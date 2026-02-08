Какой праздник 9 февраля 2026 года / © ТСН

9 февраля 2026 года — понедельник. 1446-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

9 февраля верующие празднуют День памяти святого мученика Никифора / © pexels.com

Завтра, 9 февраля, верующие празднуют День памяти святого мученика Никифора. Христианин III века, живший в Антиохии. Он долго враждовал со священником Саприкием, но искренне раскаялся и не раз просил у него прощения. Сапрыкий так и не смог простить, и когда обоих привели в казнь за веру, он отрекся от Христа. Никифор же открыто признал себя христианином и принял мученическую смерть вместо него.

9 февраля в Украине и мире празднуют Международный день стоматолога / © pexels.com

9 февраля в Украине и мире празднуют Международный день стоматолога. Праздник посвящен врачам-стоматологам и всем специалистам, которые заботятся о здоровье полости рта. Дату выбрали в честь святой Аполлонии — раннехристианской мученицы, считающейся покровительницей стоматологов и людей, страдающих зубной болью.

9 февраля Международный день борьбы с эпилепсией / © Pixabay

Также 9 февраля Международный день борьбы с эпилепсией. Выпадает на второй понедельник февраля. Его цель — повысить осведомленность об эпилепсии, разрушить мифы и стигму вокруг этого заболевания и поддержать живущих с ним людей. Эпилепсия — одно из самых распространенных неврологических нарушений в мире, и в большинстве случаев при должном лечении люди могут жить полноценной жизнью.

9 февраля Международный день пиццы / © pexels.com

А еще 9 февраля Международный день пиццы. Это неофициальный, но очень популярный гастрономический праздник, посвященный одному из самых любимых блюд в мире. Пицца происходит из Италии, а классическая неаполитанская пицца внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Международный день пиццы — отличный повод собраться с близкими, позволить себе маленькую гастрономическую радость и напомнить: иногда счастье выглядит как теплый кусок пиццы.

9 февраля празднуют День рождения волейбола / © pexels.com

9 февраля празднуют День рождения волейбола. Именно в этот день 1895 г. американский преподаватель физического воспитания Уильям Дж. Морган представил новую игру, которую первоначально назвал «минтонет». Она объединяла элементы баскетбола, бейсбола, тенниса и гандбола и была создана как менее травматическая альтернатива баскетболу. Впоследствии игра получила название волейбол и быстро распространилась по всему миру, став одним из самых популярных командных видов спорта и олимпийской дисциплиной.