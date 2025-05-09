Какой праздник 9 мая 2025 года / © ТСН

Реклама

9 мая 2025 года — пятница. 1171-й день войны в Украине.

Какой сегодня церковный праздник по новому календарю

Сегодня, 9 мая, верующие празднуют перенос мощей Николая Чудотворца. Перенос мощей святителя Николая Чудотворца — это выдающееся духовное событие, которое произошло в 1087 году, когда его святые останки были спасены от возможного поругания и перенесены из малоазиатского города Миры в итальянский порт Бари.

В то время Ликия, где покоились мощи святого после смерти, уже находилась под мусульманскими властями. Опасаясь, что реликвии могут быть уничтожены или осквернены, итальянские моряки из Бари отправились в рискованное путешествие. Достигнув Мир, они осторожно перенесли мощи святителя и доставили их в свой родной город.

Реклама

Прибытие мощей в Бари явилось событием чрезвычайного религиозного значения. Это вызвало сильный духовный подъем среди христиан. В городе начали возводить величественный храм, посвященный святому Николаю, впоследствии ставшему одним из главных центров христианского паломничества.

По верованиям, после переноса мощей начались многочисленные исцеления и чудеса. С того времени из тела святителя начала выделяться душистая мироточивая жидкость — мирро, хранящаяся по сей день и почитаемая как целебная святыня.

Что нельзя делать 9 мая

Не следует работать в поле или огороде — считалось большим грехом копать землю, сеять или пахать, потому что святой Николай мог “наказать” за неуважение к празднику.

Запрещается выполнять тяжелый физический труд — запрещалось рубить дрова, строить, стирать, шить и т.д., а день посвящали молитве и отдыху.

Нельзя отправляться в далекое путешествие — 9 мая лучше оставаться дома, потому что путь может быть неблагоприятным, особенно водным.

Народные приметы и традиции на 9 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какой день на Николая — такое и лето будет;

если на Николая Весеннего дождь — будет хороший урожай хлеба;

на Николая пошел дождь — все лето будет много грибов;

холодный ветер или похолодание в этот день — к ненастному лету;

гроза на Николая — на хорошую рожь;

если рано утром туман — к теплым летом.

Гроза на Николая — на хорошую рожь / © unsplash.com

В народе 9 мая носило название Николай Весенний. Именно в этот день почитается перенос мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари — а происходит это уже весной, когда природа расцветает.

Реклама

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 мая

Какие сегодня именины: Иосиф, Николай.

Талисманом человека, рожденного 9 мая является амазонит. Редкий камень, что, согласно легендам, приносит своему владельцу внутреннее спокойствие и гармонию. Известный с давних времен, он использовался как средство для облегчения головных болей.

В этот день родились:

1936 год — Юрий Ильенко, украинский кинорежиссер, кинооператор, сценарист и политик;

1995 год — Виктор Дяченко, украинский телеведущий, журналист, диктор, актер дубляжа;

1996 год — Олег Фадеенко, офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (посмертно).

Памятные даты 9 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 мая:

Реклама

1913 год — первый полет гидроплана С-10 “Гидро”, разработанного Игорем Сикорским;

1913 год — во Франции на экраны вышел фильм “Фантомас”, ставший первой из многочисленных экранизаций этого произведения;

1919 год — Симон Петлюра был избран председателем Директории Украинской Народной Республики;

1920 год — на Крещатике в Киеве состоялся польско-украинский парад, праздновавший освобождение столицы от большевиков;

1920 год — в Ужгороде основано украинское общество “Просвита”.

1927 год — парламент Австралии переехал в новую столицу — Канберру;

1950 год — создано Европейское объединение угля и стали, первый шаг в Европейский Союз;

1955 год — Федеративная Республика Германия стала частью НАТО;

1962 год — первый полет вертолета-крана S-64 Игоря Сикорского в США;

2018 год — прорыв плотины Патель в Кении из-за сильных дождей привел к гибели не менее 48 человек;

2022 год — Президент США Джо Байден подписал Закон S.3522 о Лэнд-лизе, направленный на защиту демократии в Украине и борьбу с Россией.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

9 мая в Украине и мире празднуют День Европы / © unsplash.com

9 мая в Украине и мире празднуют День Европы. Является знаковой датой для Европейского Союза и для всех стран, которые поддерживают европейскую интеграцию. впоследствии привело к созданию Европейского Союза.

Предложение Шумана заключалось в совместном управлении производством угля и стали между Францией и Германией, что должно было стать основой экономической интеграции и снижения рисков военных конфликтов между двумя странами, пережившими несколько мировых войн. Идея Шумана стала фундаментом для мирного развития Европы, создав условия для будущего объединения европейских стран.

В этот день, 9 мая 1950 года, была провозглашена декларация, которая положила начало европейской интеграции. Это был момент, когда Европа после разрушительной Второй мировой войны сделала первые шаги к сотрудничеству и взаимопониманию, чтобы обеспечить стабильность и мир на континенте.

Также 9 мая День магнитного алфавита. Магнитные алфавиты появились на рынке в середине XX века, когда новые методы обучения стали использовать технологии, способствовавшие более эффективному усвоению материала. Они стали популярным и полезным инструментом, позволяющим детям учить азбуку, играя, и поддерживают их интерес к обучению.

Реклама

А еще 9 мая День пуговиц. Хотя День пуговиц не является официальным праздником, он празднуется в разных странах как способ отдать должное этому небольшому, но важному элементу гардероба. Пуговицы существуют с давних времен, еще с периода древних цивилизаций, таких как Египет и Китай. Они поначалу служили практической целью — застегивать одежду, а со временем стали также декоративными элементами, дополняющими стиль. В Средневековье они приобрели популярность не только как функциональные детали, но и как украшения, подчеркивающие статус или стиль.