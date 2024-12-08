Какой завтра, 9 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

9 декабря 2024 года – понедельник. 1020-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

9 декабря в церковном календаре – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Святая Анна была женой святого Иоакима, и долгое время они не могли иметь детей. После многих лет бесплодия, супруги неустанно молились, прося Бога даровать им ребенка. Их молитвы были услышаны, и Ангел Господень явился им с благовестием о том, что они будут родителями ребенка, который станет Матерью Спасителя мира. Это событие считается великой милостью Бога, дарованной праведным родителям.

Что нельзя делать 9 декабря

Не следует думать о плохом, злословить, ругаться.

Девушкам нельзя выполнять работу по дому.

После заката запрещено выходить из дома.

Народные приметы и традиции на 9 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ясно – на Новый год будет морозная погода;

дождь — весной также будет много дождей;

тихий и безветренный день до большого урожая фруктовых деревьев;

облачно – к Новому году будет оттепель.

9 декабря облачно — к Новому году будет оттепель / Фото: Unsplash

В этот день беременные молятся святым, чтобы легко и быстро родить здорового ребенка.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 декабря

Какие завтра именины: Василий, Владимир, Александр, Степан, Анна.

Талисманом человека, рожденного 9 декабря является александрит. Разновидность хризоберилла, который известен с давних времен. Издавна Александр является символом процветания и богатства.

В этот день родились:

1955 год — украинская филологиня и политология, доктор политических наук Украинского свободного университета, заведующая кафедрой языка средств массовой информации Львовского университета имени Ивана Франко Мария Яцимирская;

1974 год – военнослужащий Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно) Александр Федорченко;

1987 год — военнослужащая Вооруженных сил Украины, участница русско-украинской войны, глава Женского ветеранского движения Андриана Сусак-Арехта.

Памятные даты 9 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 декабря:

1879 год — Томас Эдисон получает патент на угольный микрофон;

1905 год — во Франции принимают закон об обособлении церкви и государства;

1909 год — создают футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд);

1917 год — в Крыму создают курултай, высший орган крымских татар;

1948 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него;

1953 год — американская компания "Дженерал Электрик" объявляет об увольнении всех коммунистов;

1968 год — в Сан-Франциско на профессиональной конференции Дуглас Карл Энгельбарт впервые публично демонстрирует изобретенную им или в его лаборатории компьютерную мышь и гипертекст;

1994 год — в Северной Атлантике возле Канады терпит крушение и тонет сухогруз Черноморского пароходства "Сальвадор Альенде";

1997 год — сделан первый телефонный звонок в сети мобильной связи "Киевстар";

2004 год — вступают в силу принятые Верховной Радой Украины законы об изменениях в Конституцию и особенности проведения голосования 26 декабря на выборах президента Украины;

2011 год – украинская студия GSC Game World, разработавшая известные игры STALKER i Казаки. STALKER 2 заявляет о закрытии, проекты компании заморожены.

Погода на 9 декабря

Завтра, 9 декабря, в Киеве будет облачно, вечером возможен мелкий дождь со снегом. Во Львове пасмурно, ближе к вечеру дождь. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, днем и вечером мелкий дождь, который усилится ближе к ночи.

Температура воздуха в Киеве +2 днем и +1 ночью. Во Львове +4 днем и +3 ночью. В Харькове +2 днем и +2 ночью. В Одессе 8 днем и 6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

9 декабря Международный день ветеринарной медицины / Фото: pixabay.com

9 декабря в Украине начинается Всеукраинская неделя права. Это ежегодное событие в Украине, целью которого является повышение правовой осведомленности граждан и содействие развитию правовой культуры в обществе. Неделя права обычно проходит в первую полную неделю декабря и включает ряд мер, направленных на информирование населения об их правах, обязанностях и механизмах защиты правовых интересов.

Также 9 декабря Международный день ветеринарной медицины. Является праздником, установленным в честь профессии ветеринара и важности ветеринарной медицины для здоровья животных и людей. Этот день не является универсальным праздником во всех странах, однако в некоторых странах, в частности, в Украине, он признан и активно празднуется. Дата 9 декабря была выбрана потому, что именно в этот день 1828 года была основана первая ветеринарная школа в Украине — Киевская ветеринарная академия, что стало важным этапом в развитии ветеринарной науки.

А еще 9 декабря Всемирный день техно-музыки. Этот праздник был основан для того, чтобы воздать должное техно-музыке, одному из наиболее популярных жанров электронной музыки, возникшему в начале 1980-х годов в Детройте, США, и быстро обретшему популярность в мире.

9 декабря Международный день борьбы с коррупцией. Этот день был основан по инициативе ООН в 2003 г. после принятия Конвенции ООН против коррупции, чтобы привлечь внимание к масштабной проблеме коррупции на глобальном уровне и призвать правительства, организации и граждан к активной борьбе с этим явлением.

Также 9 декабря Международный день памяти жертв преступлений геноцида. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году с целью привлечения внимания к страшным последствиям геноцида, чествования памяти его жертв и повышения осведомленности о важности предотвращения таких преступлений в будущем.