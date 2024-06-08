Какой завтра, 9 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 9 июня, Международный день друзей. Верующие чтят память святого Кирилла, архиепископа Александрийского. До Нового года осталось 205 дней.
9 июня 2024 года — воскресенье. 837-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
9 июня в церковном календаре – день памяти святого Кирилла, архиепископа Александрийского. Кирилл родился в 376 году в городе Александрия в Египте. Он получил основательное образование, изучал философию и богословие.
В 412 году Кирилл стал патриархом Александрийским после смерти своего дяди, архиепископа Феофила. Его служение продолжалось до его смерти в 444 году. Кирилл был активным борцом против разных еретических учений. Он, в частности, выступал против новаций и арианства. Наиболее известен его конфликт с Несторием, архиепископом Константинопольским, который проповедовал, что Иисус Христос существует как два отдельных лица – божественный и человеческий. Кирилл отстаивал единство Иисуса Христа как одного целого, в котором божественная и человеческая природы нераздельно соединены.
В 431 году Кирилл председательствовал на Третьем Вселенском соборе в Эфесе, осудившем несторианство и подтвердившего Марию как Богородицу, то есть Матерь Бога. Это решение стало ключевым моментом в истории христианского богословия. Он оставил после себя многочисленные произведения, включая комментарии к Священному Писанию, проповеди, догматические трактаты и письма. Его труды внесли значительный вклад в развитие христианского богословия.
Что нельзя делать 9 июня
- Нельзя ссориться с родными, злословить.
- Тяжелый труд лучше отложить на другой день.
- После полудня запрещено убивать комаров.
Народные приметы и традиции на 9 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: бобры много работают на дождь:
- гроза в этот день до плохого уборки сена;
- утром по воде стелется туман – ждите солнечную погоду;
- собака плохо ест – к дождю.
По примете этого дня солнце отдает всю свою силу земле, а потому наши предки соблюдали немало разнообразных обрядов, чтобы задобрить солнце и получить большой урожай.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 июня
Какие завтра именины: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа, Магдалина.
Талисманом человека, рожденного 9 июня является янтарь. Это мощный природный врач. Янтарь отличается антибактериальными, противовоспалительными и антитоксическими свойствами.
В этот день родились:
- 1878 год – украинский актер, режиссер, педагог Иван Марьяненко (Петлишенко);
- 1963 год – американский актер Джонни Депп;
- 1983 год – фронтмен и основатель группы Тинь Солнца Сергей Василюк.
Памятные даты 9 июня
Календарь важных событий в Украине и мире за 9 июня:
- 1534 год — Жак Картье открывает реку Св. Лаврентия;
- 1786 год — в Нью-Йорке впервые поступает в продажу мороженое;
- 1822 год — в США получен пантент на искусственную челюсть;
- 1889 год – на месте сожжения Джордано Бруно в Риме открывают его памятник;
- 1898 год — Великобритания получает от Китая территорию Гонконга в аренду сроком на 99 лет;
- 1934 год — на экранах впервые появляется герой мультфильмов утенок Дональд Дак;
- 1988 год — прыгун с шестом Сергей Бубка в Братиславе устанавливает мировой рекорд — 6,05 м;
- 2009 год – украинская премьера и кинотетральный релиз фильма "Las Meninas" (режиссер Игорь Подольчак).
Погода на 9 июня
Завтра, 9 июня, в Киеве пасмурное утро, но днем прояснится, без осадков. Во Львове облачно, днем будет идти дождь, который закончится к вечеру. В Харькове пасмурное утро, но днем небо прояснится, утром продолжится ночной дождь с грозой. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +30 днем и +17 ночью. Во Львове +24 днем и +17 ночью. В Харькове +28 днем и +17 ночью. В Одессе +28 днем и +22 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
9 июня в Украине и мире празднуют Международный день друзей. Этот праздник является прекрасной возможностью выразить благодарность и приверженность нашим друзьям, которые поддерживают нас во всех жизненных ситуациях. История этого дня начинается в США в 1935 году, когда Конгресс ввел празднование дружбы. Праздник популяризирует идею, что дружба является важной частью межчеловеческих отношений и напоминает нам о ценности друзей в нашей жизни.
Также 9 июня Всемирный день технического обслуживания. Инициированный Глобальным форумом по техническому обслуживанию и управлению активами (Global Forum on Maintenance and Asset Management, GFMAM), этот день направлен на повышение осведомленности о решающей роли технического обслуживания в обеспечении бесперебойной работы, безопасности и устойчивости нашей повседневной среды.
А еще 9 июня День расового единства. Каждый год приходится на второе воскресенье июня. Этот день посвящен разнообразию и содействию расовой гармонии. Он подчеркивает важность уничтожения барьеров и строительства мостов между людьми разных рас, этнических групп и происхождения. Целью праздника является повышение осведомленности и поощрение диалога и взаимопонимания между различными культурами и расами.
9 июня Международный день кельтского искусства. Это праздник богатых художественных традиций, передаваемых поколениями кельтов. Этот особый день отмечается ежегодно 9 июня в честь уникального художественного стиля кельтов, характеризующегося сложными узлами, спиралями и другими узорами.
Также 9 июня День информирования о насилии в отношении женщин и детей. Целью этого дня является повышение осведомленности общественности о распространении жестокого обращения с женщинами и детьми, а также популяризация ресурсов для пострадавших, таких как приюты, консультационные службы и правовая помощь.
А еще 9 июня Всемирный день антифосфолипидного синдрома. Этот день предназначен для повышения осведомленности об антифосфолипидном синдроме (АФС), редком аутоиммунном заболевании, которое поражает миллионы людей по всему миру. АФС характеризуется образованием тромбов в артериях и венах, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как инсульт, сердечный приступ и эмболия легочной артерии.
9 июня День работников текстильной и легкой промышленности в Украине. Это профессиональный праздник работников и ветеранов в отрасли легкой промышленности. Оно чествует тех, кто производит товары для населения, такие как текстиль, обувь, кожаные изделия и другие продукты.
Также 9 июня Всемирный день аккредитации. Это день осведомленности об эффективности аккредитации как средства для установления доверительных отношений на мировом рынке.
А еще 9 июня Международный день архивов. Этот праздник был начат в 2007 году во время Генеральной ассамблеи Международного совета архивов в Квебеке, Канада. Дата была избрана в честь создания Международного совета архивов 1948 года.