Какой завтра, 9 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

9 февраля 2025 года – воскресенье. 1082-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

9 февраля в церковном календаре – день памяти святого мученика Никифора. Он жил в III веке в Антиохии, которая тогда была частью Римской империи. Он был другом священномученика Саприкия, однако из-за ссоры они разошлись. Незадолго после этого император Валериан начал преследование христиан, и Саприкия заключили в тюрьму и заставили отречься от веры. Никифор понял свою ошибку и попытался смириться с другом, но Сапрыкий не согласился. Когда же Сапрыкий отказался веры перед казнью, Никифор сам вызвался принять мученическую смерть. Он был обезглавлен за веру 9 февраля 260 года, и с тех пор почитается святым мучеником.

Что нельзя делать 9 февраля

Не следует желать другим зла, злословить, ссориться.

Нельзя брать и давать деньги взаймы.

Запрещается держать в доме испорченные или сломанные вещи.

Народные приметы и традиции на 9 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: закат багрового цвета — снегопады еще вернутся;

птицы низко летают – к осадкам;

ночью не видно звезд на небе – ждите потепления;

оттепель указывает, что будет ранняя весна.

9 февраля птицы низко летают — к осадкам. / Фото: Unsplash

Обычно крестьяне посвящали день хлопотам, связанным с началом нового огородного сезона. Обычно проверяли инструменты, точили и чистили их при необходимости.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 февраля

Какие завтра именины: Василий, Геннадий, Иван.

Талисманом человека, рожденного 9 февраля является янтарь. Камень, который рекомендуется носить по болезням щитовидной железы и нарушению кровообращения. Янтарь издавна считается мощным антисептиком.

В этот день родились:

1441 год – узбекский поэт и мыслитель, выдающийся гуманист средневековья Востока Алишер Навои;

1826 год – украинский живописец и график Константин Трутовский;

1983 год — участник войны на востоке Украины, Герой Украины (2015) Василий Зубанич.

Памятные даты 9 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 февраля:

1234 год — монголы захватывают Кайфэн, столицу Династии Цзинь, и покоряют первое из трех великих держав средневекового Китая;

1849 год — на территории Папского государства революционеры провозглашают Итальянскую Республику;

1863 год — американец Эллансон Крэйг получает патент на огнетушитель;

1893 год – происходит первый в мире сеанс стриптиза (Париж, "Мулен Руж"), более поздний арест стриптизерши полицией вызывает беспорядки в городе;

1909 год – в США принимают первый закон о запрете наркотиков;

1918 год – подписывают Берестейский мирный договор, согласно которому Немецкая империя, Австро-Венгерская империя, Османская империя и Болгарское царство признают УНР самостоятельным государством;

1923 год — восстание приговоренных к расстрелу атаманов Холодного Яра в Лукьяновской тюрьме Киева;

1942 год — в Киеве немцы арестовывают Елену Телигу и других представителей украинской интеллигенции, преимущественно членов ОУН;

1951 год — кинозвезда Грета Гарбо получает американское гражданство;

1955 год – открывается Римский метрополитен;

1961 год — The Beatles впервые выступают под этим названием в ливерпульском клубе Cavern;

1969 год – совершает свой первый полет широкофюзеляжный пассажирский самолет Боинг-74;

1991 год — литовцы голосуют за независимость;

2018 год – вблизи сирийского города Хишама силами коалиции во главе с США разгромляют колонну российских наемников.

Погода на 9 февраля

Завтра, 9 февраля, в Киеве солнечно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве -2 днем и -5 ночью. Во Львове +2 днем и -5 ночью. В Харькове -3 днем и -7 ночью. В Одессе +1 день и -4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

9 февраля празднуют Международный день стоматолога / Фото: Unsplash

9 февраля в Украине и мире празднуют День рождения волейбола. Именно в этот день 1895 волейбол был изобретен Уильямом Дж. Морган, инструктор YMCA (Христианская ассоциация молодых людей) в городе Холиок, штат Массачусетс, США. Морган хотел создать игру, которая была бы менее контактной, чем баскетбол, и подходила для людей всех возрастов и уровня физической подготовки. Сначала игра называлась "минонет", но впоследствии получила название "волейбол" (от англ. volley — "отбивать на лету" и ball — "мяч").

Также 9 февраля Всемирный день брака. Выпадает на второе воскресенье февраля. Праздник появился в 1981 году в США, когда его положила начало организация Worldwide Marriage Encounter для поддержки института брака. 1983 событие признали на международном уровне, и с тех пор этот день празднуют во многих странах. Символом праздника являются силуэты мужчин и женщин в форме сердца, символизирующие единство и любовь в браке.

А еще 9 февраля Международный день пиццы. Этот праздник посвящен одному из самых популярных блюд в мире, имеющему давнюю историю и множество вариаций. Корни пиццы уходят в Древний Египет, Грецию и Рим, где люди выпекали хлебные лепешки с разными начинками. Современная пицца появилась в Италии, а первая документированная пицца "Маргарита" была создана в 1889 году в Неаполе. Ее приготовил пицайоло Раффаэле Эспозито в честь королевы Маргариты Савойской. Начинка в цветах итальянского флага (помидоры – красный, моцарелла – белый, базилик – зеленый) сделала пиццу легендарной.

9 февраля празднуют Международный день стоматолога. Это профессиональный праздник всех, кто занимается здоровьем зубов и полости рта. Эта дата связана с четвертой Аполлонией – покровительницей стоматологов. Она жила в III веке в Александрии и погибла за веру, подвергшись пыткам, во время которых ей выбили все зубы. Впоследствии ее провозгласили святой, а 9 февраля – ее день памяти. Интересно, что древнейшая пломба была найдена в зубе в возрасте 6500 лет – ее сделали из пчелиного воска.