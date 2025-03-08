Какой завтра, 9 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 9 марта, День рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Верующие чтят память святых 40 мучеников Севастийских. До Нового года осталось 297 дней.

9 марта 2025 года — воскресенье. 1110-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

9 марта в церковном календаре – день памяти святых 40 мучеников Севастийских. Это христианские мученики, погибшие в IV веке за свою веру. По легенде, эти воины являлись частью римского легиона в Севастии (современный город Сивас, Турция). Они отказались отречься от христианства, за что были подвергнуты жестоким пыткам и в конце концов заморожены заживо на льду. История рассказывает, что их сначала заставили стоять обнаженными на замерзшем озере, а когда один из воинов не выдержал мучений и решил спастись, его заменил другой воин, увидевший их мужество и веру. Таким образом, количество мучеников оставалось неизменным – 40.

Что нельзя делать 9 марта

Нельзя завидовать другим, ссориться и злословить.

Не одалживайте деньги, особенно большие суммы.

Запрещается выполнять любую домашнюю работу.

Народные приметы и традиции на 9 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: много галок и ворон к настоящему теплу;

какая погода в этот день, такой она будет 40 дней;

гром гремит – год будет голодным;

Если с этого дня еще 40 дней продержатся заморозки – ждите жаркое лето.

Какая погода 9 марта, такой она будет 40 дней / Фото: Unsplash

В народе день называли "сороки". Уже с этого момента начинают постепенно возвращаться из теплых краев перелетные птицы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 марта

Какие завтра именины: Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Тарас, Наталья, Александра.

Талисманом человека, рожденного 9 марта является нефрит. Камень-амулет, обладающий мощным действием. В древности верили, что нефрит способен оградить владельца от любой беды.

В этот день родились:

1983 год — офицер Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, Герой Украины Александр Лавренко;

1986 год – украинский комментатор и ведущий Тимур Мирошниченко;

1994 год — украинская чемпионка и призер Летних Паралимпийских игр по легкой атлетике Лейля Аджаметова.

Памятные даты 9 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 марта:

1009 год – первое известное упоминание Литвы в Кведлинбургских анналах;

1309 год — Папа Римский Климент V по соображениям безопасности поселяется в Авиньоне (Арль, Священная Римская империя), где резиденция пап сохранилась до 1377 года;

1497 год — Николай Коперник в Болонье осуществляет первые астрономические наблюдения;

1500 год – выходит в море португальская экспедиция из 13 кораблей под командованием Педру Кабрала, достигающего берегов современной Бразилии;

1796 год — в Париже Наполеон I Бонапарт женится на Жозефине Богарне, урожденной Таше де ла Пажере (развелись в 1809 году);

1822 год — американец Чарльз Грехем получает патент на искусственные зубы;

1831 год — королем Луи-Филиппом создан Французский иностранный легион;

1930 год – в Харьковском оперном театре начинается судебный процесс Союза освобождения Украины (СВУ);

1932 год — в оккупированной японскими войсками Манчжурии создают марионеточное государство Маньчжоу-Го;

1933 год – принят Конгрессом США Чрезвычайный банковский Акт способствовал выходу из Великой депрессии;

1934 год — в Киеве основывают издательство "Радуга";

1940 год – греческие войска останавливают итальянское наступление с территории Албании;

1945 год — американская авиация начинает одну из самых больших бомбардировок Токио;

1957 год — президент США Дуайт Эйзенхауэр обнародует программное заявление о предоставлении американской военной и экономической помощи странам Ближнего Востока в случае коммунистической угрозы;

1959 год – в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые демонстрируют куклу Барби;

2001 год — в Киеве недалеко от здания Администрации Президента происходит столкновение участников акции "Украина без Кучмы" с милицейским отрядом спецназначения, после этого акция УБК пошла на убыль.

Погода на 9 марта

Завтра, 9 марта, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +6 ночью. Во Львове +17 днем и +3 ночью. В Харькове +11 днем и +3 ночью. В Одессе +10 днем и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

9 марта в Украине празднуют День рождения Тараса Григорьевича Шевченко / Фото: commons.wikimedia.org

9 марта в Украине празднуют День рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Он родился в 1814 году в селе Моринцы (ныне Черкасская область) в крепостной семье. Эта дата является одной из важнейших для украинской культуры, ведь Шевченко – не только выдающийся поэт, но и художник, мыслитель, борец за свободу Украины. Его творчество, в частности "Кобзарь", стало духовным символом украинского народа.

Также 9 марта Международный день ди-джея. Этот праздник был основан в 2002 году по инициативе World DJ Fund и благотворительной организации Nordoff Robbins Music Therapy. Главная цель – не только честь труда ди-джеев, но и благотворительность. В этот день многие клубы и радиостанции проводят специальные мероприятия, а вырученные средства направляют на помощь детям, сиротам и людям с недостатками здоровья. Этот день символизирует не только музыку, но и силу творчества, способного приносить добро.