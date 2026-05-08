9 мая 2026 года — суббота. 1535 день войны в Украине.

Завтра, 9 мая, верующие празднуют День перенесения мощей Николая Чудотворца. Это важное событие в христианской традиции, состоявшейся в 1087 году. Из-за угрозы уничтожения святынь в городе Миры Ликийские (современная Турция) итальянские моряки перевезли мощи святителя в Бари. Там их торжественно поместили в базилике, где они хранятся и сейчас.

9 мая в Украине и мире празднуют День Европы. Именно в этот день 1950 года Роберт Шуман произнес историческую декларацию, которая стала основой создания современного Европейского Союза. Этот праздник символизирует общие ценности: демократию, свободу, уважение прав человека и солидарность. В разных странах проводятся торжества, культурные события, концерты, образовательные мероприятия и дискуссии о будущем Европы.

Также 9 мая Всемирный день коллажа. Праздник посвящен искусству сочетания разных материалов, образов и текстур в одну цельную композицию. Этот день призван вдохновлять людей на самовыражение, развитие фантазии и эксперименты с формами и цветами. В мире проводятся мастер-классы, выставки, творческие встречи и онлайн-проекты, где каждый может создать собственный коллаж из бумаги, фотографий, ткани или цифровых элементов.

А еще 9 мая Всемирный день танца живота. Танец живота ведет начало в странах Ближнего Востока и Северной Африки, а впоследствии стал популярен во многих уголках мира. Он объединяет плавные движения, ритмичность, гибкость и глубокую эмоциональность.

9 мая празднуют Всемирный день мигрирующих птиц. Этот день призван обратить внимание на трудности, с которыми сталкиваются птицы во время долгих перелетов: потери мест гнездования, загрязнение окружающей среды, изменения климата и браконьерство. Мигрирующие птицы преодолевают тысячи километров, соединяя континенты и экосистемы.

Также 9 мая Международный день ветряной мельницы. Когда-то ветряные мельницы использовали для помола зерна, перекачки воды и хозяйственных нужд. Сегодня они также ассоциируются с ветровой энергетикой и экологически чистыми источниками электроэнергии.

А еще 9 мая Всемирный день справедливой торговли. Справедливая торговля поддерживает производителей, фермеров и ремесленников, особенно из развивающихся стран, гарантируя им достойную оплату труда, безопасные условия работы и уважение прав человека. Также она способствует защите окружающей среды и ответственному производству.

