошо уродят садовые фрукты;

если идет дождь, то весной также будет дождь;

деревья покрывает иней – в следующем году будет большой урожай;

ясная погода — к сильным морозам на Новый год, а если облачно — то до Нового года ждите оттепели.

9 декабря деревья покрывает иней — в следующем году будет большой урожай. / Фото: Pexels

В древности существовало поверье "На Анну солнце возвращает на лето, а зима — на мороз". В народе Анну считают покровительницей женщин, поэтому к ней всегда обращаются за дополнительной защитой. Особенно часто молятся святой беременные, чтобы ребенок родился здоровым.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 декабря

Какие завтра именины: Владимир, Анатолий, Василий, Анна (Анна).

Талисманом человека, рожденного 9 декабря, является александрит. Одна из наиболее редких и ценных разновидностей хризоберилла. Издавна верили, что украшения с александритом закаляют дух своего владельца, посылая ему испытания.

В этот день родились:

1863 год – украинский писатель, этнограф, языковед, переводчик Борис Гринченко;

1974 год – военнослужащий Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно) Александр Федорченко;

1987 год — военнослужащая Вооруженных сил Украины, участница русско-украинской войны, председатель Женского ветеранского движения Андриана Сусак-Арехта.

Памятные даты 9 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 декабря:

1879 год — Томас Эдисон получает патент на угольный микрофон;

1905 год — во Франции принимают закон об обособлении церкви и государства;

1909 год — создают футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд);

1917 год — в Крыму создают курултай, высший орган крымских татар;

1918 год — Директория УНР принимает постановление об отмене законов гетманского правительства в области рабочего законодательства и восстанавливает закон о восьмичасовом рабочем дне;

1948 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него;

1953 год — американская компания "Дженерал Электрик" объявляет об увольнении всех коммунистов;

1968 год — в Сан-Франциско на профессиональной конференции Дуглас Карл Энгельбарт впервые публично демонстрирует изобретенную им или в его лаборатории компьютерную мышь и гипертекст;

1994 год — в Северной Атлантике возле Канады терпит крушение и тонет сухогруз Черноморского пароходства "Сальвадор Альенде";

1997 год — совершают первый телефонный звонок в сети мобильной связи "Киевстар";

2004 год — вступают в силу принятые Верховной Радой Украины законы об изменениях в Конституцию и особенности проведения голосования 26 декабря на выборах президента Украины;

2007 год — в Ялте открывают памятник Тарасу Шевченко;

2011 год — украинская студия GSC Game World, разработавшая известные игры STALKER i Казаки заявляет о закрытии, проекты компании были заморожены.

Погода на 9 декабря

Завтра, 9 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, ночью небольшой снег, но днем без осадков. В Одессе облачно, утром дождь, который днем должен ослабеть, но к вечеру снова вступит в силу.

Температура воздуха в Киеве — -2 днем и -4 ночью. Во Львове — 0 днем и -4 ночью. В Харькове — -3 днем и -5 ночью. В Одессе — +2 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

9 декабря Международный день борьбы с коррупцией / Фото: Pexels

9 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день техномузыки. Дату празднования выбрали неслучайно. Именно в этот день родился основатель жанра Хуан Аткинс. Техномузыка также известна как музыка Детройта, ведь путь известных музыкантов начинался именно в этом городе в США. Техно создали для того, чтобы бросить вызов всем социальным нормам, почувствовать себя настоящим бунтарем.

Также 9 декабря Международный день ветеринарной медицины. Этот особый день посвящен всем, кто работает в ветеринарной медицине для поддержания здоровья и благополучия животных.

А еще 9 декабря отмечают Международный день условно-бесплатных программ. Этот день был создан для чествования важного вклада компьютерных программ в жизнь современного человека. Праздник также чествует творчество и тяжелый труд тех, кто занимается разработкой программного обеспечения, которое делает повседневную жизнь гораздо проще.

9 декабря Международный день памяти жертв преступлений геноцида. Каждый человек, независимо от цвета кожи, вероисповедания, политических взглядов или национальности, имеет право на безопасную жизнь. Массовое кровопролитие уничтожают соответствующие группы населения того или иного происхождения, социальной прослойки, веры. О геноциде знали еще в Древней Греции. Любые действия, несущие геноцидный характер, являются тяжким преступлением. Это ведь не просто убийство, а заранее продуманная кампания.

Также 9 декабря Международный день борьбы с коррупцией. Событие было основано по инициативе ООН в конце октября 2003 года. Дату выбрали в честь подписания Конвенции против коррупции, которое состоялось в 2003 году в городе Мерида. Конвенция вступила в силу в 2005 году, после того как ее ратифицировали 30 стран. Верховная Рада Украины сделала это в 2006 году.