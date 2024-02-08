Какой завтра, 9 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

9 февраля 2024 года – пятница. 716-й день войны в Украине.

Какой завтра, 9 февраля, церковный праздник

9 февраля в церковном календаре – день памяти святого Панкратия. По преданию он был современником Иисуса Христа. Его семья проживала в Антиохии, но когда услышали о чудесах Сына Божия, то сразу отправилась в Иерусалим. Очень тесно общались с апостолом Петром. Когда Иисус Христос вознесся на небо, один из апостолов окрестил отцов Панкратия. После смерти семьи юноша продал все имущество и ушел в пещеру. Позже он путешествовал с апостолами Петром и Павлом. Именно они и рукоположили его в городе Тавромения.

Что нельзя делать 9 февраля

Не разрешается давать и брать взаймы деньги.

Нельзя желать кому-то зла, ссориться, злословить.

Лучше не держать дома сломанные или испорченные вещи.

Народные приметы и традиции на 9 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: птицы летают низко – будут осадки;

багряный закат до того, что вернутся снегопады;

оттепель днем означает, что весна придет рано;

ночью на небе не видно звезд – до потепления.

9 февраля багровый закат к тому, что вернутся снегопады / Фото: Pexels

Этот день обычно посвящали предвесенним хлопотам. Потому крестьяне проверяли инструменты, смотрели, сколько осталось запасов. А еще верили, если начать лечить в этот день любую болезнь, то скоро поправишься.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 февраля

Какие завтра именины: Петр, Никифор, Геннадий, Панкратий, Эмилий, Иннокентий.

Талисманом человека, рожденного 9 февраля, является янтарь. Много веков он был очень популярным драгоценным камнем. Издавна верили, что янтарь является естественным антидепрессантом.

В этот день родились:

1826 год – украинский живописец и график Константин Трутовский;

1983 год – участник войны на востоке Украины, Герой Украины Василий Зубанич.

Памятные даты 9 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 февраля:

1234 год — монгольское завоевание Китая: монголы захватывают Кайфэн, столицу Династии Цзинь, и покоряют первое из трех великих государств средневекового Китая;

1263 год — при Даугавгриве (современная Латвия) литовское войско под командованием князя Тренеты разбивает ливонских крестоносцев;

1849 год — на территории Папского государства революционеры провозглашают Итальянскую Республику;

1863 год — американец Эллансон Крэйг получает патент на огнетушитель;

1893 год — премьера оперы Дж. Верди "Фальстаф";

1893 год — проходит первый в мире сеанс стриптиза (Париж, "Мулен Руж";

1900 год — Двайт Ф. Дэвис основывает теннисный турнир на Кубок Дэвиса;

1909 год — в США принимают первый закон о запрете наркотиков;

1942 год — в Киеве немцы арестовывают Елену Телигу и других представителей украинской интеллигенции, преимущественно членов ОУН;

1951 год — кинозвезда Грета Гарбо получает американское гражданство;

1955 год — открывается Римский метрополитен;

1961 год — The Beatles впервые выступают под этим названием в ливерпульском клубе Cavern;

1969 год — совершает свой первый полет широкофюзеляжный пассажирский самолет Боинг-74;

1964 год — The Beatles впервые появляются в прямом эфире американского телевидения;

1972 год — происходит первое выступление новой группы Пола Маккартни, Wings;

1991 год — литовцы голосуют за независимость;

1993 год — Пол Маккартни выпускает сольный альбом Off the Ground.

Погода на 9 февраля

Завтра, 9 февраля, в Киеве облачно, утром сильный снегопад, который должен ослабеть после обеда и смениться сильным дождем до вечера. Во Львове пасмурно, ночью, утром и вечером мелкий дождь. В Харькове пасмурно, утром мелкий снег, который днем станет сильнее и закончится к вечеру. В Одессе без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +2 днем и -2 ночью. Во Львове — +9 днем и +2 ночью. В Харькове — -1 день и -3 ночью. В Одессе — +11 днем и +6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

9 февраля в Украине и мире празднуют Международный день стоматолога / Фото: Pexels

9 февраля в Украине и мире празднуют Международный день стоматолога. Интересно, что древнейшие артефакты, относящиеся к стоматологии, датированы еще 7000-ми годами до нашей эры. На территории современного Пакестана были найдены останки людей с просверленными с помощью кремниевого сверла отверстиями в зубах. Возможно, именно так наши предки сражались с кариесом. Первая же печатная книга по стоматологии вышла в Германии в 1530 году. Подлинным началом новой эры в стоматологии стала деятельность француза Пьера Фошара. Он в XVIII веке доказал, что зубы разрушаются из-за сахара, а не "зубных червей", как это думали ранее. Он выделил стоматологию в отдельную науку и выработал подробную схему ухода за зубами.

Также 9 февраля Международный день пиццы. Ежегодно ценители этого итальянского блюда отмечают интересное событие. Классическая пицца Маргарита была создана итальянцем Рафаэллем Эспозито около 200 лет назад. Хотя прототип кушанья существовал еще в древнем мире. К примеру, в Древней Греции и Риме пекли плоский хлеб с маслом, пряностями и оливками. Пицца стала особенно популярна после Второй мировой войны. И каждая страна пытается добавить в это блюдо что-то свое.

А еще 9 февраля празднуют День рождения волейбола. Этот вид спорта увлек миллионы людей по всему миру. Игра была создана американцем Уильямом Г. Морганом в 1895 году в штате Массачусетс. Он являлся директором по физическому воспитанию YMCA. Сначала свою игру он назвал Минтонеттом и это была менее напряженная альтернатива баскетболу. Первая демонстрация прошла в 1896 году. Название же "волейбол" создал Альфред Холстед, увидев игру.