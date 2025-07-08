Какой праздник 9 июля 2025 года / © ТСН

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9 июля 2025 года — среда. 1232-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 9 июля, верующие празднуют день памяти святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Родился в Антиохии Сирийской достаточно благочестивой семье. Его родители были евреями, которые по-настоящему поверили в Иисуса Христа после Вознесения. Святой Панкратий прибыл в Иерусалим со своим отцом, когда апостолы отправились проповедовать Слово Божие. Там у него была возможность слушать самого Спасителя. После Вознесения он стал учеником апостола Петра, который и окрестил его на миссионерское путешествие. Около 40 лет стал епископом Тавроменийским (сегодня Таормина). Там Панкратий проповедовал Евангелие, хотя место было языческим. Под его предлогом там была построена церковь. Однако из-за потери власти языческий правитель Акилий ворвался в храм, схватил Панкратия и долго его пытал. Священномученика забили камнями до смерти.

Что нельзя делать 9 июля

Запрещается работать в поле или заниматься тяжелым физическим трудом — нужно с уважением относиться к подвигу мученика.

Не следует ссориться, обижать кого-то — все злые слова могут обернуться к вам.

Нельзя веселиться, громко развлекаться — это день молитвы.

Народные приметы и традиции на 9 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

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жара 9 июля — к суровой зиме;

дождь — ждите дождливую неделю;

утром туман и большая роса — до солнечного и теплого дня;

гром 9 июля — будет мало меда, но много орехов;

летает много пчел — ждите теплую и длинную осень.

9 июля летает много пчел — ждите теплой и долгой осени / © unsplash.com

В народе 9 июля носило название Панкратий Травник. Именно с этого дня начинали активно собирать целебные и лечебные травы. Верили, что зелье обладает особой силой, настоявшись до Панкратия.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 июля

Какие завтра именины: Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Александр, Федор.

Талисманом человека, рожденного 9 июля, является с давних времен существование убеждения, что этот камень наделяет своего владельца способностью преодолевать любые препятствия, открывать недостижимое и находить выход даже из самых запутанных ситуаций.

В этот день родились:

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1939 год — Игорь Калинец, поэт и прозаик, один из видных представителей так называемой «позднешестидесятнической» генерации и диссидентско-самоиздательского движения в Украине, политзаключенный;

1943 год — Сергей Комиссаренко, украинский ученый, государственный и политический деятель, дипломат;

1947 год — Анатолий Кочерга, украинский оперный певец, один из самых выдающихся басов современности.

Памятные даты 9 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 июля:

1357 год — император Священной Римской империи Карл IV начинает строительство Карлова моста;

1686 год — семь ведущих европейских государств объединяются в Аугсбургскую лигу, чтобы совместными усилиями сдержать усиление влияния Французской короны на западе Европы;

1789 год — Национальное собрание Франции провозглашают себя Учредительным, объявив о своем праве на создание новой политической системы;

1811 год — масштабный пожар охватывает киевский Подол, уничтожив подавляющее большинство из более двух тысяч зданий в этом историческом районе;

1816 год — Аргентина официально провозглашает независимость от Испанской империи, сделав решающий шаг к созданию самостоятельного государства в Южной Америке;

1877 год — в Лондоне проходит первый в истории финал Уимблдонского теннисного турнира, в котором победу одерживает Спенсер Гир;

1900 год — королева Виктория утверждает Закон о создании Австралийской федерации, заложивший правовую основу для образования Федерации Австралии;

1955 год — публикуют Манифест Рассела — Эйнштейна, что ведет начало Пагуошскому движению ученых за мир, разоружение и глобальную безопасность;

1961 год — в канадском Виннипеге торжественно открывают памятник Тарасу Шевченко;

1972 год — возле села Крестище в Харьковской области осуществляют первый в Украине подземный ядерный взрыв, который имел промышленно-геологическое назначение;

2002 год — Организацию Африканского Единства трансформируют в Африканский союз;

2006 год — в финале Чемпионата мира по футболу в Германии сборная Италии побеждает Францию в серии послематчевых пенальти и становится чемпионом мира в четвертый раз в истории;

2018 год — во время саммита Украина — Европейский Союз подписывают соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком о выделении кредита в размере 75 миллионов евро на реализацию проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины».

Какой завтра праздник в Украине и мире

9 июля в Украине и мире празднуют Международный день уничтожения оружия / © unsplash.com

9 июля в Украине и мире празднуют Международный день уничтожения оружия. ООН, ЕС, НАТО и другие международные организации регулярно проводят программы сбора и уничтожения конфискованного или добровольно сданного оружия в постконфликтных регионах (Африка, Балканы, Латинская Америка). В Украине, особенно после 2014 года, реализуются программы по изъятию незаконного оружия и уничтожению хранящихся в опасном состоянии боеприпасов.