Какой праздник 9 июня 2026 года / © ТСН

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9 июня 2026 года — вторник. 1566-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

9 июня верующие празднуют День памяти святого Кирилла, архиепископа Александрийского / © unsplash.com

Завтра, 9 июня, верующие празднуют День памяти святого Кирилла, архиепископа Александрийского. Он прославился как ревностный защитник православного учения об Иисусе Христе и активно боролся против ересей своего времени. Самым известным событием его служения стало участие в Эфесском соборе 431 года, где было осуждено учение Нестория. Святитель Кирилл отстаивал истину о том, что Иисус Христос является одновременно истинным Богом и истинным Человеком, а Пресвятую Деву Марию следует называть Богородицей.

9 июня в Украине и мире празднуют Международный день друзей / © pexels.com

9 июня в Украине и мире празднуют Международный день друзей. Этот неофициальный праздник посвящен дружбе, взаимной поддержке и благодарности людям, которые делают нашу жизнь ярче и помогают преодолевать трудности. Точное происхождение праздника доподлинно неизвестно, однако он приобрел популярность во многих странах мира как напоминание о важности искренних человеческих отношений. В этот день друзья поздравляют друг друга, проводят время вместе, обмениваются теплыми словами, подарками или просто звонят по телефону, чтобы выразить свою благодарность.

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9 июня Всемирный день аккредитации / © pexels.com

Также 9 июня Всемирный день аккредитации. Целью этого дня является привлечение внимания к роли аккредитации в обеспечении качества, безопасности и надежности продукции, услуг и процессов. Аккредитация подтверждает компетентность организаций, проводящих испытания, калибровку, сертификацию или инспектирование, помогая укреплять доверие потребителей, бизнеса и государственных учреждений. Праздник был начат в 2008 году и ежегодно проходит под отдельной тематикой, освещающей значение аккредитации для развития экономики, международной торговли, инноваций и устойчивого развития.

9 июня Международный день архивов / © pexels.com

А еще 9 июня Международный день архивов. Дата праздника выбрана неслучайно: именно 9 июня 1948 года был создан Международный совет архивов под эгидой ЮНЕСКО. По случаю 60-летия этого события в 2008 году был начат Международный день архивов. Архивы хранят документы, рукописи, карты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, которые являются бесценными источниками знаний о прошлом. Они помогают исследователям, историкам, журналистам и гражданам восстанавливать события, подтверждать факты и защищать свои права.

9 июня празднуют Всемирный день технического обслуживания / © pexels.com

9 июня празднуют Всемирный день технического обслуживания. Его основал Глобальный форум по техническому обслуживанию и управлению активами, чтобы привлечь внимание к важности технического обслуживания в современном мире. Цель этого дня — отметить специалистов, обеспечивающих безопасную и бесперебойную работу промышленного оборудования, транспорта, энергетических систем, больниц, водоснабжения и других объектов критической инфраструктуры.

9 июня Всемирный день борьбы с синдромом антифосфолипидных антител / © pexels.com

Также 9 июня Всемирный день борьбы с синдромом антифосфолипидных антител. Синдром антифосфолипидных антител (АФС) — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно вырабатывает антитела, повышающие свертываемость крови. Это может приводить к образованию тромбов в венах и артериях, осложнениям во время беременности (выкидышей, замерших беременностей) и другим серьезным состояниям.

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9 июня Международный день кельтского искусства / © pexels.com

А еще 9 июня Международный день кельтского искусства. Кельтское искусство известно своими сложными орнаментами, узловыми узорами, спиралями, переплетениями и символами, часто не имеющими начала и конца, как знак вечности, цикличности жизни и связи человека с природой.

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