Какой завтра, 9 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 9 мая, День Европы. Верующие чтят память перенесения мощей святого Николая Чудотворца. До Нового года осталось 236 дней.
9 мая 2024 года — четверг. 806-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
9 мая в церковном календаре – день перенесения мощей святого Николая Чудотворца. В народе его также называют "Николай Летний". Этот праздник связан с переносом мощей святителя Николая из Мир Ликийских (современная Турция) в итальянский город Бари.
В XI веке греческая империя переживала тяжелое время. Турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и деревни, убивали их жителей и презирали святыни. Мусульмане пытались уничтожить мощи святителя Николая, которого почитали все христиане.
Жители Бари, расположенного на берегу Адриатического моря, решили спасти мощи святителя. Барийские моряки "приобрели" (фактически, похитили) его у монахов Ликии. 8 мая корабли вернулись в Бари, и радостная весть облетела весь город. На следующий день, 9 мая, мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся недалеко от моря. Через год была построена церковь в честь святителя Николая и освящена папой Урбаном II.
В настоящее время мощи Николая Чудотворца хранятся в базилике Святого Николая в Баре.
Что нельзя делать 9 мая
- Нельзя обижаться и ссориться.
- Запрещено лениться.
- Не стоит стричь волосы.
Народные приметы и традиции на 9 мая
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: дождь — к богатому урожаю;
- услышать кваканье лягушек — ждите большого урожая овса;
- ольха цветет — время сеять гречку;
- на рябине цветы — осень будет короткой;
- ночью гром гремит — к теплой погоде.
В этот день верующие идут в церковь и освящают воду, которую считают целебной. Ее обычно пьют во время разных болезней, ею окропляют дом. В этот период было принято сажать картофель и сеять пшеницу.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 мая
Какие завтра именины: Николай, Василий, Иосиф, Роман, Елена, Юлия.
Талисманом человека, рожденного 9 мая, является амазонит. Экзотический камень, который, по преданию, способен принести в жизнь своего владельца спокойствие и гармонию. Издавна амазонит используется для лечения головных болей.
В этот день родились:
- 1918 год – украинский актер Николай Панасьев;
- 1936 год – украинский кинорежиссер, кинооператор, сценарист и политик Юрий Ильенко;
- 1995 год – украинский телеведущий, журналист, диктор, актер дубляжа Виктор Дяченко.
Памятные даты 9 мая
Календарь важных событий в Украине и мире за 9 мая:
- 1913 год — первый полет гидроплана С-10 "Гидро" Игоря Сикорского;
- 1919 год — Симон Петлюра становится руководителем Директории УНР;
- 1920 год — проводят польско-украинский парад на Крещатике по случаю освобождения Киева от большевиков;
- 1920 год — в Ужгороде основывают украинское общество "Просвита";
- 1927 год — парламент Австралии переезжает в новую столицу – Канберру;
- 1950 год — создают Европейское объединение угля и стали, – первое европейское сообщество, ставшее предвестником Евросоюза;
- 1955 год — Федеративная Республика Германия входит в состав НАТО;
- 1962 год — первый полет в США вертолета-крана S-64 Игоря Сикорского;
- 2018 год — плотина Патель в Кении на территории Большой рифтовой долины прорывается через проливные дожди;
- 2022 год — президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписывает Закон S.3522 о лэнд-лизе для защиты демократии в Украине и борьбы против России.
Погода на 9 мая
Завтра, 9 мая, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове облачно, возможен дождь. В Харькове пасмурно, небольшой дождь. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +16 днем и +10 ночью. Во Львове — +16 днем и +9 ночью. В Харькове — +16 днем и +11 ночью. В Одессе — +17 днем и +14 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
9 мая в Украине и мире празднуют День магнитного алфавита. Это праздник игры и обучения, веселый познавательный день, созданный для чествования крошечных магнитных букв, которые помогают малышам изучать алфавит в креативной атмосфере.
Также 9 мая День пуговиц. Хотя этот праздник и неофициальный, однако он довольно интересен. Пуговица кажется крохотной деталью, но она значимое изобретение в истории человечества. Есть пуговицы уже тысячи лет, они использовались как для застегивания одежды, так и на украшениях. А их коллекционирование в наше время является увлекательным хобби.
А еще 9 мая День Европы. Праздник, посвященный единству и миру стран, входящих в Европейский Союз. Также праздник называют День декларации Шумана. Именно в этот день 1950 страны Европы впервые предложили создать ЕС и утвердили это решение декларацией Шумана, который тогда был министром иностранных дел Франции.