Какой завтра, 9 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

9 июня 2024 года — воскресенье. 837-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

9 июня в церковном календаре – день памяти святого Кирилла, архиепископа Александрийского. Кирилл родился в 376 году в городе Александрия в Египте. Он получил основательное образование, изучал философию и богословие.

В 412 году Кирилл стал патриархом Александрийским после смерти своего дяди, архиепископа Феофила. Его служение продолжалось до его смерти в 444 году. Кирилл был активным борцом против разных еретических учений. Он, в частности, выступал против новаций и арианства. Наиболее известен его конфликт с Несторием, архиепископом Константинопольским, который проповедовал, что Иисус Христос существует как два отдельных лица – божественный и человеческий. Кирилл отстаивал единство Иисуса Христа как одного целого, в котором божественная и человеческая природы нераздельно соединены.

В 431 году Кирилл председательствовал на Третьем Вселенском соборе в Эфесе, осудившем несторианство и подтвердившего Марию как Богородицу, то есть Матерь Бога. Это решение стало ключевым моментом в истории христианского богословия. Он оставил после себя многочисленные произведения, включая комментарии к Священному Писанию, проповеди, догматические трактаты и письма. Его труды внесли значительный вклад в развитие христианского богословия.

Что нельзя делать 9 июня

Нельзя ссориться с родными, злословить.

Тяжелый труд лучше отложить на другой день.

После полудня запрещено убивать комаров.

Народные приметы и традиции на 9 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: бобры много работают на дождь:

гроза в этот день до плохого уборки сена;

утром по воде стелется туман – ждите солнечную погоду;

собака плохо ест – к дождю.

9 июня собака плохо ест — к дождю / Фото: Unsplash

По примете этого дня солнце отдает всю свою силу земле, а потому наши предки соблюдали немало разнообразных обрядов, чтобы задобрить солнце и получить большой урожай.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 июня

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа, Магдалина.

Талисманом человека, рожденного 9 июня является янтарь. Это мощный природный врач. Янтарь отличается антибактериальными, противовоспалительными и антитоксическими свойствами.

В этот день родились:

1878 год – украинский актер, режиссер, педагог Иван Марьяненко (Петлишенко);

1963 год – американский актер Джонни Депп;

1983 год – фронтмен и основатель группы Тинь Солнца Сергей Василюк.

Памятные даты 9 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 июня:

1534 год — Жак Картье открывает реку Св. Лаврентия;

1786 год — в Нью-Йорке впервые поступает в продажу мороженое;

1822 год — в США получен пантент на искусственную челюсть;

1889 год – на месте сожжения Джордано Бруно в Риме открывают его памятник;

1898 год — Великобритания получает от Китая территорию Гонконга в аренду сроком на 99 лет;

1934 год — на экранах впервые появляется герой мультфильмов утенок Дональд Дак;

1988 год — прыгун с шестом Сергей Бубка в Братиславе устанавливает мировой рекорд — 6,05 м;

2009 год – украинская премьера и кинотетральный релиз фильма "Las Meninas" (режиссер Игорь Подольчак).

Погода на 9 июня

Завтра, 9 июня, в Киеве пасмурное утро, но днем прояснится, без осадков. Во Львове облачно, днем будет идти дождь, который закончится к вечеру. В Харькове пасмурное утро, но днем небо прояснится, утром продолжится ночной дождь с грозой. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +30 днем и +17 ночью. Во Львове +24 днем и +17 ночью. В Харькове +28 днем и +17 ночью. В Одессе +28 днем и +22 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

9 июня в Украине и мире празднуют Международный день друзей / Фото: Unsplash

9 июня в Украине и мире празднуют Международный день друзей. Этот праздник является прекрасной возможностью выразить благодарность и приверженность нашим друзьям, которые поддерживают нас во всех жизненных ситуациях. История этого дня начинается в США в 1935 году, когда Конгресс ввел празднование дружбы. Праздник популяризирует идею, что дружба является важной частью межчеловеческих отношений и напоминает нам о ценности друзей в нашей жизни.

Также 9 июня Всемирный день технического обслуживания. Инициированный Глобальным форумом по техническому обслуживанию и управлению активами (Global Forum on Maintenance and Asset Management, GFMAM), этот день направлен на повышение осведомленности о решающей роли технического обслуживания в обеспечении бесперебойной работы, безопасности и устойчивости нашей повседневной среды.

А еще 9 июня День расового единства. Каждый год приходится на второе воскресенье июня. Этот день посвящен разнообразию и содействию расовой гармонии. Он подчеркивает важность уничтожения барьеров и строительства мостов между людьми разных рас, этнических групп и происхождения. Целью праздника является повышение осведомленности и поощрение диалога и взаимопонимания между различными культурами и расами.

9 июня Международный день кельтского искусства. Это праздник богатых художественных традиций, передаваемых поколениями кельтов. Этот особый день отмечается ежегодно 9 июня в честь уникального художественного стиля кельтов, характеризующегося сложными узлами, спиралями и другими узорами.

Также 9 июня День информирования о насилии в отношении женщин и детей. Целью этого дня является повышение осведомленности общественности о распространении жестокого обращения с женщинами и детьми, а также популяризация ресурсов для пострадавших, таких как приюты, консультационные службы и правовая помощь.

А еще 9 июня Всемирный день антифосфолипидного синдрома. Этот день предназначен для повышения осведомленности об антифосфолипидном синдроме (АФС), редком аутоиммунном заболевании, которое поражает миллионы людей по всему миру. АФС характеризуется образованием тромбов в артериях и венах, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как инсульт, сердечный приступ и эмболия легочной артерии.

9 июня День работников текстильной и легкой промышленности в Украине. Это профессиональный праздник работников и ветеранов в отрасли легкой промышленности. Оно чествует тех, кто производит товары для населения, такие как текстиль, обувь, кожаные изделия и другие продукты.

Также 9 июня Всемирный день аккредитации. Это день осведомленности об эффективности аккредитации как средства для установления доверительных отношений на мировом рынке.

А еще 9 июня Международный день архивов. Этот праздник был начат в 2007 году во время Генеральной ассамблеи Международного совета архивов в Квебеке, Канада. Дата была избрана в честь создания Международного совета архивов 1948 года.