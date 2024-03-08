Какой завтра, 9 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

9 марта 2024 года — суббота. 745 день войны в Украине.

Какой завтра, 9 марта, церковный праздник

9 марта в церковном календаре – день памяти сорока севастийских мучеников. В 320 г. в Севастии (Армения) стояло сорок римских воинов-христиан. Хотя уже был подписан закон о свободном вероисповедании, но солдат неоднократно заставлял военачальник отречься от их веры. В тот день воинов раздели и поставили связанных на покрытое льдом озеро. На берегу же озера развели огонь, чтобы желающие погреться могли сделать это. Но сначала нужно было отречься от Христа.

Один несчастный в рассветное время не выдержал и пошел к берегу. Но только теплый воздух коснулся его кожи, он упал замертво. А над мучениками зажегся свет. Это настолько потрясло сторожа, что он ступил на лед и присоединился к ним. Военачальник, увидев это, приказал умертвить солдат, а их тела бросить к озеру. Лишь через три дня стало известно случившееся. Их останки покоились епископом Севастийским.

Что нельзя делать 9 марта

Выполнять любую домашнюю работу и работать строго запрещено.

Нельзя завидовать другим, ругаться и злословить.

Не стоит занимать большие суммы денег.

Народные приметы и традиции на 9 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: если с этого дня 40 дней продержатся заморозки, лето будет жарким;

услышать гром — к голодному году;

какая в этот день погода, такой она будет еще сорок дней;

много сорок и галок — скоро начнется настоящее тепло.

9 марта много сорок и галок, скоро начнется настоящее тепло / Фото: Pexels

Наши предки в этот день следили за облаками: если они утром ожидают, то зима будет хорошей. Также верили, что именно с этого дня из теплых краев начинают возвращаться птицы, которых есть сорок видов.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 марта

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Александра, Наталья.

Талисманом человека, рожденного 9 марта, является нефтрит. Минерал, имеющий обычно зеленый цвет, хотя попадаются и белые варианты. Больше всего любят нефрит на Востоке. Здесь верят, что он является камнем бессмертия.

В этот день родились:

1810 год – украинский астроном и геодезист Алексей Савич;

1814 год – украинский поэт, писатель (драматург, прозаик), художник (живописец, гравер), общественный и политический деятель Тарас Шевченко;

1983 год – офицер Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, Герой Украины Александр Лавренко.

Памятные даты 9 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 марта:

1009 год — первое известное упоминание Литвы в Кведлинбургских анналах;

1230 год — болгарский царь Иван Асен II в битве при Клокотнице разбивает войска эпирского деспота Феодора Комнина;

1309 год — папа Римский Климент V по соображениям безопасности поселяется в Авиньоне (Арль, Священная Римская империя), где резиденция пап сохранялась до 1377;

1497 год — Николай Коперник в Болонье осуществляет первые астрономические наблюдения;

1500 год — выходит в море португальская экспедиция из 13 кораблей под командованием Педру Кабрала, достигающего берегов современной Бразилии;

1796 год — в Париже Наполеон I Бонапарт женится на Жозефине Богарне, урожденной Таше де ла Пажере (развелись в 1809 году);

1822 год — американец Чарльз Грехем получает патент на искусственные зубы;

1831 год — королем Луи-Филиппом создан Французский иностранный легион;

1930 год — в Харьковском оперном театре начинается судебный процесс Союза освобождения Украины (СВУ);

1932 год — в оккупированной японскими войсками Манчжурии создают марионеточное государство Маньчжоу-Го;

1933 год — принятый Конгрессом США Чрезвычайный банковский Акт способствует выходу из Великой депрессии;

1934 год — в Киеве основывают издательство "Радуга";

1940 год — греческие войска останавливают итальянское наступление с территории Албании;

1945 год — американская авиация начинает одну из самых больших бомбардировок Токио;

1957 год — президент США Двайт Эйзенхувер обнародует программное заявление о предоставлении американской военной и экономической помощи странам Ближнего Востока в случае коммунистической угрозы;

1959 год — в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые демонстрируют куклу Барби;

1987 год — ирландская группа "U2" выпускает свой самый известный альбом "The Joshua Tree";

2001 год — в Киеве недалеко от здания Администрации Президента происходит столкновение участников акции "Украина без Кучмы" с милицейским отрядом спецназначения.

Погода на 9 марта

Завтра, 9 марта, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +6 днем и -1 ночью. Во Львове — +8 днем и -2 ночью. В Харькове — +4 днем и -4 ночью. В Одессе — +5 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

9 марта Международный день ди-джея / Фото: Pexels

9 марта в Украине празднуют День рождения Тараса Шевченко. Именно в этот день родился великий Кобзарь, выдающийся украинский поэт и художник, в сознании каждого украинца занимающий место национального героя. Благодаря своему творчеству Тарас Шевченко вдохновлял украинский народ на борьбу за правду, независимость, свободу.

Родившись в семье украинского крепостного, Тарас Григорьевич смог, благодаря настойчивости, получить грамоты у дьяка. В возрасте 14 лет начал прислуживать в доме помещика Энгельгардта, которому принадлежала семья Шевченко. Как собственность господина переехал вместе с ним в Петербург. С ранних лет он показал способности к рисованию, даже получил возможность учиться у мастера тех времен Василия Ширяева. Там он привлек внимание к себе великого художника Карла Брюллова и величайшего поэта Василия Жуковского, которые захотели освободить его из крепостного права. Но господин захотел довольно большую сумму способного юноши.

Для того чтобы собрать нужную сумму, семья Брюллова провела аукцион. Когда Шевченко обрел свободу, начал учиться в Петербургской академии искусств. Там он не только рисовал, но и изучал литературу, историю, разные гуманитарные дисциплины. В 1846 году Шевченко присоединился к Кирилло-Мефодиевскому братству — это была организация, которая ставила целью возродить украинскую освободительную борьбу. В 50-е годы его арестовали, как и многих других членов братства. Его осудили к службе рядовым в одном из Оренбургских корпусов, запретили рисовать и писать.

Через 10 лет Шевченко получил увольнение, но ему запретили жить на территории Украины. 10 марта 1861 Тараса Шевченко не стало.

Также 9 марта День землеустроителя Украины. Профессиональный праздник выпадает на вторую субботу марта. Поздравляют всех работающих в сфере распределения земельных ресурсов. Хотя широким массам людей эта профессия малоизвестна, однако она достаточно важна. Впервые праздник был отмечен в 1999 году по приказу действующего президента того времени Леонида Кучмы.

А еще 9 марта Международный день ди-джея. Молодой музыкальный и профессиональный праздник, созданный в 2002 году. Все средства, получаемые ди-джеями за свои выступления в этот день, перечисляются в детские благотворительные организации. Особой популярностью праздник пользуется в Великобритании.

9 марта Международный день поясных сумок. Выпадает на вторую субботу марта. Этот день был создан для того, чтобы почтить культовую сумку, ставшую основой моды 1980-х и 1990-х годов.

Также 9 марта – День генеалогии. Выпадает на вторую субботу марта. Событие создано для того, чтобы побуждать людей больше узнавать своих предков и глубже погрузиться в историю.