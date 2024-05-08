Какой завтра, 9 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 9 мая, День Европы. Верующие чтят память перенесения мощей святого Николая Чудотворца. До Нового года осталось 236 дней.

9 мая 2024 года — четверг. 806-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

9 мая в церковном календаре – день перенесения мощей святого Николая Чудотворца. В народе его также называют "Николай Летний". Этот праздник связан с переносом мощей святителя Николая из Мир Ликийских (современная Турция) в итальянский город Бари.

В XI веке греческая империя переживала тяжелое время. Турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и деревни, убивали их жителей и презирали святыни. Мусульмане пытались уничтожить мощи святителя Николая, которого почитали все христиане.

Жители Бари, расположенного на берегу Адриатического моря, решили спасти мощи святителя. Барийские моряки "приобрели" (фактически, похитили) его у монахов Ликии. 8 мая корабли вернулись в Бари, и радостная весть облетела весь город. На следующий день, 9 мая, мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся недалеко от моря. Через год была построена церковь в честь святителя Николая и освящена папой Урбаном II.

В настоящее время мощи Николая Чудотворца хранятся в базилике Святого Николая в Баре.

Что нельзя делать 9 мая

Нельзя обижаться и ссориться.

Запрещено лениться.

Не стоит стричь волосы.

Народные приметы и традиции на 9 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дождь — к богатому урожаю;

услышать кваканье лягушек — ждите большого урожая овса;

ольха цветет — время сеять гречку;

на рябине цветы — осень будет короткой;

ночью гром гремит — к теплой погоде.

9 мая услышать квакание лягушек — ждите большого урожая овса / Фото: Unsplash

В этот день верующие идут в церковь и освящают воду, которую считают целебной. Ее обычно пьют во время разных болезней, ею окропляют дом. В этот период было принято сажать картофель и сеять пшеницу.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 мая

Какие завтра именины: Николай, Василий, Иосиф, Роман, Елена, Юлия.

Талисманом человека, рожденного 9 мая, является амазонит. Экзотический камень, который, по преданию, способен принести в жизнь своего владельца спокойствие и гармонию. Издавна амазонит используется для лечения головных болей.

В этот день родились:

1918 год – украинский актер Николай Панасьев;

1936 год – украинский кинорежиссер, кинооператор, сценарист и политик Юрий Ильенко;

1995 год – украинский телеведущий, журналист, диктор, актер дубляжа Виктор Дяченко.

Памятные даты 9 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 мая:

1913 год — первый полет гидроплана С-10 "Гидро" Игоря Сикорского;

1919 год — Симон Петлюра становится руководителем Директории УНР;

1920 год — проводят польско-украинский парад на Крещатике по случаю освобождения Киева от большевиков;

1920 год — в Ужгороде основывают украинское общество "Просвита";

1927 год — парламент Австралии переезжает в новую столицу – Канберру;

1950 год — создают Европейское объединение угля и стали, – первое европейское сообщество, ставшее предвестником Евросоюза;

1955 год — Федеративная Республика Германия входит в состав НАТО;

1962 год — первый полет в США вертолета-крана S-64 Игоря Сикорского;

2018 год — плотина Патель в Кении на территории Большой рифтовой долины прорывается через проливные дожди;

2022 год — президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписывает Закон S.3522 о лэнд-лизе для защиты демократии в Украине и борьбы против России.

Погода на 9 мая

Завтра, 9 мая, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове облачно, возможен дождь. В Харькове пасмурно, небольшой дождь. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +16 днем и +10 ночью. Во Львове — +16 днем и +9 ночью. В Харькове — +16 днем и +11 ночью. В Одессе — +17 днем и +14 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

9 мая День пуговиц / Фото: Unsplash

9 мая в Украине и мире празднуют День магнитного алфавита. Это праздник игры и обучения, веселый познавательный день, созданный для чествования крошечных магнитных букв, которые помогают малышам изучать алфавит в креативной атмосфере.

Также 9 мая День пуговиц. Хотя этот праздник и неофициальный, однако он довольно интересен. Пуговица кажется крохотной деталью, но она значимое изобретение в истории человечества. Есть пуговицы уже тысячи лет, они использовались как для застегивания одежды, так и на украшениях. А их коллекционирование в наше время является увлекательным хобби.

А еще 9 мая День Европы. Праздник, посвященный единству и миру стран, входящих в Европейский Союз. Также праздник называют День декларации Шумана. Именно в этот день 1950 страны Европы впервые предложили создать ЕС и утвердили это решение декларацией Шумана, который тогда был министром иностранных дел Франции.